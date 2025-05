भारत इतना जोर से दहाड़ेगा कि… US पायलट ने पाकिस्तान की यूं की बेइज्जती, जमकर हंस रहे इंडियन्स

Operation Sindoor: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है. बुधवार को भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया. यह हमला पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में था. गुरुवार को भारत ने पाकिस्तान के 15 जगहों पर हमले की कोशिश को भी नाकाम कर दिया. इस बीच एक पूर्व अमेरिकी वायु सेना पायलट ने भारत की तारीफ की है.

अमेरिकी वायु सेना के रिटायर्ड पायलट डेल स्टार्क्स ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, तो वह भारत को चुनेंगे. स्टार्क्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मैंने अपने करियर में भारतीय और पाकिस्तानी पायलटों के साथ उड़ान भरी है. अगर मुझे = मुझे चुनना हो, तो मेरा पैसा भारतीयों पर है." उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय सेना कहीं बेहतर है.

I’ve flown with both Indian and Pakistani fighter pilots during my career. I’ll just say my money’s on the Indians if this continues to escalate.

— Dale Stark (@DaleStarkA10) May 7, 2025