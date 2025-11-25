भारत की वो रहस्यमयी झील, जिसका पानी दिन में कई बार बदलता है रंग… वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए राज

भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती से देश-विदेश के लोगों का दिल जीत लेती हैं. कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली विविधता में हिमाचल प्रदेश का लाहौल-स्पीति जिला भी शामिल है, जो अपनी शांत वादियों, ऊंचे पहाड़ों और ग्लेशियरों के लिए मशहूर है. यहां की झीलें पर्यटकों का सबसे बड़ा आकर्षण हैं. इन्हीं में से एक है चंद्रताल झील, जो सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने रहस्यमयी स्वभाव के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है. कहा जाता है कि यह झील दिन में कई बार रंग बदलती है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है.

कैम्पिंग प्रेमियों के लिए परफेक्ट जगह

लाहौल-स्पीति की कठिन घाटियों के बीच स्थित चंद्रताल झील दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में गिनी जाती है. इस झील को द मून लेक के नाम से भी जाना जाता है. समुद्र तल से 14,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह जगह ट्रेकर्स और कैम्पिंग प्रेमियों की पसंदीदा डेस्टिनेशन है. यहां आने वाले लोग खुद को प्रकृति के बेहद करीब महसूस करते हैं. सर्दियों की शुरुआत होते ही यहां भारी बर्फबारी के कारण तीन से चार महीने तक रास्ते बंद हो जाते हैं. इसके बावजूद हर साल हजारों पर्यटक इस झील को देखने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि इसकी खूबसूरती किसी भी मौसम में कम नहीं होती.

दिन में तीन बार रंग बदलने वाली झील का रहस्य

चंद्रताल झील की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका पानी दिन में कई बार अपना रंग बदलता है. कभी यह नीला दिखता है, कभी हरा और कभी गहरे फिरोज़ी रंग में चमक उठता है. इसी कारण इसे ‘मीठे पानी की झील’ भी कहा जाता है. स्थानीय लोगों के लिए यह झील धार्मिक महत्व रखती है और कई कथाओं से जुड़ी मानी जाती है. पानी की पारदर्शिता इतनी अधिक है कि यह शीशे की तरह चमकता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, सूर्य की किरणों का कोण, झील की गहराई और आसपास की भू-संरचना इसके रंग बदलने की प्रमुख वजह हो सकती है, लेकिन इसकी खूबसूरती किसी भी वैज्ञानिक कारण से कहीं ज्यादा जादुई महसूस होती है.

अर्धचंद्र आकार की खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व

चंद्रताल झील अपनी आकृति के कारण भी बेहद खास मानी जाती है. यह एक प्राकृतिक टापू पर स्थित है, जो ऊपर से देखने पर अर्धचंद्र की तरह दिखाई देती है. इसी कारण इसे द मून लेक कहा जाता है. यह झील स्पीति और कुल्लू घाटी से कुछ दूरी पर स्थित है और इतिहास में तिब्बत व लद्दाख के व्यापारियों के महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में जानी जाती थी. आज यह झील अपनी अपार पारदर्शिता, शांत वातावरण और बदलते रंगों की वजह से पूरी दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करती है. यहां आने वाला हर व्यक्ति इसके रहस्य और सुंदरता को हमेशा याद रखता है.