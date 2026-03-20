क्या ये सच में भारत है? कांगड़ा हाईवे के ये व्यू देखकर आप विदेश घूमना भूल जाएंगे

हमने हमेशा खूबसूरत सड़कों और हाईवे को देखकर वाह-वाह किया है, लेकिन अक्सर भारत की सड़कों के साथ गड्ढे, जाम और खराब रखरखाव की तस्वीरें भी सामने आती हैं. हालांकि अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही हाईवे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा हाईवे की तस्वीरें और वीडियो ऐसे लगते हैं जैसे कोई यूरोपीय देश का सीन हो. बर्फ से ढके पहाड़, साफ-सुथरी सड़कें और घाटियों के बीच से गुजरता रास्ता लोगों को विदेश की याद दिला रहा है.

धौलाधार की बर्फीली वादियों ने जीता दिल

यह वायरल पोस्ट X (ट्विटर) पर निखिल सैनी द्वारा साझा की गई है, जिसमें कांगड़ा हाईवे और धौलाधार की बर्फीली चोटियों के शानदार दृश्य दिखाए गए हैं. तस्वीरों में साफ-सुथरी, घुमावदार सड़कें पहाड़ों के बीच से गुजरती नजर आती हैं, जो किसी फिल्मी लोकेशन जैसी लगती हैं. बर्फ से ढके पहाड़ और नीला आसमान मिलकर ऐसा नजारा बनाते हैं जिसे देखकर लोग इसे स्विट्जरलैंड या किसी यूरोपीय देश से तुलना करने लगे हैं. यह दृश्य भारत की प्राकृतिक खूबसूरती को एक नए स्तर पर दिखाता है.

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The snow laden Dhauladhars and the newly constructed highway in Kangra look more beautiful than many foreign destinations. India and our states just need better PR. We already have breathtaking places but sadly we focus less on showcasing them to the world. @nitin_gadkari pic.twitter.com/4BD4jIw8JH (@iNikhilsaini) March 19, 2026

इंटरनेट पर छिड़ी बहस

पोस्ट के साथ लिखा गया था कि कांगड़ा हाईवे और धौलाधार की सुंदरता कई विदेशी डेस्टिनेशन से भी बेहतर लगती है, लेकिन भारत अपनी खूबसूरती को दुनिया तक सही तरीके से नहीं दिखा पाता. इसी वजह से “India Needs Better PR” की बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. कई लोगों ने सहमति जताते हुए कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ-ईस्ट जैसे इलाके दुनिया के किसी भी टॉप टूरिस्ट स्पॉट से कम नहीं हैं, लेकिन उन्हें उतना प्रमोशन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए.

वीडियो देख लोग कर रहे कमेंट

इस पोस्ट पर लोगों की अलग-अलग राय देखने को मिली. कई यूजर्स ने कहा कि हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों की यात्रा हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि यहां की खूबसूरती अद्भुत है. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह सिर्फ हाईवे का एक छोटा हिस्सा है और पूरे इलाके की तुलना विदेशी डेस्टिनेशन से करना सही नहीं होगा. उनका मानना है कि सिर्फ PR नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देना जरूरी है, तभी असली विकास और पर्यटन बढ़ेगा.