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दूर-दूर तक सन्नाटा, बीच में एक छोटी-सी दुकान... भारत-पाक सीमा का वायरल वीडियो देख लोग हैरान

सीमा के पास बनी एक छोटी-सी झोपड़ीनुमा दुकान का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दूर-दूर तक फैले सुनसान इलाके के बीच मौजूद इस दुकान को देखकर लोग हैरान हैं. कोई इसे भारत-पाकिस्तान सीमा की आखिरी दुकान बता रहा है, तो कोई यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी को लेकर सवाल पूछ रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 07, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:35 PM IST
दूर-दूर तक सन्नाटा, बीच में एक छोटी-सी दुकान... भारत-पाक सीमा का वायरल वीडियो देख लोग हैरान
Image Credit: Image credit: instagram/@mansa_bikaneriSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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