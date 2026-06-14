भारत और पाकिस्तान के बीच यह अनोखा बॉर्डर जम्मू जिले के सुचेतगढ़ इलाके में स्थित है. यह जगह अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास आती है और अपनी अलग पहचान के कारण लोगों का ध्यान खींच रही है. बताया जाता है कि इस जगह पर पहले बॉर्डर पिलर नंबर 918 मौजूद था. समय के साथ यहां मौजूद पेड़ ही सीमा की पहचान बन गया. अब इसी पेड़ पर 918 नंबर लिखा हुआ नजर आता है, जिससे लोग समझ पाते हैं कि सीमा कहां से गुजर रही है. पेड़ के एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान माना जाता है. यही बात इस जगह को बाकी बॉर्डर से अलग बनाती है.