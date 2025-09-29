कौन है ये मुस्लिम मिस्ट्री गर्ल? पाकिस्तान के हारते ही मनाया जश्न, टीम इंडिया संग खिंचवाई सेल्फी! भारतीय फैंस हुए खुश

Asia Cup Ind vs Pak: एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली, लेकिन इस दौरान काफी ड्रामा भी देखने को मिला. हार से बौखलाए पाकिस्तान के गृहमंत्री व एसीसी-पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्राफी को लेकर फरार हो गए. ऐसे में टीम इंडिया ने बिना ट्रॉफी के जश्न मनाया.

हालांकि, इस दौरान स्टेडियम में मौजूद भारतीय समर्थकों ने खूब सपोर्ट किया. इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के समर्थक भी स्टेडियम में मौजूद थे जिन्होंने इस मुकाबले में इंडिया को सपोर्ट किया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मिस्ट्री गर्ल भी नजर आ रही है जो भारतीय टीम को सपोर्ट कर रही थी.

कौन है ये मिस्ट्री गर्ल?

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मिस्ट्री गर्ल भारतीय टीम के जीतने के बाद अपने मोबाइल फोन से वीडयो शूट कर रही थी. वीडियो बनाते वक्त देखा जा सकता है कि टीम इंडिया मैच जीतने के बाद विनिंग सेरेमनी का वेट कर रही है और ग्राउंड पर आराम फरमा रही है. इसी दौरान इस मिस्ट्री गर्ल ने वीडियो शूट किया और खुशी से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया. इस मिस्ट्री गर्ल का नाम वजहमा अयूबी है जो अक्सर भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड पर नजर आती है. अकाउंट से मालूम पड़ता है कि यह महिला अफगानिस्तान की है.

पोस्ट पर ऐसा क्या लिखा, जिससे हो गई वायरल?

इस वीडियो को शेयर करते हुए वजहमा ने कैप्शन में लिखा, "बधाई हो इंडिया." वजहमा ने अपने पास भारतीय तिरंगे का दुपट्टा भी कंधे पर रखा हुआ था, जिसकी वजह से लोग उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं. वीडियो पर कई सारे लोगों ने पोस्ट पर रिएक्शन दिया. एक यूजर ने लिखा, "शर्मा जी नहीं तो वर्मा जी सही. तिलक वर्मा ने भारत के माथे पर कर दिया जीत का राज-तिलक." एक अन्य यूजर ने चुटकी ली और लिखा, "पाकिस्तान टीम ने आपको जैसे ही देखा उन्होंने कहा कि ग्राउंड से ज्यादा अच्छा व्यू तो पवेलियन में है. धन्यवाद, आपकी वजह से वे सभी आउट हो गए." एक तीसरे ने लिखा, "एक बार फिर वजहमा हमारी सबसे बड़ी भाग्यशाली चार्म है."