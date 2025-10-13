दिल्ली के LIVE मैच में लड़की ने कर दी ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बरसात! वायरल हो गई क्लिप

india vs west indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान एक मजेदार घटना कैमरे में कैद हो गई. मैच के बीच दर्शकदीर्घा में बैठे एक कपल की अठखेलियां अचानक सबका ध्यान खींचने लगीं. जैसे ही कैमरा उनकी ओर गया, दोनों थोड़े शर्माए लेकिन उनका यह वीडियो तुरंत वायरल हो गया.

दरअसल, मैच की लाइव कवरेज के दौरान कैमरामैन ने स्टेडियम में बैठे कपल को फोकस कर दिया. कपल एक-दूसरे से बातें कर रहा था और बीच-बीच में हंसते हुए प्यारे-प्यारे रिएक्शन दे रहे थे. कैमरे के फोकस करते ही कपल की हरकतें टीवी स्क्रीन पर आ गईं, जिसे देखकर कमेंटेटर भी मुस्कुरा उठे.

मैच के दौरान कैमरे में कैद हुआ मजेदार पल

वायरल इस वीडियो को शोसल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर @Honest_Cric_fan नाम के अकाउंट पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक 1 लाख 50 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वहीं कई लोग इसे लाइक किए हैं. जैसे ही यह क्लिप सोशल मीडिया पर आई, यूजर्स ने इसे हाथोंहाथ वायरल कर दिया. कुछ ने मजाक में लिखा कि “मैच तो चल रहा था, लेकिन असली रोमांच तो स्टैंड्स में दिखा.” वहीं कई लोगों ने कैमरामैन की टाइमिंग की भी तारीफ की और कहा कि उसने मजेदार पल पकड़ लिया.

फैंस बोले – क्रिकेट के साथ एंटरटेनमेंट भी जरूरी

वीडियो पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा, “कैमरामैन का गोल्डन मोमेंट था ये.” दूसरे ने लिखा, “मैच के बीच में ऐसा सीक्वेंस देखकर तो मूड फ्रेश हो गया.” यह पहली बार नहीं है जब किसी क्रिकेट मैच में कपल का रोमांटिक वीडियो वायरल हुआ हो. इससे पहले भी ऐसे कई मजेदार क्लिप्स फैंस का दिल जीत चुके हैं.