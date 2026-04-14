अब टियर-2 और टियर-3 शहरों में बरसेंगे पैसे; जानिए क्यों विदेशी निवेशक भारत की ओर दौड़ रहे

आज भारत का रिटेल बाजार तेजी से बदल रहा है और इसका असर हर शहर, हर ग्राहक और हर बिजनेस पर दिख रहा है. मॉल, ब्रांड और ऑनलाइन डिलीवरी का मेल अब नई कहानी लिख रहा है. इसी बदलते दौर को समझने के लिए MAPIC इंडिया शॉपिंग सेंटर समिट और अवार्ड्स 2026 का आयोजन हुआ, जहां देश-विदेश के बड़े उद्योगपति, निवेशक और रिटेल एक्सपर्ट्स एक साथ आए. इस मंच पर सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं हुई, बल्कि भविष्य की रणनीति भी तय की गई. सवाल ये है कि क्या भारत का रिटेल सेक्टर आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन सकता है?

क्या है इस समिट की खास बात?

MAPIC इंडिया शॉपिंग सेंटर समिट और पुरस्कार 2026,, देश के रिटेल सेक्टर का एक बड़ा इवेंट है, जो 8 अप्रैल को सफलतापूर्वक खत्म हुआ. इस बार थीम थी “भारत का फ़ायदा: सुधार, खुदरा और बढ़ती खपत”. इस कार्यक्रम में बड़े रिटेल ब्रांड, मॉल डेवलपर्स, निवेशक और इंडस्ट्री लीडर्स एक साथ आए. यहां चर्चा हुई कि कैसे भारत का संगठित रिटेल सेक्टर 2030 तक 230 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है. यह मंच नए आइडिया, निवेश और साझेदारी के लिए बेहद खास माना गया, जहां भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बातचीत हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

रिटेल सेक्टर में कितना बड़ा निवेश आने वाला है?

इवेंट में RX India के कंट्री हेड उमंग गुप्ता ने बताया कि भारत में रिटेल सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि आने वाले तीन साल में करीब 3.5 बिलियन डॉलर का निवेश रिटेल रियल एस्टेट में आ सकता है. इसका मुख्य कारण सरकार के सुधार, बढ़ती खपत और नए बाजारों का खुलना है. इससे भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार बनकर उभर रहा है. यही वजह है कि विदेशी निवेशक भी भारत की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं और इसे निवेश के लिए सबसे सही समय माना जा रहा है.

क्या छोटे शहर बनेंगे नए रिटेल हब?

अब रिटेल सेक्टर सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. पैसिफिक मॉल्स, लुलु ग्रुप इंडिया और ओमेक्स जैसी कंपनियां अब टियर-2 और टियर-3 शहरों में बड़े मॉल बना रही हैं. ये मॉल करीब 10 लाख स्क्वायर फीट के होंगे और इनका उद्देश्य छोटे शहरों में भी बड़े ब्रांड्स को पहुंचाना है. इससे स्थानीय लोगों को बेहतर शॉपिंग का अनुभव मिलेगा और रोजगार के नए मौके भी बनेंगे. माना जा रहा है कि आने वाले समय में यही छोटे शहर रिटेल ग्रोथ का सबसे बड़ा केंद्र बनेंगे.

कैसे बदल रही है ग्राहक की सोच?

समिट में यह भी चर्चा हुई कि आज ग्राहक की उम्मीदें तेजी से बदल रही हैं. ज़ेप्टो, शॉपर्स स्टॉप और डीएलएफ जैसे ब्रांड्स ने बताया कि Q-commerce और इंस्टेंट डिलीवरी का चलन बढ़ रहा है. लोग अब हर चीज जल्दी चाहते हैं, चाहे वह खाना हो या कपड़े. इसी के साथ कंपनियां नॉर्थ ईस्ट जैसे कम विकसित क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बढ़ाने की योजना बना रही हैं. हालांकि, इसके लिए लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करना भी जरूरी है, ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवा मिल सके.