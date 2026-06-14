India Pakistan Border: जब भी दो देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की बात होती है, तो हमारे दिमाग में ऊंची-ऊंची कंक्रीट की दीवारें, कंटीले लोहे के तार, मॉर्डन थर्मल कैमरे और अत्याधुनिक हथियारों से लैस सेना के मुस्तैद जवानों का चेहरा नजर आता है. विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान जैसे संवेदनशील देशों की सीमाओं पर तो सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक-चौबंद होती है कि वहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता.
लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का एक बॉर्डर ऐसा भी हो सकता है, जहां न तो ऊंची फेंसिंग दिखाई देती है और न ही हथियारों के साथ खड़े जवानों की लंबी कतार. इस जगह पर एक सूखा पेड़ ही दोनों देशों के बीच सीमा की पहचान बन गया है. यही वजह है कि यह जगह अब लोगों के लिए एक खास आकर्षण बन चुकी है.
भारत और पाकिस्तान के बीच यह अनोखा बॉर्डर जम्मू जिले के सुचेतगढ़ इलाके में स्थित है. यह जगह अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास आती है और अपनी अलग पहचान के कारण लोगों का ध्यान खींच रही है. बताया जाता है कि इस जगह पर पहले बॉर्डर पिलर नंबर 918 मौजूद था. समय के साथ यहां मौजूद पेड़ ही सीमा की पहचान बन गया. अब इसी पेड़ पर 918 नंबर लिखा हुआ नजर आता है, जिससे लोग समझ पाते हैं कि सीमा कहां से गुजर रही है. पेड़ के एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान माना जाता है. यही बात इस जगह को बाकी बॉर्डर से अलग बनाती है.
आमतौर पर देशों की सीमाएं बड़े पिलर, तारों और सुरक्षा इंतजामों से पहचानी जाती हैं. लेकिन सुचेतगढ़ का यह नजारा बिल्कुल अलग है. यहां एक पेड़ दोनों देशों के बीच एक प्राकृतिक निशान की तरह खड़ा है. इस वजह से कई लोग इसे प्रकृति का बनाया हुआ बॉर्डर भी कहते हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस जगह की तस्वीरें और वीडियो देखकर हैरान हो रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि जहां दुनिया में बॉर्डर को लेकर तनाव रहता है, वहीं यह जगह एक अलग संदेश देती है.
हाल ही में इस अनोखे बॉर्डर का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हुआ. एक पाकिस्तानी यूजर ने इसका वीडियो शेयर किया, जिसके बाद इसे हजारों लोगों ने देखा और शेयर किया. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने मजेदार और भावुक कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा कि दो देशों को बांटने के लिए पेड़ काफी है, फिर इंसानों को लड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि प्रकृति ने खुद सीमा बना दी, इससे खूबसूरत क्या हो सकता है. कई लोगों ने इसे भारत और पाकिस्तान के बीच शांति का प्रतीक बताया.
सुचेतगढ़ का यह इलाका अब धीरे-धीरे पर्यटन स्थल के रूप में भी पहचान बना रहा है. लोग यहां आकर इस अनोखे बॉर्डर को देखते हैं और तस्वीरें खींचते हैं. प्रशासन की तरफ से भी इस इलाके में सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंच सकें. यहां आने वाले लोगों के लिए सबसे खास अनुभव यही होता है कि वे पहली बार ऐसा बॉर्डर देखते हैं, जहां बंदूक और तनाव की जगह एक पेड़ नजर आता है.
यह अनोखा बॉर्डर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक कहानी भी है. यह दिखाता है कि सीमाएं इंसानों ने बनाई हैं, लेकिन नेचर दोनों तरफ एक जैसा रहता है. जहां दुनिया के कई हिस्सों में बॉर्डर का मतलब सुरक्षा और तनाव माना जाता है, वहीं सुचेतगढ़ का यह पेड़ लोगों को शांति और आपसी समझ का संदेश देता है.
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