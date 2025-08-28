Sri Ranganathaswamy Temple: भारत में मिला 1000 साल पुराना ममी वाला मंदिर! 9वीं सदी में बना, 156 एकड़ में फैला..., वजह हैरान कर देगी
South India Sri Ranganathaswamy Temple: दक्षिण भारत का श्री रंगनाथस्वामी मंदिर 9वीं सदी का अद्भुत स्थापत्य नमूना है, 156 एकड़ में फैला यह मंदिर 1000 साल पुरानी ममी, शानदार नक्काशी और पौराणिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है और यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 28, 2025, 05:35 PM IST
Sri Ranganathaswamy Temple: भारत में कई अजीब और विचित्र मंदिर हैं जो अपनी अनूठी मान्यताओं और प्रथाओं के कारण जाने जाते है ऐसा ही एक मंदिर दक्षिण भारत में स्थित श्री रंगनाथस्वामी मंदिर है, जिसे ‘भू-लोक का वैकुंठ’ भी कहा जाता है. यह मंदिर अपनी भव्यता, प्राचीन इतिहास और अनोखी मान्यताओं के कारण दुनियाभर में मसहूर है. 9वीं सदी में बना यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना भी है. तकरीबन 156 एकड़ में फैला यह मंदिर यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार (2017) से भी सम्मानित हो चुका है.

श्री रंगनाथस्वामी मंदिर का आर्किटेक्चर तमिल और द्रविड़ शैली का मिश्रण है. यह मंदिर कावेरी और उसकी सहायक नदी कोल्लिदम के संगम से बने द्वीप पर स्थित है. जिसे मुख्य गोपुरम या ‘राजगोपुरम’ कहते हैं, 236 फीट ऊंचा है और मंदिर परिसर में कुल 21 गोपुरम हैं. मंदिर के भीतर 953 ग्रेनाइट स्तंभों वाला एक विशाल हाल है, जिस पर घोड़े और बाघों की अद्भुत नक्काशी की गई है. परिसर में दो विशाल जलकुंड हैं. चंद्र पुष्करिणी और सूर्य पुष्करिणी, जिनकी क्षमता करीब 20 लाख लीटर है.

1000 साल पुरानी ममी का रहस्य

इस मंदिर में वैष्णव परंपरा के महान गुरु रामानुजाचार्य की 1000 साल पुरानी ममी आज भी संरक्षित है. मान्यता है कि 120 वर्ष की अवस्था तक जीवित रहने के बाद उन्होंने यहीं देह त्यागा था. उनके शिष्यों ने उनकी आज्ञा के अनुसार उनके शरीर को ममी बनाकर मंदिर में सुरक्षित रखा. आज भी इस ममी की पूजा की जाती है जो इसे और भी अद्भुत बनाती है.

धार्मिक और पौराणिक महत्व

माना जाता है कि इस मंदिर का संबंध रामायण काल से है. मान्यता है कि भगवान श्रीराम ने यहीं पर रावण के भाई विभीषण को अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया था. विभीषण भगवान को लंका ले जाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने मूर्ति को कावेरी तट पर रखा, तो वह वहीं स्थिर हो गई और आज भी यहीं विराजमान है. श्रद्धालु मानते हैं कि विभीषण आज भी इस मंदिर में पूजा करने आते हैं.

आस्था और अद्भुत विरासत

श्री रंगनाथस्वामी मंदिर न केवल स्थापत्य और मूर्तिकला का अनोखा नमूना है, बल्कि यह भारत की गहरी आस्था और प्राचीन परंपराओं का जीवंत प्रतीक भी है. यहां आने वाले श्रद्धालु न केवल भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं, बल्कि हजारों साल पुरानी संस्कृति, कला और भक्ति का अद्भुत संगम भी अनुभव करते हैं.

