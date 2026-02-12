क्या है वो रहस्यमयी ताकत? इस गांव की महिलाओं के साथ जो होता है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं! खुद ही जान लें

भारत रहस्यों और विविधताओं का देश है. यहां हर राज्य, हर गांव अपनी अलग कहानी कहता है. कहीं देवताओं की मान्यताएं हैं, तो कहीं प्रकृति के ऐसे करिश्मे, जिन्हें देखकर विज्ञान भी ठहर जाता है. ऐसा ही एक गांव है केरल में, जहां महिलाओं के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे लोग चमत्कार से कम नहीं मानते. यहां एक या दो नहीं, बल्कि सैकड़ों महिलाओं ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है. यह कोई एक-दो साल की बात नहीं, बल्कि दशकों से चला आ रहा सिलसिला है. यही वजह है कि यह गांव आज ‘भारत का ट्विन विलेज’ कहलाता है और पूरी दुनिया की नजरें इस रहस्य पर टिकी हुई हैं.

भारत का ‘ट्विन विलेज’ कोडिन्ही

केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित कोडिन्ही गांव को दुनिया भर में ‘ट्विन टाउन’ के नाम से जाना जाता है. करीब 2,000 परिवारों वाले इस गांव में 450 से ज्यादा जुड़वां जोड़े रहते हैं. यह आंकड़ा भारत के औसत जुड़वां जन्म दर से कई गुना ज्यादा है. हर साल यहां नए जुड़वां बच्चे जन्म लेते हैं और यह सिलसिला थमता नजर नहीं आता. यही वजह है कि कोडिन्ही वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक जीवित प्रयोगशाला बन चुका है. इस गांव की पहचान अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक रहस्य बन गई है.

राष्ट्रीय औसत से कई गुना ज्यादा जुड़वां जन्म

भारत में जुड़वां बच्चों का जन्म सामान्य तौर पर दुर्लभ माना जाता है, लेकिन कोडिन्ही में हालात बिल्कुल उलट हैं. यहां जुड़वां बच्चों की संख्या राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है. खास बात यह है कि कई परिवारों में पहले कभी जुड़वां बच्चों का इतिहास नहीं रहा, फिर भी यहां जुड़वां बच्चे पैदा हो रहे हैं. यही बात वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरान करती है. यह पैटर्न दशकों से बना हुआ है और हर साल इसमें इजाफा हो रहा है, जिससे यह गांव पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है.

देवी का आशीर्वाद या पानी का चमत्कार?

कोडिन्ही के लोगों के पास इस रहस्य को लेकर अपनी-अपनी मान्यताएं हैं. कुछ ग्रामीण मानते हैं कि जुड़वां बच्चों का जन्म गांव की स्थानीय देवी का आशीर्वाद है. वहीं कई लोग इसे गांव के पानी और वातावरण से जोड़कर देखते हैं. उनका विश्वास है कि यहां का पानी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है. पीढ़ियों से चली आ रही ये मान्यताएं गांव की सांस्कृतिक और धार्मिक सोच को दर्शाती हैं. स्थानीय लोगों के लिए जुड़वां बच्चे किसी चमत्कार से कम नहीं, बल्कि गर्व की बात हैं.

वैज्ञानिक भी तलाश रहे हैं जवाब

इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने भी गहन शोध किया है. अक्टूबर 2016 में CSIR-CCMB, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज और लंदन व जर्मनी के शोध संस्थानों की टीम ने कोडिन्ही का दौरा किया. शोध के दौरान जुड़वां बच्चों के डीएनए की जांच के लिए लार और बालों के नमूने लिए गए. वैज्ञानिकों ने माना कि जुड़वां जन्म आमतौर पर आनुवंशिक होते हैं, लेकिन कोडिन्ही में यह सिद्धांत पूरी तरह फिट नहीं बैठता. हवा, पानी और खानपान जैसे अन्य कारणों पर भी शोध जारी है.

दुनिया के अन्य ‘ट्विन गांव’ और कोडिन्ही की पहचान

कोडिन्ही अकेला गांव नहीं है, जहां जुड़वां जन्म ज्यादा होते हैं. ब्राजील का कैंडिडो गोडोई और नाइजीरिया का इग्बो-ओरा भी ऐसे ही गांव हैं. वहां भी स्थानीय आहार और रासायनिक तत्वों को इसकी वजह माना जाता है. कोडिन्ही में इस अनोखी पहचान को उत्सव की तरह मनाया जाता है. यहां हर साल ट्विन फेस्टिवल आयोजित होता है. साल 2008 में ‘ट्विन्स एंड किन्स एसोसिएशन’ बनाई गई, जो जुड़वां बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर काम करती है. यह गांव अब रहस्य के साथ-साथ एक मिसाल भी बन चुका है.