ओहो डेडी जी दे कैश... गाने पर फौजी भाइयों ने लगाया किया ऐसा डांस, Viral Video देख खुशी से झूम उठे लोग

Indian Army Viral Dance: देश के सैनिकों का एक शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें फौजी भाइयों ने पंजाबी गाने “ओहो डेडी जी दे कैश…” पर ऐसा डांस किया कि देखकर हर किसी का चेहरा खिल उठा. वीडियो में जवानों के जोश और मस्ती भरे स्टेप्स देखकर लोग ताली बजाने लगे हैं. देश की सुरक्षा में तैनात ये जवान ड्यूटी के साथ-साथ अपनी खुशियों का भी पूरा ध्यान रखते हैं. यह वीडियो लोगों के दिन को खुशियों से भर रहा है और दिखा रहा है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और सकारात्मकता बनाए रखना कितना जरूरी है.

देश सेवा के बीच भी मुस्कान कायम

फौजी भाइयों का डांस यह साबित करता है कि देश की सेवा करते हुए भी वे अपनी खुशी और जोश बनाए रखते हैं. सैनिक दिन-रात सीमा पर तैनात रहते हैं ताकि हम सब चैन से रह सकें. इतनी जिम्मेदारी के बावजूद उनके चेहरे पर थकान या निराशा नहीं दिखती. वीडियो में वे गाने की धुन पर झूमते दिखाई दे रहे हैं, जिससे साफ है कि देश सेवा के साथ-साथ वे अपने मन को भी खुश रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं. लोग यह देखकर प्रभावित हो रहे हैं कि देशभक्ति के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें... हीरो बनने चला था! दोस्तों के सामने अजगर को दिखा रहा था, फिर 'सांप' ने होंठों पर ली ऐसी चुम्मी कि मुश्किल से बची जान

स्ट्रेस दूर करने का बेहतरीन तरीका

यह वीडियो हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए. डांस और गाने से दिमाग का तनाव दूर होता है और मन हल्का हो जाता है. वीडियो में सैनिक एक साथ मिलकर पंजाबी गाने पर झूम रहे हैं. उनका ये मस्ती भरा अंदाज़ देखकर लोगों को खूब खुशी मिल रही है. दर्शकों ने लिखा कि सैनिकों का जोश देखकर उनका भी मन खुश हो गया. इस तरह का वीडियो यह बताता है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन और हंसी-खुशी कितना मददगार है.

सोशल मीडिया पर तारीफों की बौछार

इस वीडियो पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, “पता नहीं मैं भी बहुत खुश हो गया.” दूसरे ने कहा, “देश के हीरो खुश होते हैं तो हम सब खुश हो जाते हैं.” किसी ने मजाक में लिखा कि “पाकिस्तानियों की फिल्डिंग सेट हो गई है.” वहीं एक अन्य ने लिखा, “फौजी भाइयों को खुश देखकर मेरा भी दिन बन गया.” लोगों ने वीडियो को ‘ग्रेट इंडियन हीरो’ कहा और ‘लव यू मेरे फौजी भाईयों, जय हिंद’ जैसे कमेंट किए. यह वीडियो साबित कर रहा है कि देश के सैनिकों का जोश और मुस्कान हर भारतीय के दिल में उमंग भर देता है.