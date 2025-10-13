Advertisement
trendingNow12960276
Hindi Newsजरा हटके

दिल्ली के LIVE मैच में लड़की ने कर दी ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बरसात! वायरल हो गई क्लिप

Viral Video: भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट मैच के दौरान स्टेडियम में बैठे एक कपल की अठखेलियां कैमरे में कैद हो गईं. कैमरामैन ने जैसे ही उन्हें फोकस किया, वीडियो वायरल हो गया. सोशल मीडिया पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं और इस प्यारे पल को मैच का “हाइलाइट मोमेंट” बता रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 13, 2025, 07:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली के LIVE मैच में लड़की ने कर दी ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बरसात! वायरल हो गई क्लिप

india vs west indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान एक मजेदार घटना कैमरे में कैद हो गई. मैच के बीच दर्शकदीर्घा में बैठे एक कपल की अठखेलियां अचानक सबका ध्यान खींचने लगीं. जैसे ही कैमरा उनकी ओर गया, दोनों थोड़े शर्माए लेकिन उनका यह वीडियो तुरंत वायरल हो गया.

दरअसल, मैच की लाइव कवरेज के दौरान कैमरामैन ने स्टेडियम में बैठे कपल को फोकस कर दिया. कपल एक-दूसरे से बातें कर रहा था और बीच-बीच में हंसते हुए प्यारे-प्यारे रिएक्शन दे रहे थे. कैमरे के फोकस करते ही कपल की हरकतें टीवी स्क्रीन पर आ गईं, जिसे देखकर कमेंटेटर भी मुस्कुरा उठे.

 

Add Zee News as a Preferred Source

मैच के दौरान कैमरे में कैद हुआ मजेदार पल

वायरल इस वीडियो को शोसल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर @Honest_Cric_fan नाम के अकाउंट पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक 1 लाख 50 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वहीं कई लोग इसे लाइक किए हैं. जैसे ही यह क्लिप सोशल मीडिया पर आई, यूजर्स ने इसे हाथोंहाथ वायरल कर दिया. कुछ ने मजाक में लिखा कि “मैच तो चल रहा था, लेकिन असली रोमांच तो स्टैंड्स में दिखा.” वहीं कई लोगों ने कैमरामैन की टाइमिंग की भी तारीफ की और कहा कि उसने मजेदार पल पकड़ लिया.

फैंस बोले – क्रिकेट के साथ एंटरटेनमेंट भी जरूरी

वीडियो पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा, “कैमरामैन का गोल्डन मोमेंट था ये.” दूसरे ने लिखा, “मैच के बीच में ऐसा सीक्वेंस देखकर तो मूड फ्रेश हो गया.” यह पहली बार नहीं है जब किसी क्रिकेट मैच में कपल का रोमांटिक वीडियो वायरल हुआ हो. इससे पहले भी ऐसे कई मजेदार क्लिप्स फैंस का दिल जीत चुके हैं.

 

 

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

India vs West IndiesViral Video

Trending news

Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
West Bengal
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
Maharashtra
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
Flood Relief Package
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
Durgapur Rape Case
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'