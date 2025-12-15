Indian Army Video: आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 12 सेकेंड में मारे 18 पुशअप्स, जवानों का गर्व से सीना हुआ चौड़ा

Indian Army Chief Upendra Dwivedi Fitness: 13 दिसंबर को इंडियन मिलिट्री एकेडमी की 157वीं पासिंग आउट परेड के दौरान एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने हर किसी को प्रेरित कर दिया. भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने युवा अफसरों के साथ न सिर्फ कदम से कदम मिलाया, बल्कि फिटनेस का भी दमखम दिखाया. परेड के दौरान उन्होंने कैडेट्स के साथ पुशअप्स लगाए और उनकी रफ्तार से लगभग मेल खाते नजर आए.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सेना प्रमुख पूरी ऊर्जा के साथ पुशअप्स करते हैं. उनकी फुर्ती और फिटनेस देखकर लोग हैरान हैं. यूजर्स इसे लीडरशिप की असली मिसाल बता रहे हैं, जहां कमांडर खुद उदाहरण पेश करता है.

यह भी पढ़ें: क्या आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज है? तो सुलझाएं जानवरों के वजन वाली ये पहेली

Add Zee News as a Preferred Source

पासिंग आउट परेड में कितने कैडेट्स शामिल हुए?

इस भव्य समारोह में कुल 491 भारतीय कैडेट्स शामिल हुए, जिन्हें अब भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन किया जाएगा. इसके साथ ही 14 मित्र देशों से आए 34 विदेशी कैडेट्स ने भी परेड में हिस्सा लिया, जो भारत की सैन्य ट्रेनिंग की वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाता है. जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए अफसरों को बधाई देते हुए उनके अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सहनशक्ति की जमकर तारीफ की. उन्होंने कैडेट्स से भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखने और देश की सेवा निष्ठा, समर्पण और सम्मान के साथ करने का आह्वान किया.

Indian Army Chief General Upendra Dwivedi interacted with newly commissioned officers at the Indian Military Academy, Dehradun, following the Passing Out Parade. In a moment that underscored leadership by example, the Army Chief joined the young officers in doing push-ups,… pic.twitter.com/FVu0TAwvRn — DD News (@DDNewslive) December 13, 2025

कुल कितने ऑफिसर कैडेट्स ने परेड में लिया भाग?

यह शानदार परेड आईएमए के ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर में चैटवुड बिल्डिंग के सामने आयोजित की गई. सेना प्रमुख ने रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में परेड का निरीक्षण किया और कैडेट्स की ट्रेनिंग और प्रदर्शन को करीब से देखा. इस पासिंग आउट परेड में कुल 525 ऑफिसर कैडेट्स शामिल हुए. इनमें 157वां रेगुलर कोर्स, 46वां टेक्निकल एंट्री स्कीम, 140वां टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 55वां स्पेशल कमीशंड ऑफिसर कोर्स और टेरिटोरियल आर्मी कोर्स के कैडेट्स शामिल थे.

यह भी पढ़ें: झूले के नीचे बैठकर पोज दे रही थी लड़की, तभी हुआ भयानक हादसा और मौत! क्या ये AI है या ओरिजनल?

टॉप परफॉर्मर्स को कौन से अवॉर्ड मिले?

स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और गोल्ड मेडल ACA निश्कल द्विवेदी को मिला. सिल्वर मेडल BUO बादल यादव और ब्रॉन्ज मेडल SUO कमलजीत सिंह को दिया गया. टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स में जाधव सुजीत संपत और TES-46 में WCC अभिनव मेहरोत्रा ने पहला स्थान हासिल किया.

विदेशी कैडेट्स में बांग्लादेश के JUO मोहम्मद सफिन अशरफ ने मेरिट में पहला स्थान हासिल किया. वहीं ऑटम टर्म की ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आर्मी चीफ्स बैनर इम्फाल कंपनी को दिया गया. सेना प्रमुख का कैडेट्स के साथ पुशअप्स लगाना यह दिखाता है कि भारतीय सेना में नेतृत्व सिर्फ आदेश देने का नहीं, बल्कि खुद करके दिखाने का नाम है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है.