Md Amir Memes: आमिर ने ये क्या बोल दिया था? अभिषेक शर्मा के छक्के देख उड़ी पाकिस्तानी गेंदबाज की नींद, यूजर्स ने लगा दी क्लास

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने न्यूज़ीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया. इस ऐतिहासिक जीत और अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी के बाद, भारत विरोधी भविष्यवाणियां करने वाले मोहम्मद आमिर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं.
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार, 8 मार्च को इतिहास रच दिया गया. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली. भारत अब लगातार दूसरी बार और कुल तीसरी बार चैंपियन बन चुका है. लेकिन इस जीत के साथ ही पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर की जमकर 'फजीहत' हो रही है. पूरे टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ फर्जी भविष्यवाणियां करने वाले आमिर अब भारतीय प्रशंसकों और मीमर्स के निशाने पर हैं. अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी ने न सिर्फ कीवियों को पस्त किया, बल्कि आमिर की बोलती भी बंद कर दी है.
Amir
Thank you
Take care #INDvNZ #IndiaVsNewZealand #T20WorldCup #India pic.twitter.com/qTjJ7Kpr4D
— Vishnu Deva (@iamvishnudeva) March 8, 2026
इंडिया के खिलाफ बोलना पड़ा भारी
मोहम्मद आमिर टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से ही भारतीय टीम को लेकर नकारात्मक दावे कर रहे थे. उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि टीम इंडिया सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगी और क्वालीफाई करना भी मुश्किल होगा. लेकिन भारत की खिताबी जीत ने उनके दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं. अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, और भाई आमिर, आएगी आज रात नींद?"
Mohammad Amir watching Abhishek Sharma's clean hitting pic.twitter.com/5KNtCP7LcH
— Sagar (@sagarcasm) March 8, 2026
New Zealand should NUKE Pakistan and FIXER MOHAMMAD AMIR House for supporting them# pic.twitter.com/yx9BNG8W0c
— Almost Topper (@AlmostTopper) March 8, 2026
अभिषेक का 'रॉकेट' अवतार: 21 गेंदों में मचाई तबाही
फाइनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने महज 21 गेंदों में 52 रनों की आतिशी पारी खेलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. इंटरनेट पर मीमर्स का कहना है कि अभिषेक ने शायद पूरी कीवी टीम में मोहम्मद आमिर का चेहरा देख लिया था, इसलिए उन्होंने उन्हें इतना बेरहमी से धोया. अभिषेक की इस पारी ने आमिर को 'अंडरग्राउंड' होने पर मजबूर कर दिया है.
ABHISHEK SHARMA HAS THE FASTEST FIFTY IN THE FINALS OF T20 WORLD CUPS. pic.twitter.com/a0mvBaYfRU
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 8, 2026
फिक्सिंग की याद और कड़े मीम्स: 'गनी भाई' वाला हाल
आमिर को ट्रोल करते हुए मीमर्स उनकी पुरानी मैच फिक्सिंग की करतूतों को भी याद दिला रहे हैं. संजू सैमसन और अभिषेक के साथ आमिर के मीम्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्हें उनकी 'हैसियत' दिखाई जा रही है. 'वांटेड' फिल्म के 'गनी भाई' वाले मोमेंट को लेकर भी उन पर तंज कसे जा रहे हैं कि अभिषेक के छक्के देखकर वह पूरी रात जागते रहेंगे.
Meanwhile Md Amir pic.twitter.com/ow8lMDBCak
— One Tip One Hand (@VVMparody) March 8, 2026
बोरिया-बिस्तर बांधने का समय
बीते कुछ दिनों से आमिर पाकिस्तानी टीवी शोज पर बैठकर काफी बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब उनका बोरिया-बिस्तर बांधने का समय आ गया है. भारत की जीत से नाखुश होने वाला हर पाकिस्तानी इस समय गमगीन होगा. मीमर्स का कहना है कि अब आमिर को अपनी गलत भविष्यवाणियों की जिम्मेदारी लेते हुए टीवी स्क्रीन से गायब हो जाना चाहिए.
Mohammad Amir after Abhishek Sharma's inning #INDvNZ pic.twitter.com/wXgpQ1ZbNW
— Desi Bhayo (@desi_bhayo88) March 8, 2026
अभिषेक की फॉर्म ने छीनी आमिर की चैन
MEET JOKER MOHMMAD AMIR
"India won't play semifinal." - Mohammed Amir
*India qualified*
"India won't play final." - Mohammed Amir
*India qualified for final*
"India won't win the trophy." - Mohammed Amir
*India wins the final*
"India won't get to keep the trophy." -… pic.twitter.com/q4zktikGN2
— Bemba Tavuma (@gaandfaadtits) March 8, 2026
Abhishek Sharma's form pic.twitter.com/Y2GcgHHknl
— Sagar (@sagarcasm) March 8, 2026
अभिषेक शर्मा की फॉर्म भले ही टूर्नामेंट में थोड़ा देर से लौटी, लेकिन फाइनल जैसे बड़े मंच पर उन्होंने कमाल कर दिया. उनकी इस 'दुरुस्त' वापसी ने आमिर की सारी भविष्यवाणियों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया है. भारत अब तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन है और आमिर के पास अपनी 'फर्जी' भविष्यवाणियों पर शर्मिंदा होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है.