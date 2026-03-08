Advertisement
trendingNow13134073
Hindi Newsजरा हटकेMd Amir Memes: आमिर ने ये क्या बोल दिया था? अभिषेक शर्मा के छक्के देख उड़ी पाकिस्तानी गेंदबाज की नींद, यूजर्स ने लगा दी क्लास

Md Amir Memes: आमिर ने ये क्या बोल दिया था? अभिषेक शर्मा के छक्के देख उड़ी पाकिस्तानी गेंदबाज की नींद, यूजर्स ने लगा दी क्लास

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने न्यूज़ीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया. इस ऐतिहासिक जीत और अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी के बाद, भारत विरोधी भविष्यवाणियां करने वाले मोहम्मद आमिर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 08, 2026, 11:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Md Amir Memes: आमिर ने ये क्या बोल दिया था? अभिषेक शर्मा के छक्के देख उड़ी पाकिस्तानी गेंदबाज की नींद, यूजर्स ने लगा दी क्लास

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार, 8 मार्च को इतिहास रच दिया गया. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली. भारत अब लगातार दूसरी बार और कुल तीसरी बार चैंपियन बन चुका है. लेकिन इस जीत के साथ ही पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर की जमकर 'फजीहत' हो रही है. पूरे टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ फर्जी भविष्यवाणियां करने वाले आमिर अब भारतीय प्रशंसकों और मीमर्स के निशाने पर हैं. अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी ने न सिर्फ कीवियों को पस्त किया, बल्कि आमिर की बोलती भी बंद कर दी है.

 

इंडिया के खिलाफ बोलना पड़ा भारी

मोहम्मद आमिर टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से ही भारतीय टीम को लेकर नकारात्मक दावे कर रहे थे. उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि टीम इंडिया सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगी और क्वालीफाई करना भी मुश्किल होगा. लेकिन भारत की खिताबी जीत ने उनके दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं. अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, और भाई आमिर, आएगी आज रात नींद?"

 

 

अभिषेक का 'रॉकेट' अवतार: 21 गेंदों में मचाई तबाही

फाइनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने महज 21 गेंदों में 52 रनों की आतिशी पारी खेलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. इंटरनेट पर मीमर्स का कहना है कि अभिषेक ने शायद पूरी कीवी टीम में मोहम्मद आमिर का चेहरा देख लिया था, इसलिए उन्होंने उन्हें इतना बेरहमी से धोया. अभिषेक की इस पारी ने आमिर को 'अंडरग्राउंड' होने पर मजबूर कर दिया है.

 

फिक्सिंग की याद और कड़े मीम्स: 'गनी भाई' वाला हाल

आमिर को ट्रोल करते हुए मीमर्स उनकी पुरानी मैच फिक्सिंग की करतूतों को भी याद दिला रहे हैं. संजू सैमसन और अभिषेक के साथ आमिर के मीम्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्हें उनकी 'हैसियत' दिखाई जा रही है. 'वांटेड' फिल्म के 'गनी भाई' वाले मोमेंट को लेकर भी उन पर तंज कसे जा रहे हैं कि अभिषेक के छक्के देखकर वह पूरी रात जागते रहेंगे.

 

बोरिया-बिस्तर बांधने का समय

बीते कुछ दिनों से आमिर पाकिस्तानी टीवी शोज पर बैठकर काफी बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब उनका बोरिया-बिस्तर बांधने का समय आ गया है. भारत की जीत से नाखुश होने वाला हर पाकिस्तानी इस समय गमगीन होगा. मीमर्स का कहना है कि अब आमिर को अपनी गलत भविष्यवाणियों की जिम्मेदारी लेते हुए टीवी स्क्रीन से गायब हो जाना चाहिए.

 

अभिषेक की फॉर्म ने छीनी आमिर की चैन

 

 

अभिषेक शर्मा की फॉर्म भले ही टूर्नामेंट में थोड़ा देर से लौटी, लेकिन फाइनल जैसे बड़े मंच पर उन्होंने कमाल कर दिया. उनकी इस 'दुरुस्त' वापसी ने आमिर की सारी भविष्यवाणियों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया है. भारत अब तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन है और आमिर के पास अपनी 'फर्जी' भविष्यवाणियों पर शर्मिंदा होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Md Amir MemesInd Vs NZ Amir MemesPakistan Ke Aamir Par Viral Memes

Trending news

Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
India organ donation rate
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
T20 World Cup final
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
Organ Donation
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
आसान प्रक्रिया के बाद भी भारत में अंगदान मुश्किल क्यों? पूरी ABCD
organ donor
आसान प्रक्रिया के बाद भी भारत में अंगदान मुश्किल क्यों? पूरी ABCD
शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
Punjab Budget 2026
शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
Organ Donation
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
crude oil Stock
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Narendra Modi
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
Odisha news
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
Punjab news
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये