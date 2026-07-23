'भारत वापस जाओ'... बिंदी लगाने पर अमेरिका में महिला डॉक्टर पर नस्लीय हमला! वायरल वीडियो में दिया करारा जवाब

डॉ. रेड्डी ने बताया कि कई लोगों ने उन्हें 'भारत वापस जाने' के लिए कहा, जबकि उनका जन्म और पालन-पोषण अमेरिका में ही हुआ है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने हिंदू धर्म और गायों को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं. गायों के प्रति हिंदुओं के सम्मान को लेकर उन्होंने कहा कि यह केवल किसी धार्मिक किताब में लिखे होने की वजह से नहीं है. उन्होंने समझाया कि पुराने समय में जब प्रसव के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं की मौत हो जाती थी, तब कई बच्चे गाय के दूध पर निर्भर रहते थे. इसी वजह से गाय को जीवन देने वाले जीव के रूप में सम्मान दिया जाता है और उसे मारने से बचा जाता है.