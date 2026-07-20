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अमेरिका में इतनी महंगी मिल रही हरी मिर्च, कीमत सुन उड़े भारतीयों के होश! वायरल हुआ वीडियो

भारत में हरी मिर्च ऐसी चीज है, जो कई बार सब्जी वाला मुफ्त में भी थैले में डाल देता है. लेकिन अमेरिका में यही हरी मिर्च लोगों को अच्छी-खासी कीमत देकर खरीदनी पड़ती है. सोशल मीडिया पर एक भारतीय महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने अमेरिका में बिकने वाली हरी मिर्च की कीमत बताई. वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच भारत और अमेरिका की कीमतों को लेकर नई बहस छिड़ गई.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 20, 2026, 06:31 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:31 AM IST
अमेरिका में इतनी महंगी मिल रही हरी मिर्च, कीमत सुन उड़े भारतीयों के होश! वायरल हुआ वीडियो
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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