भारत बना चैंपियन तो जश्न में डूबे अफगानी, काबुल की सड़कों पर मनी दिवाली, देखें वीडियो

क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा त्योहार है. जब भारत ने आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियन बना, तो इसका जश्न सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा. अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भी लोगों ने इस जीत को पूरे उत्साह के साथ मनाया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि रात होते ही सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी और हर तरफ खुशी का माहौल नजर आया. लोगों ने पटाखे जलाए, नारे लगाए और क्रिकेट की इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया.

काबुल की सड़कों पर उमड़ी फैंस की भीड़

भारत की जीत की खबर जैसे ही सामने आई, काबुल की सड़कों पर क्रिकेट फैंस की भीड़ जुटने लगी. लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए और जश्न मनाने लगे. कई जगहों पर पटाखे फोड़े गए और आसमान रोशनी से जगमगा उठा. वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ लोग गाड़ियों के साथ जुलूस निकालते दिखे, जबकि कई जगह युवाओं की टोलियां भारत की जीत पर खुशी जाहिर करती नजर आईं. काबुल की सड़कों पर ऐसा माहौल था मानो कोई बड़ा त्योहार मनाया जा रहा हो. लोगों के चेहरों पर मुस्कान और उत्साह साफ झलक रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: आमिर ने ये क्या बोल दिया था? अभिषेक शर्मा के छक्के देख उड़ी पाकिस्तानी गेंदबाज की नींद, यूजर्स ने लगा दी क्लास

भारत की जीत पर सरहदों से परे दिखा क्रिकेट का जुनून

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया. इस जीत के बाद भारत ही नहीं, बल्कि कई अन्य देशों में भी क्रिकेट प्रेमियों ने खुशी जाहिर की. अफगानिस्तान में भारतीय क्रिकेट टीम की लोकप्रियता काफी ज्यादा है और यहां के फैंस अक्सर टीम इंडिया के मैच बड़े उत्साह से देखते हैं. यही वजह है कि भारत की जीत के बाद काबुल में भी जश्न का माहौल बन गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोग आतिशबाजी करते और खुशी से झूमते दिखाई दे रहे हैं.

Massive celebrations in Kabul tonight Fans filled the streets after India cricket team defeated New Zealand cricket team in the final of the ICC Men's T20 World Cup. Fireworks, cheers & joy everywhere. Cricket once again brought people together across borders. pic.twitter.com/yv5qAmjSes — Wahida (@RealWahidaAFG) March 8, 2026

क्रिकेट ने फिर जोड़े दिल

काबुल में भारत की जीत का जश्न मनाते लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर कई लोग यह कह रहे हैं कि क्रिकेट ने एक बार फिर सरहदों के पार लोगों को जोड़ने का काम किया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग सड़कों पर जमा होकर एक-दूसरे को बधाई दे रहे हैं और खुशी साझा कर रहे हैं. कुछ लोग पटाखे जला रहे हैं तो कुछ लोग नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह दृश्य इस बात का उदाहरण है कि खेल किस तरह अलग-अलग देशों के लोगों को एक साथ ला सकता है.