/अमेरिका में इतनी महंगी मिल रही हरी मिर्च, कीमत सुन उड़े भारतीयों के होश! वायरल हुआ वीडियो

भारतीय रसोई में हरी मिर्च का अपना अलग ही महत्व है. दाल हो, सब्जी हो, पराठा हो या चटनी, हर जगह इसका इस्तेमाल देखने को मिल जाता है. कई बार तो सब्जी खरीदते समय लोग आखिर में दुकानदार से मुस्कुराते हुए कह देते हैं, "भैया, थोड़ी मिर्च भी डाल देना." और दुकानदार बिना पैसे लिए कुछ मिर्च थैले में रख देता है.
लेकिन अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय महिला ने जब वहां की हरी मिर्च की कीमत दिखाई तो सोशल मीडिया पर लोग हैरान रह गए. वीडियो देखते ही हजारों लोगों ने पोस्ट के कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी.
वायरल वीडियो में महिला बताती है कि अमेरिका में हरी मिर्च खरीदना किसी महंगे सामान को खरीदने जैसा लगता है. वह कैमरे पर एक छोटा पैकेट दिखाती है, जिसमें करीब 114 ग्राम हरी मिर्च है. उसके मुताबिक, इस पैकेट में लगभग 12 से 13 मिर्च हैं और इसकी कीमत भारतीय रुपये में करीब 400 रुपये बैठती है. महिला आगे दावा करती है कि अगर इसी हिसाब से एक किलो हरी मिर्च की कीमत निकाली जाए तो यह करीब 3,500 रुपये तक पहुंच जाती है. वीडियो में वह मजाकिया अंदाज में कहती है कि भारत में तो इतनी मिर्च कई बार सब्जी वाला मुफ्त में दे देता है.
वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर अपनी राय रखी. कई लोगों ने लिखा कि भारत के ज्यादातर शहरों में 20 से 30 रुपये में अच्छी-खासी हरी मिर्च मिल जाती है. कुछ लोगों ने कहा कि उनके इलाके में 20 रुपये में 200 से 250 ग्राम तक मिर्च आसानी से खरीदी जा सकती है. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि इतने पैसों में तो भारत में पूरा सब्जी का थैला भर जाएगा. वहीं, कुछ लोगों ने महिला को सलाह दी कि अगली बार भारत से जाते समय मिर्च साथ लेकर जाए.
हालांकि, हर कोई सिर्फ कीमत देखकर हैरान नहीं हुआ. कई यूजर्स ने इस तुलना को अधूरा भी बताया. कुछ लोगों का कहना था कि अमेरिका में लोगों की कमाई भारत के मुकाबले काफी ज्यादा होती है. इसलिए किसी चीज की कीमत को सिर्फ डॉलर से रुपये में बदलकर देखना सही तस्वीर नहीं दिखाता. एक यूजर ने लिखा कि वहां की सैलरी, खर्च और परचेजिंग पावर को भी साथ में देखना चाहिए. तभी दोनों देशों की सही तुलना हो सकती है. इसका मतलब यह है कि सोशल मीडिया पर यह चर्चा सिर्फ मिर्च की कीमत तक सीमित नहीं रही, बल्कि दोनों देशों की जीवनशैली और खर्च तक पहुंच गई.
पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि अमेरिका में हरी मिर्च उगाई ही नहीं जाती, लेकिन ऐसा नहीं है. अमेरिका में भी कई तरह की मिर्च की खेती होती है. हालांकि, भारतीय या एशियाई खाने में इस्तेमाल होने वाली कुछ खास किस्म की हरी मिर्च हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होती. इसी वजह से कई स्टोर्स इन्हें दूसरे इलाकों या दूसरे देशों से मंगाते हैं. आयात, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का खर्च भी कीमत बढ़ा देता है. इसके अलावा वहां मजदूरी की लागत भी भारत की तुलना में काफी ज्यादा होती है. यही वजह है कि कई फल और सब्जियां भारतीयों को वहां महंगी नजर आती हैं.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका में किसी भी फल या सब्जी की कीमत हर शहर और हर स्टोर में एक जैसी नहीं होती. भारतीय ग्रॉसरी स्टोर, एशियन मार्केट और बड़े सुपरमार्केट में कीमतों में फर्क देखने को मिल सकता है. इसी तरह मौसम के अनुसार भी दाम ऊपर-नीचे होते रहते हैं. इसका मतलब यह है कि किसी एक वीडियो में दिखाई गई कीमत पूरे अमेरिका की कीमत नहीं मानी जा सकती.
हरी मिर्च की कीमत भारत में भी पूरे साल एक जैसी नहीं रहती. बरसात, गर्मी या सर्दी के मौसम में फसल और सप्लाई के हिसाब से इसके दाम बदलते रहते हैं. कई बार यह 20-30 रुपये किलो तक मिल जाती है, तो कई बार 100 रुपये किलो से भी ऊपर पहुंच जाती है. शहर, मंडी और मौसम के अनुसार इसकी कीमत में अंतर होना सामान्य बात है.
असल में यह वीडियो सिर्फ हरी मिर्च की कीमत की वजह से वायरल नहीं हुआ. लोगों को इसमें भारत और विदेश की रोजमर्रा की जिंदगी का फर्क भी नजर आया. भारतीयों के लिए हरी मिर्च एक आम चीज है, जिसे अक्सर बिना ज्यादा सोचे खरीद लिया जाता है. लेकिन जब वही चीज विदेश में महंगी दिखी तो लोगों ने इसे अपने अनुभवों से जोड़ लिया. किसी ने भारत की सस्ती सब्जियों की तारीफ की, तो किसी ने विदेश में रहने की लागत का जिक्र किया.
हरी मिर्च का यह वायरल वीडियो एक दिलचस्प बहस जरूर छेड़ गया है. भारत में जहां यह आम और सस्ती चीज मानी जाती है, वहीं अमेरिका में कुछ जगहों पर इसकी कीमत ज्यादा हो सकती है. हालांकि, किसी भी देश की कीमतों की तुलना करते समय सिर्फ रुपये में कन्वर्ट करना पर्याप्त नहीं होता. वहां की औसत कमाई, खर्च, टैक्स, मजदूरी और परचेजिंग पावर भी उतनी ही अहम होती है. फिर भी इतना तय है कि भारत में सब्जी वाले से मुफ्त में मिलने वाली हरी मिर्च की याद विदेश में रहने वाले कई भारतीयों को आज भी जरूर आती होगी.