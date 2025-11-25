Advertisement
trendingNow13017285
Hindi Newsजरा हटके

भारत की वो रहस्यमयी झील, जिसका पानी दिन में कई बार बदलता है रंग… वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए राज

चंद्रताल झील लाहौल-स्पीति की सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत झीलों में से एक है जो दिन में कई बार अपना रंग बदलती है. 14,100 फीट ऊंचाई पर स्थित यह द मून लेक कैम्पिंग प्रेमियों की पसंदीदा जगह है और अपने धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व के लिए भी मशहूर है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 25, 2025, 08:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत की वो रहस्यमयी झील, जिसका पानी दिन में कई बार बदलता है रंग… वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए राज

भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती से देश-विदेश के लोगों का दिल जीत लेती हैं. कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली विविधता में हिमाचल प्रदेश का लाहौल-स्पीति जिला भी शामिल है, जो अपनी शांत वादियों, ऊंचे पहाड़ों और ग्लेशियरों के लिए मशहूर है. यहां की झीलें पर्यटकों का सबसे बड़ा आकर्षण हैं. इन्हीं में से एक है चंद्रताल झील, जो सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने रहस्यमयी स्वभाव के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है. कहा जाता है कि यह झील दिन में कई बार रंग बदलती है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है.

कैम्पिंग प्रेमियों के लिए परफेक्ट जगह

लाहौल-स्पीति की कठिन घाटियों के बीच स्थित चंद्रताल झील दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में गिनी जाती है. इस झील को द मून लेक के नाम से भी जाना जाता है. समुद्र तल से 14,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह जगह ट्रेकर्स और कैम्पिंग प्रेमियों की पसंदीदा डेस्टिनेशन है. यहां आने वाले लोग खुद को प्रकृति के बेहद करीब महसूस करते हैं. सर्दियों की शुरुआत होते ही यहां भारी बर्फबारी के कारण तीन से चार महीने तक रास्ते बंद हो जाते हैं. इसके बावजूद हर साल हजारों पर्यटक इस झील को देखने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि इसकी खूबसूरती किसी भी मौसम में कम नहीं होती.

Add Zee News as a Preferred Source

दिन में तीन बार रंग बदलने वाली झील का रहस्य

चंद्रताल झील की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका पानी दिन में कई बार अपना रंग बदलता है. कभी यह नीला दिखता है, कभी हरा और कभी गहरे फिरोज़ी रंग में चमक उठता है. इसी कारण इसे ‘मीठे पानी की झील’ भी कहा जाता है. स्थानीय लोगों के लिए यह झील धार्मिक महत्व रखती है और कई कथाओं से जुड़ी मानी जाती है. पानी की पारदर्शिता इतनी अधिक है कि यह शीशे की तरह चमकता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, सूर्य की किरणों का कोण, झील की गहराई और आसपास की भू-संरचना इसके रंग बदलने की प्रमुख वजह हो सकती है, लेकिन इसकी खूबसूरती किसी भी वैज्ञानिक कारण से कहीं ज्यादा जादुई महसूस होती है.

अर्धचंद्र आकार की खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व

चंद्रताल झील अपनी आकृति के कारण भी बेहद खास मानी जाती है. यह एक प्राकृतिक टापू पर स्थित है, जो ऊपर से देखने पर अर्धचंद्र की तरह दिखाई देती है. इसी कारण इसे द मून लेक कहा जाता है. यह झील स्पीति और कुल्लू घाटी से कुछ दूरी पर स्थित है और इतिहास में तिब्बत व लद्दाख के व्यापारियों के महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में जानी जाती थी. आज यह झील अपनी अपार पारदर्शिता, शांत वातावरण और बदलते रंगों की वजह से पूरी दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करती है. यहां आने वाला हर व्यक्ति इसके रहस्य और सुंदरता को हमेशा याद रखता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Mysterious lakes indiaColour changing lake

Trending news

इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, 10000 साल बाद मचा ऐसा कोहराम, जानें असर
Volcanic
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, 10000 साल बाद मचा ऐसा कोहराम, जानें असर
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
EWS
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा
Boeing
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा
Ram Mandir Dhwajarohan Live: जिस मुहूर्त में भगवान राम का हुआ जन्म, उसी मुहूर्त में पीएम मोदी फहराएंगे भगवा ध्वज, प्रधानमंत्री का जानिए पूरा शेड्यूल
#RamMandir
Ram Mandir Dhwajarohan Live: जिस मुहूर्त में भगवान राम का हुआ जन्म, उसी मुहूर्त में पीएम मोदी फहराएंगे भगवा ध्वज, प्रधानमंत्री का जानिए पूरा शेड्यूल
पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भाग रहे रोहिंग्या, घुसपैठियों मिलेंगे राज्यपाल
Sir
पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भाग रहे रोहिंग्या, घुसपैठियों मिलेंगे राज्यपाल
हुमायूं कबीर के 'बाबरी राग' का असर! मिर्जापुर में कट्टरपंथियों को दिखने लगा 'मक्का'
Babri Masjid
हुमायूं कबीर के 'बाबरी राग' का असर! मिर्जापुर में कट्टरपंथियों को दिखने लगा 'मक्का'
दिल्ली में 'हिडमा गैंग', पढ़े-लिखे छात्र क्यों हुए प्रदर्शन में शामिल?
hidma gang
दिल्ली में 'हिडमा गैंग', पढ़े-लिखे छात्र क्यों हुए प्रदर्शन में शामिल?
क्या हम सिंध को वापस ...? रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
congress
क्या हम सिंध को वापस ...? रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
धर्म नहीं, मेरिट के आधार पर होता है एडमिशन...वैष्णो देवी कॉलेज विवाद पर बोले CM उमर
Omar Abdullah
धर्म नहीं, मेरिट के आधार पर होता है एडमिशन...वैष्णो देवी कॉलेज विवाद पर बोले CM उमर
लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
IGI airport
लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन