बुमराह को छक्के मारकर 32 घंटे की फिल्म... पाकिस्तानी ने साहिबजादा से कही ऐसी बात, अब खूब मजे ले रहे इंडियन्स

India vs Pakistan T20 World Cup: टी-20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का नाम आते ही मुकाबले का रोमांच अपने आप कई गुना बढ़ जाता है. इस बार भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की टीम को लेकर खूब बातें बनाई गईं. खासकर स्पिनर उस्मान तारीक और ओपनर बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को मैच से पहले बड़े हथियार की तरह पेश किया गया. पाकिस्तानी फैन्स का दावा था कि ये दोनों खिलाड़ी भारत के खिलाफ इतिहास रच देंगे. माहौल ऐसा बनाया गया जैसे भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ने वाली हों लेकिन मैदान पर कहानी बिल्कुल उलटी निकली.

मैच में क्या हुआ?

जैसे ही मैच शुरू हुआ, सारा हाइप धीरे-धीरे हवा निकलते गुब्बारे की तरह बैठता चला गया. उस्मान तारीक की स्पिन गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों को जरा भी परेशान नहीं कर पाई. वहीं साहिबजादा फरहान की बल्लेबाजी भी पूरी तरह फ्लॉप रही. जिनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, वे कुछ खास कर ही नहीं सके. इसके उलट भारतीय टीम ने दबाव बनाते हुए मुकाबले को अपनी पकड़ में ले लिया. मैदान पर एक बार फिर वही हुआ जो अक्सर भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में देखा जाता है – टीम इंडिया की जीत.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: टीम इंडिया ने मारा पाकिस्तान के गाल पर तमाचा, जीत के बाद 'नो हैंडशेक', दुनियाभर में हुई बेइज्जती

वायरल वीडियो में क्या कहा गया?

मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद एक पाकिस्तानी फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. वीडियो में वह फैन मैदान में फील्डिंग कर रहे साहिबजादा फरहान को चिल्लाकर कहता है कि वे जसप्रीत बुमराह को छक्के मारकर ‘32 घंटे की फिल्म’ बना देंगे. उसका जोश और आत्मविश्वास देखने लायक था. लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, वही बयान लोगों के लिए मजाक का कारण बन गया. भारत की शानदार गेंदबाजी के सामने ये दावा पूरी तरह खोखला साबित हुआ.

32 ghante ?? 32 min. nai tikka pic.twitter.com/CYkSwCVRJU — Popeye (@Bhanujindal021) February 15, 2026

सोशल मीडिया पर कैसे उड़ा मजाक?

वीडियो वायरल होते ही भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने उस पर मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ ला दी. किसी ने लिखा कि ‘32 मिनट की फिल्म भी नहीं बन पाई’, तो किसी ने तंज कसा कि ‘अब आ गया असली स्वाद’. एक यूजर ने हंसते हुए कहा, ‘हा हा हा, बन गई फिल्म’. यहां तक कि कुछ लोगों ने लिखा कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले हार को ही चुन लिया था. इस तरह एक फैन का जोशीला बयान पूरे पाकिस्तान के लिए ट्रोलिंग का कारण बन गया.

इस पूरे ड्रामे से क्या सबक मिला?

भारत-पाकिस्तान जैसे बड़े मुकाबलों में हाइप और दावे हमेशा होते हैं, लेकिन क्रिकेट का असली फैसला मैदान पर ही होता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ. सोशल मीडिया पर बनाई गई छवि और मैदान की हकीकत में बड़ा फर्क दिखा. भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया कि सिर्फ बयानबाजी से मैच नहीं जीते जाते. वहीं पाकिस्तानी फैन्स के लिए यह वीडियो एक ऐसा पल बन गया, जिसे शायद वे लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे.