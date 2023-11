इंडिया ने जीता मैच तो दूल्हा-दुल्हन ने स्टेज पर ही मनाया ऐसा जश्न, ससुराल वालों ने लगाए 'भारत माता की जय' के नारे

Bride Groom Video: एक दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक कपल ने अपनी शादी को भारत की शानदार जीत के साथ कनेक्ट किया. आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की दमदार जीत को जहां पूरे देश ने खुशी-खुशी मनाया, वहीं एक कपल ने इस पल को अपने जीवन में हमेशा-हमेशा के लिए यादों में बसा लिया. जिस वक्त भारत ने मैच जीता, उसी समय दूल्हा-दुल्हन ने शादी के स्टेज पर जश्न मनाने का फैसला किया. शादी समारोह में आए मेहमानों ने भारतीय ध्वज लहराया और क्रिकेट आइकन विराट कोहली की तस्वीरें भी दिखलाई. वह सभी पटाखे फोड़ते हुए खुशी का इजहार किया.

शादी में दिखा दिल छू लेने वाला पल

यह एक अनोखा तरीका था कि इस कपल ने अपनी शादी को यादगार बना लिया. समाचार एजेंसी एएनआई ने शादी के इवेंट को कैमरा में कैद करते हुए एक वीडियो एक्स पर शेयर किया. फुटेज में, शादी में मेहमान संभवतः नवविवाहित जोड़े के करीबी दोस्त और परिवार, भारतीय ध्वज लहराते और क्रिकेट आइकन विराट कोहली की तस्वीरें लिए हुए देखे जा सकते हैं. वीडियो में जब रिपोर्टर ने दूल्हे से पूछा कि आखिर आज का दिन आपको कैसा लगा तो उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए डबल धमाका है. भारत ने मैच भी जीता है और हमारी आज शादी भी है. साथ ही विराट कोहली ने वनडे में सेंचुरी के मामले में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की.

#WATCH | Uttar Pradesh: A bride and groom, along with their relatives and friends, celebrate the victory of Team India against South Africa, in Moradabad

"It is a 'double dhamaka' for me as today is my wedding and India has also won today and Virat Kohli has equalled Sachin… pic.twitter.com/andXVGrEko

— ANI (@ANI) November 5, 2023