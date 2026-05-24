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Hindi Newsजरा हटकेन प्लेटफॉर्म, न कोई टिकट काउंटर! भारत का वो अनोखा रेलवे स्टेशन, जहां झोले से निकालकर मिलती है ट्रेन की टिकट

न प्लेटफॉर्म, न कोई टिकट काउंटर! भारत का वो अनोखा रेलवे स्टेशन, जहां झोले से निकालकर मिलती है ट्रेन की टिकट

India Most Unique Railway Station: राजस्थान की भारत-पाक सीमा के पास मौजूद एक रेलवे स्टेशन इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वजह ऐसी है, जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं. यहां सालों तक न टिकट खिड़की थी, न प्लेटफॉर्म, फिर भी ट्रेनें चलती रहीं और लोग सफर करते रहे.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 24, 2026, 08:20 AM IST
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न प्लेटफॉर्म, न कोई टिकट काउंटर! भारत का वो अनोखा रेलवे स्टेशन, जहां झोले से निकालकर मिलती है ट्रेन की टिकट

India Most Unique Railway Station: भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है. हर दिन भारत में करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. बड़े शहरों के रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस हो चुके हैं. कहीं एस्केलेटर लगे हैं, तो कहीं हाईटेक टिकट सिस्टम और डिजिटल बोर्ड लगे हैं. लेकिन देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी रहा है, जिसकी व्यवस्था आज के स्टेशनों से बिल्कुल अलग थी. राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास स्थित लीलमा और जैसिंधर रेलवे स्टेशन अपनी अनोखी व्यवस्था के लिए इन दिनों चर्चा में हैं. ये स्टेशन लंबे समय तक बेहद सीमित सुविधाओं के सहारे चलते रहे. यहां पहुंचने वाले यात्रियों को न तो टिकट काउंटर दिखाई देता था और न ही स्टेशन पर सामान्य रेलवे सुविधाएं मिलती थीं.

ट्रेन आती थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था

आमतौर पर किसी भी रेलवे स्टेशन की सबसे जरूरी पहचान उसका प्लेटफॉर्म होता है. लेकिन इन स्टेशनों पर सालों तक प्लेटफॉर्म ही नहीं बना था. ट्रेनें सीधे पटरियों के किनारे रुकती थीं और यात्रियों को जमीन से ही ट्रेन में चढ़ना पड़ता था. जरा सोचिए, भारी बैग लेकर किसी बुजुर्ग या महिला को सीधे ट्रेन की ऊंची सीढ़ियां चढ़नी पड़ें, तो कितना मुश्किल होता होगा. बच्चों के लिए भी यह सफर आसान नहीं रहा होगा. कई बार यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी. भारत-पाक सीमा के करीब का इलाका होने की वजह से यहां आबादी कम थी, जिसकी वजह से विकास की रफ्तार भी धीमी रही. यही वजह रही कि रेलवे सुविधाएं यहां देर से पहुंचीं.

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बैग में टिकट लेकर आता था कर्मचारी

इस स्टेशन की सबसे दिलचस्प बात इसकी टिकट व्यवस्था थी. यहां कोई टिकट खिड़की नहीं थी. ट्रेन आने से कुछ मिनट पहले एक कर्मचारी या ठेकेदार बैग में टिकट लेकर स्टेशन पहुंचता था और यात्रियों को टिकट देता था. इसका मतलब यहां टिकट खरीदने के लिए किसी खिड़की पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं थी. आज के ऑनलाइन टिकट और मोबाइल ऐप वाले दौर में यह तरीका सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं. सोशल मीडिया पर जब इस स्टेशन की कहानी सामने आई, तो लोगों ने इसे भारतीय रेलवे का सबसे अनोखा स्टेशन बताना शुरू कर दिया. कई लोगों को पहले तो इस पर यकीन ही नहीं हुआ.

अब बदलने लगी है स्टेशन की तस्वीर

हालांकि, अब इन स्टेशनों की तस्वीर धीरे-धीरे बदल रही है. रेलवे प्रशासन ने यहां सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है. अभी तक की जानकारी के अनुसार, स्टेशन पर लंबे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में परेशानी न हो. इसके साथ ही बिजली और दूसरी जरूरी सुविधाओं पर भी काम चल रहा है. रेलवे का मकसद सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर सफर का अनुभव देना है. आने वाले समय में यहां भी यात्रियों को पहले से ज्यादा सुविधाएं मिलने की उम्मीद है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए रिएक्शन

जैसे ही इस स्टेशन की कहानी इंटरनेट पर वायरल हुई, लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. कुछ लोगों ने इसे भारत की अनोखी पहचान बताया, तो कुछ ने कहा कि यह देश के दूरदराज इलाकों में विकास की असली तस्वीर दिखाता है. दरअसल, यह स्टेशन सिर्फ रेलवे का एक हिस्सा नहीं, बल्कि उस दौर की कहानी भी है, जब सीमावर्ती इलाकों तक सुविधाएं पहुंचाना आसान नहीं था. अब समय बदल रहा है और इसी के साथ इस अनोखे स्टेशन की पहचान भी नए रूप में सामने आने लगी है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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About the Author
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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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