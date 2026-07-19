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EV की बैटरी खत्म हुई तो बीच सड़क फंसी महिला, आर्मी जवान ने धक्का देकर पहुंचाया चार्जिंग स्टेशन; VIDEO वायरल

सोशल मीडिया पर लाइफस्टाइल व्लॉगर दीपिका शर्मा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें वह बता रही हैं कि कैसे उनकी इलेक्ट्रिक कार बीच रास्ते में बैटरी खत्म होने के कारण रुक गई, तो भारतीय सेना के एक जवान ने आगे बढ़कर उनकी मदद की. जवान ने न सिर्फ कार को चार्जिंग स्टेशन तक पहुंचाया, बल्कि बैटरी चार्ज होने और महिला के सुरक्षित आगे बढ़ने तक वहीं मौजूद रहे.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 19, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:34 AM IST
EV की बैटरी खत्म हुई तो बीच सड़क फंसी महिला, आर्मी जवान ने धक्का देकर पहुंचाया चार्जिंग स्टेशन; VIDEO वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@deepika_sharma_sidana

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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