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क्या ये सच में भारत है? कांगड़ा हाईवे के ये व्यू देखकर आप विदेश घूमना भूल जाएंगे

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा हाईवे और धौलाधार की बर्फीली वादियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे लोग यूरोप जैसा बता रहे हैं. पोस्ट में भारत को बेहतर PR की जरूरत बताई गई है. हालांकि, कुछ यूजर्स ने इसे केवल एक हिस्सा बताया और संतुलित विकास पर जोर दिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 20, 2026, 05:16 PM IST
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क्या ये सच में भारत है? कांगड़ा हाईवे के ये व्यू देखकर आप विदेश घूमना भूल जाएंगे

हमने हमेशा खूबसूरत सड़कों और हाईवे को देखकर वाह-वाह किया है, लेकिन अक्सर भारत की सड़कों के साथ गड्ढे, जाम और खराब रखरखाव की तस्वीरें भी सामने आती हैं. हालांकि अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही हाईवे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा हाईवे की तस्वीरें और वीडियो ऐसे लगते हैं जैसे कोई यूरोपीय देश का सीन हो. बर्फ से ढके पहाड़, साफ-सुथरी सड़कें और घाटियों के बीच से गुजरता रास्ता लोगों को विदेश की याद दिला रहा है.

धौलाधार की बर्फीली वादियों ने जीता दिल

यह वायरल पोस्ट X (ट्विटर) पर निखिल सैनी द्वारा साझा की गई है, जिसमें कांगड़ा हाईवे और धौलाधार की बर्फीली चोटियों के शानदार दृश्य दिखाए गए हैं. तस्वीरों में साफ-सुथरी, घुमावदार सड़कें पहाड़ों के बीच से गुजरती नजर आती हैं, जो किसी फिल्मी लोकेशन जैसी लगती हैं. बर्फ से ढके पहाड़ और नीला आसमान मिलकर ऐसा नजारा बनाते हैं जिसे देखकर लोग इसे स्विट्जरलैंड या किसी यूरोपीय देश से तुलना करने लगे हैं. यह दृश्य भारत की प्राकृतिक खूबसूरती को एक नए स्तर पर दिखाता है.

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इंटरनेट पर छिड़ी बहस 

पोस्ट के साथ लिखा गया था कि कांगड़ा हाईवे और धौलाधार की सुंदरता कई विदेशी डेस्टिनेशन से भी बेहतर लगती है, लेकिन भारत अपनी खूबसूरती को दुनिया तक सही तरीके से नहीं दिखा पाता. इसी वजह से “India Needs Better PR” की बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. कई लोगों ने सहमति जताते हुए कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ-ईस्ट जैसे इलाके दुनिया के किसी भी टॉप टूरिस्ट स्पॉट से कम नहीं हैं, लेकिन उन्हें उतना प्रमोशन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए.

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वीडियो देख लोग कर रहे कमेंट 

इस पोस्ट पर लोगों की अलग-अलग राय देखने को मिली. कई यूजर्स ने कहा कि हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों की यात्रा हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि यहां की खूबसूरती अद्भुत है. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह सिर्फ हाईवे का एक छोटा हिस्सा है और पूरे इलाके की तुलना विदेशी डेस्टिनेशन से करना सही नहीं होगा. उनका मानना है कि सिर्फ PR नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देना जरूरी है, तभी असली विकास और पर्यटन बढ़ेगा.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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