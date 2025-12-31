Advertisement
भारत ने 2025 में ब्लिंकिट से 10516879 किलोग्राम घी खा लिया, लेकिन ऑर्डर्स की लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप

2025 में ब्लिंकिट का ‘2025 इन अ ब्लिंक’ कैंपेन भारत की ऑनलाइन खरीदारी को मजेदार अंदाज में पेश कर वायरल हुआ. लोगों ने लाखों किलो घी, करेले, शैंपू, हनी-अदरक और मैगी मंगवाए, साथ ही डिलीवरी पार्टनर्स को ₹47 करोड़ टिप दी.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 31, 2025, 05:10 PM IST
2025 का साल खत्म होते-होते ब्लिंकिट ने अपने ‘2025 इन अ ब्लिंक’ बिलबोर्ड कैंपेन के जरिए भारत की ऑनलाइन शॉपिंग आदतों को मजेदार अंदाज में पेश किया. इस कैंपेन में साल भर के रियल ऑर्डर डेटा को होर्डिंग्स के रूप में दिखाया गया, जो हर भारतीय के लिए हंसी और रिलेटेबल पलों से भरा था. घी, करेले, शैंपू, हनी-अदरक और मैगी जैसे ऑर्डर लोगों को चौंकाने के साथ-साथ हंसाने वाले रहे. सोशल मीडिया पर यह कैंपेन जमकर वायरल हुआ और यूजर्स ने इसे एंटरटेनिंग और यादगार बताया.

भारत ने मंगवाया लाखों किलो घी और करेला

इस साल भारत ने कुल 1,05,16,879 किलोग्राम घी मंगवाया. बिलबोर्ड पर लिखा था, “अब बस भी करो मम्मी”, जिसे देखकर लोग हंस पड़े. सिर्फ घी ही नहीं, 33,88,145 करेले भी ऑर्डर किए गए, कैप्शन के साथ: “और बोलो ोकुछ भी बना दो.” हनी और अदरक को 1,21,430 बार ऑर्डर किया गया, जबकि शैंपू की 88,13,019 बोतलें मंगवाई गईं. एक शख्स ने अकेले 2,417 पैकेट मैगी मंगवाए, कैप्शन था: “मैगी बना ली, मनाली?”. इन मजेदार और रिलेटेबल कैप्शन्स ने हर उम्र के लोगों को अपनी खरीदारी से जोड़ दिया.

डिलीवरी पार्टनर्स को मिली सम्मान की बड़ी रकम

इस साल भारत ने अपने डिलीवरी पार्टनर्स को ₹47,36,59,235 टिप दी. बिलबोर्ड पर लिखा था कि “इतनी रकम भारत ने इस साल हमारे डिलीवरी पार्टनर्स को टिप में दी. धन्यवाद.”. इसने लोगों का दिल जीत लिया और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए सम्मान भी बढ़ाया. ब्लिंकिट के इस कैंपेन को लोग स्पॉटिफाई रैप्ड जैसी यादगार और मजेदार मार्केटिंग मान रहे हैं. डेटा और क्रिएटिविटी के सही मेल ने साबित कर दिया कि ऑनलाइन ऑर्डर्स सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि एक मनोरंजक अनुभव भी बन सकते हैं.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

