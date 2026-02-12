Advertisement
trendingNow13107511
Hindi Newsजरा हटकेक्या है वो रहस्यमयी ताकत? इस गांव की महिलाओं के साथ जो होता है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं! खुद ही जान लें

क्या है वो रहस्यमयी ताकत? इस गांव की महिलाओं के साथ जो होता है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं! खुद ही जान लें

केरल का कोडिन्ही गांव अपनी अनोखी पहचान के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यहां जुड़वां बच्चों का जन्म सामान्य बात मानी जाती है. यही वजह है कि इसे ‘भारत का ट्विन विलेज’ कहा जाता है, जिसने वैज्ञानिकों और पर्यटकों दोनों को हैरान कर रखा है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 13, 2026, 01:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या है वो रहस्यमयी ताकत? इस गांव की महिलाओं के साथ जो होता है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं! खुद ही जान लें

भारत रहस्यों और विविधताओं का देश है. यहां हर राज्य, हर गांव अपनी अलग कहानी कहता है. कहीं देवताओं की मान्यताएं हैं, तो कहीं प्रकृति के ऐसे करिश्मे, जिन्हें देखकर विज्ञान भी ठहर जाता है. ऐसा ही एक गांव है केरल में, जहां महिलाओं के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे लोग चमत्कार से कम नहीं मानते. यहां एक या दो नहीं, बल्कि सैकड़ों महिलाओं ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है. यह कोई एक-दो साल की बात नहीं, बल्कि दशकों से चला आ रहा सिलसिला है. यही वजह है कि यह गांव आज ‘भारत का ट्विन विलेज’ कहलाता है और पूरी दुनिया की नजरें इस रहस्य पर टिकी हुई हैं.

भारत का ‘ट्विन विलेज’ कोडिन्ही

केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित कोडिन्ही गांव को दुनिया भर में ‘ट्विन टाउन’ के नाम से जाना जाता है. करीब 2,000 परिवारों वाले इस गांव में 450 से ज्यादा जुड़वां जोड़े रहते हैं. यह आंकड़ा भारत के औसत जुड़वां जन्म दर से कई गुना ज्यादा है. हर साल यहां नए जुड़वां बच्चे जन्म लेते हैं और यह सिलसिला थमता नजर नहीं आता. यही वजह है कि कोडिन्ही वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक जीवित प्रयोगशाला बन चुका है. इस गांव की पहचान अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक रहस्य बन गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

राष्ट्रीय औसत से कई गुना ज्यादा जुड़वां जन्म

भारत में जुड़वां बच्चों का जन्म सामान्य तौर पर दुर्लभ माना जाता है, लेकिन कोडिन्ही में हालात बिल्कुल उलट हैं. यहां जुड़वां बच्चों की संख्या राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है. खास बात यह है कि कई परिवारों में पहले कभी जुड़वां बच्चों का इतिहास नहीं रहा, फिर भी यहां जुड़वां बच्चे पैदा हो रहे हैं. यही बात वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरान करती है. यह पैटर्न दशकों से बना हुआ है और हर साल इसमें इजाफा हो रहा है, जिससे यह गांव पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है.

देवी का आशीर्वाद या पानी का चमत्कार?

कोडिन्ही के लोगों के पास इस रहस्य को लेकर अपनी-अपनी मान्यताएं हैं. कुछ ग्रामीण मानते हैं कि जुड़वां बच्चों का जन्म गांव की स्थानीय देवी का आशीर्वाद है. वहीं कई लोग इसे गांव के पानी और वातावरण से जोड़कर देखते हैं. उनका विश्वास है कि यहां का पानी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है. पीढ़ियों से चली आ रही ये मान्यताएं गांव की सांस्कृतिक और धार्मिक सोच को दर्शाती हैं. स्थानीय लोगों के लिए जुड़वां बच्चे किसी चमत्कार से कम नहीं, बल्कि गर्व की बात हैं.

वैज्ञानिक भी तलाश रहे हैं जवाब

इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने भी गहन शोध किया है. अक्टूबर 2016 में CSIR-CCMB, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज और लंदन व जर्मनी के शोध संस्थानों की टीम ने कोडिन्ही का दौरा किया. शोध के दौरान जुड़वां बच्चों के डीएनए की जांच के लिए लार और बालों के नमूने लिए गए. वैज्ञानिकों ने माना कि जुड़वां जन्म आमतौर पर आनुवंशिक होते हैं, लेकिन कोडिन्ही में यह सिद्धांत पूरी तरह फिट नहीं बैठता. हवा, पानी और खानपान जैसे अन्य कारणों पर भी शोध जारी है.

दुनिया के अन्य ‘ट्विन गांव’ और कोडिन्ही की पहचान

कोडिन्ही अकेला गांव नहीं है, जहां जुड़वां जन्म ज्यादा होते हैं. ब्राजील का कैंडिडो गोडोई और नाइजीरिया का इग्बो-ओरा भी ऐसे ही गांव हैं. वहां भी स्थानीय आहार और रासायनिक तत्वों को इसकी वजह माना जाता है. कोडिन्ही में इस अनोखी पहचान को उत्सव की तरह मनाया जाता है. यहां हर साल ट्विन फेस्टिवल आयोजित होता है. साल 2008 में ‘ट्विन्स एंड किन्स एसोसिएशन’ बनाई गई, जो जुड़वां बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर काम करती है. यह गांव अब रहस्य के साथ-साथ एक मिसाल भी बन चुका है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

KodinhiTwin Village of Indiatwins in KeralaKodinhi twinsKodinhi twin phenomenon

Trending news

'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
Gaurav Gogoi
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
Bengaluru Road Accident
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
Seva Teerth
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
ajit pawar plane crash
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
Bangladesh Elecion 2026
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
Bengaluru villa murder
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
Donkey Route
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
Punjab news in hindi
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर