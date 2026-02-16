Advertisement
trendingNow13111017
Hindi Newsजरा हटकेबुमराह को छक्के मारकर 32 घंटे की फिल्म... पाकिस्तानी ने साहिबजादा से कही ऐसी बात, अब खूब मजे ले रहे इंडियन्स

बुमराह को छक्के मारकर 32 घंटे की फिल्म... पाकिस्तानी ने साहिबजादा से कही ऐसी बात, अब खूब मजे ले रहे इंडियन्स

Pakistani Sahibzada Farhan Viral Video: भारत-पाकिस्तान T20 मुकाबले में साहिबजादा फरहान और उस्मान तारीक को लेकर बनाई गई हाइप कैसे फेल हो गई और कैसे एक वायरल वीडियो ने पाकिस्तानी फैन की बोलती बंद कर दी, जानिए इस मजेदार सोशल मीडिया ड्रामे की पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 16, 2026, 07:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बुमराह को छक्के मारकर 32 घंटे की फिल्म... पाकिस्तानी ने साहिबजादा से कही ऐसी बात, अब खूब मजे ले रहे इंडियन्स

India vs Pakistan T20 World Cup: टी-20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का नाम आते ही मुकाबले का रोमांच अपने आप कई गुना बढ़ जाता है. इस बार भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की टीम को लेकर खूब बातें बनाई गईं. खासकर स्पिनर उस्मान तारीक और ओपनर बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को मैच से पहले बड़े हथियार की तरह पेश किया गया. पाकिस्तानी फैन्स का दावा था कि ये दोनों खिलाड़ी भारत के खिलाफ इतिहास रच देंगे. माहौल ऐसा बनाया गया जैसे भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ने वाली हों लेकिन मैदान पर कहानी बिल्कुल उलटी निकली.

मैच में क्या हुआ?

जैसे ही मैच शुरू हुआ, सारा हाइप धीरे-धीरे हवा निकलते गुब्बारे की तरह बैठता चला गया. उस्मान तारीक की स्पिन गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों को जरा भी परेशान नहीं कर पाई. वहीं साहिबजादा फरहान की बल्लेबाजी भी पूरी तरह फ्लॉप रही. जिनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, वे कुछ खास कर ही नहीं सके. इसके उलट भारतीय टीम ने दबाव बनाते हुए मुकाबले को अपनी पकड़ में ले लिया. मैदान पर एक बार फिर वही हुआ जो अक्सर भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में देखा जाता है – टीम इंडिया की जीत.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ScoopWhoop (@scoopwhoop)

 

यह भी पढ़ें: टीम इंडिया ने मारा पाकिस्तान के गाल पर तमाचा, जीत के बाद 'नो हैंडशेक', दुनियाभर में हुई बेइज्जती

वायरल वीडियो में क्या कहा गया?

मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद एक पाकिस्तानी फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. वीडियो में वह फैन मैदान में फील्डिंग कर रहे साहिबजादा फरहान को चिल्लाकर कहता है कि वे जसप्रीत बुमराह को छक्के मारकर ‘32 घंटे की फिल्म’ बना देंगे. उसका जोश और आत्मविश्वास देखने लायक था. लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, वही बयान लोगों के लिए मजाक का कारण बन गया. भारत की शानदार गेंदबाजी के सामने ये दावा पूरी तरह खोखला साबित हुआ.

 

 

सोशल मीडिया पर कैसे उड़ा मजाक?

वीडियो वायरल होते ही भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने उस पर मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ ला दी. किसी ने लिखा कि ‘32 मिनट की फिल्म भी नहीं बन पाई’, तो किसी ने तंज कसा कि ‘अब आ गया असली स्वाद’. एक यूजर ने हंसते हुए कहा, ‘हा हा हा, बन गई फिल्म’. यहां तक कि कुछ लोगों ने लिखा कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले हार को ही चुन लिया था. इस तरह एक फैन का जोशीला बयान पूरे पाकिस्तान के लिए ट्रोलिंग का कारण बन गया.

इस पूरे ड्रामे से क्या सबक मिला?

भारत-पाकिस्तान जैसे बड़े मुकाबलों में हाइप और दावे हमेशा होते हैं, लेकिन क्रिकेट का असली फैसला मैदान पर ही होता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ. सोशल मीडिया पर बनाई गई छवि और मैदान की हकीकत में बड़ा फर्क दिखा. भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया कि सिर्फ बयानबाजी से मैच नहीं जीते जाते. वहीं पाकिस्तानी फैन्स के लिए यह वीडियो एक ऐसा पल बन गया, जिसे शायद वे लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

India vs PakistanT20 World CupSahibzada Farhan

Trending news

महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
IMD
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
Anganwadi
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
kolkata
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
Jammu and Kashmir
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
punab news
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
India weather
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
Asaduddin Owaisi
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
Pune News
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
T20 World Cup
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
Indian AI
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई