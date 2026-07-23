'भारत वापस जाओ'... बिंदी लगाने पर अमेरिका में महिला डॉक्टर पर नस्लीय हमला! वायरल वीडियो में दिया करारा जवाब

अमेरिका में एक भारतीय मूल की महिला डॉक्टर को बिंदी लगाने पर नस्लीय हमलों का शिकार होना पड़ा. महिला को भारत वापस जाने तक की सलाह दी जाने लगी. डॉक्टर ने अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है, जो अब वायरल है.
भारतीय मूल की डॉ. करिश्मा रेड्डी ने बताया कि उन्होंने हाल ही में एक मरीज से जुड़ा हल्का-फुल्का अनुभव साझा करते हुए एक वीडियो बनाया था. इस वीडियो में उनकी बिंदी का भी जिक्र था. इसके बाद कमेंट सेक्शन में उन्हें बड़े पैमाने पर नस्लीय और भारत विरोधी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा.
डॉ. रेड्डी ने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी ज्यादा भारत विरोधी बातें कभी नहीं देखीं. शायद मैं इस मामले में थोड़ी अनजान थी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय अस्पतालों और क्लीनिकों में बिताया है. स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतीय लोगों को आमतौर पर अल्पसंख्यक की तरह नहीं देखा जाता. उन्होंने कहा कि अपने सहकर्मियों से उन्हें हमेशा सम्मान और प्यार मिला है. इसलिए सोशल मीडिया पर दिखाई गई नफरत उनके लिए हैरान करने वाली थी.
डॉ. रेड्डी ने बताया कि कई लोगों ने उन्हें 'भारत वापस जाने' के लिए कहा, जबकि उनका जन्म और पालन-पोषण अमेरिका में ही हुआ है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने हिंदू धर्म और गायों को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं. गायों के प्रति हिंदुओं के सम्मान को लेकर उन्होंने कहा कि यह केवल किसी धार्मिक किताब में लिखे होने की वजह से नहीं है. उन्होंने समझाया कि पुराने समय में जब प्रसव के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं की मौत हो जाती थी, तब कई बच्चे गाय के दूध पर निर्भर रहते थे. इसी वजह से गाय को जीवन देने वाले जीव के रूप में सम्मान दिया जाता है और उसे मारने से बचा जाता है.
डॉ. रेड्डी ने कहा कि उन्हें दुख होता है कि लोग इंटरनेट पर नफरत भरी बातें बेझिझक और बिना किसी डर के कह देते हैं. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि दयालु होना बहुत आसान है. इसमें कुछ नहीं लगता. कृपया एक-दूसरे के प्रति दयालु बनिए. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी बात से लोगों को हिंदू धर्म और गायों के प्रति सम्मान को समझने में मदद मिलेगी.
डॉ. करिश्मा रेड्डी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. कई यूजर्स ने नस्लीय टिप्पणियों की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिकी मूल की एक डॉक्टर को सिर्फ उनकी भारतीय पहचान और बिंदी की वजह से निशाना बनाना बेहद गलत है.