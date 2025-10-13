दिल्ली के LIVE मैच में लड़की ने कर दी ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बरसात! वायरल हो गई क्लिप

Viral Video: भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट मैच के दौरान स्टेडियम में बैठे एक कपल की अठखेलियां कैमरे में कैद हो गईं. कैमरामैन ने जैसे ही उन्हें फोकस किया, वीडियो वायरल हो गया. सोशल मीडिया पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं और इस प्यारे पल को मैच का “हाइलाइट मोमेंट” बता रहे हैं.
india vs west indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान एक मजेदार घटना कैमरे में कैद हो गई. मैच के बीच दर्शकदीर्घा में बैठे एक कपल की अठखेलियां अचानक सबका ध्यान खींचने लगीं. जैसे ही कैमरा उनकी ओर गया, दोनों थोड़े शर्माए लेकिन उनका यह वीडियो तुरंत वायरल हो गया.
दरअसल, मैच की लाइव कवरेज के दौरान कैमरामैन ने स्टेडियम में बैठे कपल को फोकस कर दिया. कपल एक-दूसरे से बातें कर रहा था और बीच-बीच में हंसते हुए प्यारे-प्यारे रिएक्शन दे रहे थे. कैमरे के फोकस करते ही कपल की हरकतें टीवी स्क्रीन पर आ गईं, जिसे देखकर कमेंटेटर भी मुस्कुरा उठे.
Me and Who pic.twitter.com/oYn8TKbqAC https://t.co/NgDw3F61B9
— Honest Cricket Lover (@Honest_Cric_fan) October 13, 2025
मैच के दौरान कैमरे में कैद हुआ मजेदार पल
वायरल इस वीडियो को शोसल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर @Honest_Cric_fan नाम के अकाउंट पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक 1 लाख 50 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वहीं कई लोग इसे लाइक किए हैं. जैसे ही यह क्लिप सोशल मीडिया पर आई, यूजर्स ने इसे हाथोंहाथ वायरल कर दिया. कुछ ने मजाक में लिखा कि “मैच तो चल रहा था, लेकिन असली रोमांच तो स्टैंड्स में दिखा.” वहीं कई लोगों ने कैमरामैन की टाइमिंग की भी तारीफ की और कहा कि उसने मजेदार पल पकड़ लिया.
फैंस बोले – क्रिकेट के साथ एंटरटेनमेंट भी जरूरी
वीडियो पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा, “कैमरामैन का गोल्डन मोमेंट था ये.” दूसरे ने लिखा, “मैच के बीच में ऐसा सीक्वेंस देखकर तो मूड फ्रेश हो गया.” यह पहली बार नहीं है जब किसी क्रिकेट मैच में कपल का रोमांटिक वीडियो वायरल हुआ हो. इससे पहले भी ऐसे कई मजेदार क्लिप्स फैंस का दिल जीत चुके हैं.