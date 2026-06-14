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न कंटीले तार, न पहरा! सूखी लकड़ियों से बंटा है भारत-पाकिस्तान का ये अनोखा बॉर्डर; वीडियो देख खुली रह जाएंगी आंखें

India Pakistan Border: भारत-पाकिस्तान बॉर्डर का नाम आते ही लोगों के दिमाग में सुरक्षा बल, कंटीली तारें और तनाव की तस्वीर सामने आती है. लेकिन जम्मू के सुचेतगढ़ में एक ऐसा अनोखा बॉर्डर भी है, जहां ना भारी सुरक्षा नजर आती है और ना ही कोई बड़ी दीवार. यहां एक पुराना पेड़ ही दोनों देशों के बीच सीमा की पहचान बना हुआ है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 14, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:06 PM IST
न कंटीले तार, न पहरा! सूखी लकड़ियों से बंटा है भारत-पाकिस्तान का ये अनोखा बॉर्डर; वीडियो देख खुली रह जाएंगी आंखें
Image Credit: Image credit: instagram/@explorewithkami5

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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