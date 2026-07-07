/दूर-दूर तक सन्नाटा, बीच में एक छोटी-सी दुकान... भारत-पाक सीमा का वायरल वीडियो देख लोग हैरान

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @mansa_bikaneri नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अपलोड होते ही इस वीडियो को बड़ी संख्या में लोगों ने देखना शुरू कर दिया. कुछ ही समय में इस पर हजारों व्यूज और ढेरों कमेंट आने लगे. वीडियो में दिखाई देता है कि चारों तरफ खुला मैदान है. दूर-दूर तक कोई बड़ी आबादी नजर नहीं आती. इसी बीच एक छोटी-सी झोपड़ी बनी हुई है, जिसके बाहर कुछ सामान रखा हुआ दिखाई देता है. पहली नजर में यह किसी छोटी किराना या परचून की दुकान जैसी लगती है. वीडियो में आसपास का माहौल बेहद शांत दिखाई देता है. यही सन्नाटा लोगों को सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि इतनी सुनसान जगह पर दुकान का होना अपने आप में दिलचस्प है.