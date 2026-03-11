Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेIndian Army की दरियादिली! 2% बैटरी, अनजान शहर... स्टेशन पर फंसी लड़की की फौजी भाई ने ऐसे बचाई लाज

Indian Army की दरियादिली! 2% बैटरी, अनजान शहर... स्टेशन पर फंसी लड़की की फौजी भाई ने ऐसे बचाई लाज

मथुरा जंक्शन पर फंसी एक महिला की मदद एक भारतीय सेना के जवान ने की, जब किसी और ने उसकी मदद नहीं की. जवान ने अपना पावर बैंक देकर उसका फोन चार्ज कराया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 11, 2026, 11:03 AM IST
Indian Army की दरियादिली! 2% बैटरी, अनजान शहर... स्टेशन पर फंसी लड़की की फौजी भाई ने ऐसे बचाई लाज

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मथुरा जंक्शन पर फंसी एक महिला की मदद एक भारतीय सेना के जवान ने की. महिला का नाम रूप बताया गया है, जो होली के बाद ब्रज से दिल्ली लौट रही थी. उसकी ट्रेन रात 8:45 बजे थी, लेकिन उसी समय उसके फोन की बैटरी लगभग खत्म हो गई. उसके फोन में सिर्फ 2 प्रतिशत बैटरी बची थी और उसका पावर बैंक भी होली के दौरान पानी में गिरकर खराब हो गया था.

उसे फोन चार्ज करना क्यों जरूरी था?

रूप ने बताया कि उसके माता-पिता उसके सफर को लेकर चिंतित थे और वे लगातार उसकी लोकेशन मांग रहे थे. ऐसे में उसे सिर्फ पांच मिनट के लिए फोन चार्ज करना था ताकि वह अपनी लाइव लोकेशन भेज सके. लेकिन प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों से मदद मांगने के बावजूद उसे कहीं से भी मदद नहीं मिली. रूप ने बताया कि उसने प्लेटफॉर्म पर मौजूद तीन अलग-अलग दुकानों पर जाकर फोन चार्ज करने की विनती की. हालांकि सभी ने किसी न किसी कारण से उसे मना कर दिया. समय तेजी से निकल रहा था और वेटिंग रूम भी काफी दूर था, इसलिए उसकी चिंता बढ़ने लगी.

फिर अचानक क्या हुआ?

इसी दौरान रूप की नजर प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास खड़ी एक सैन्य ट्रेन पर पड़ी. वहां एक भारतीय सेना का जवान अपना फोन चार्ज कर रहा था. रूप ने हिम्मत करके उनसे सिर्फ पांच मिनट के लिए फोन चार्ज करने की अनुमति मांगी. रूप के अनुसार जवान ने बिना एक पल सोचे अपना फोन चार्जर हटाया और अपना पावर बैंक उसे दे दिया. इस छोटे से मदद भरे कदम ने रूप को काफी भावुक कर दिया. उसने कहा कि जब कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया, तब भारतीय सेना के जवान ने बिना किसी झिझक के उसकी मदद की.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@theroopk)

वीडियो क्यों हुआ वायरल?

रूप ने इस घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और कई लोग सेना के जवान की तारीफ कर रहे हैं. रूप ने अपने पोस्ट में लिखा कि शायद उस जवान को यह घटना याद भी न हो, लेकिन वह इसे कभी नहीं भूल पाएगी. उसने उम्मीद जताई कि यह वीडियो किसी तरह उस जवान तक पहुंचे ताकि वह उसे धन्यवाद कह सके.

