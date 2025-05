Indian Army के लिए 8 साल के बच्चे ने किया दिल छू लेने वाला काम, जानकर रो पड़े लोग, बोले- ऐसे बच्चे ही देश के लिए...

Indian Army Support By Kid: तमिलनाडु के करूर जिले में एक 8 साल के सरकारी स्कूल के छात्र ने अपनी छोटी सी उम्र में ऐसा काम किया है, जिसने सबके दिल जीत लिए. इस बच्चे ने अपनी 10 महीने की बचत भारतीय सेना को दान कर दी. उसका यह कदम हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया है. दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला यह बच्चा अपनी जेब खर्च और परिवार से मिली छोटी-छोटी रकम को 10 महीने तक जमा करता रहा. उसकी बचत भले ही ज्यादा बड़ी न थी, लेकिन उसमें उसका प्यार और मेहनत छिपी थी.

बच्चे को जब भारतीय सेना के जवानों की देश की रक्षा के लिए की जाने वाली कुर्बानियों के बारे में पता चला तो उसका दिल भर आया. उसने फैसला किया कि वह अपनी पूरी बचत सेना को दान करेगा, ताकि जवानों के लिए कुछ मदद हो सके.

जिला कलेक्टर के सामने पेश की मिसाल

इस छोटे से बच्चे ने हिम्मत और उत्साह के साथ अपनी बचत जो एक पानी के टैंक के आकार के गुल्लक में थी, जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाकर दान की. बच्चे की इस नेकी को देखकर जिला कलेक्टर बहुत प्रभावित हुए. उन्होंने बच्चे की उदारता और निस्वार्थ भावना की तारीफ की.

INSPIRING: An 8-year-old boy from a government school donates his savings of 10 months to the Indian Army!

This is not just a donation-it's a salute from the heart of a child.

True patriotism has no age. Respect beyond words.#ceasefirevoilation#NuclearLeak pic.twitter.com/XuEgJ4IMGn

