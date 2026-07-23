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'भारत वापस जाओ'... बिंदी लगाने पर अमेरिका में महिला डॉक्टर पर नस्लीय हमला! वायरल वीडियो में दिया करारा जवाब

अमेरिका में भारतीय मूल की डॉक्टर करिश्मा रेड्डी को बिंदी लगाने पर नस्लीय और भारत विरोधी टिप्पणियां झेलनी पड़ीं. कुछ लोगों ने उन्हें भारत वापस जाने तक की सलाह दी. अमेरिका में जन्मी और पली-बढ़ी डॉ. रेड्डी ने सोशल मीडिया वीडियो के जरिए नस्लवादियों को जवाब दिया और हिंदू धर्म व गायों के प्रति सम्मान को समझाया.

Reported ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 23, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:21 PM IST
'भारत वापस जाओ'... बिंदी लगाने पर अमेरिका में महिला डॉक्टर पर नस्लीय हमला! वायरल वीडियो में दिया करारा जवाब

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