/EV की बैटरी खत्म हुई तो बीच सड़क फंसी महिला, आर्मी जवान ने धक्का देकर पहुंचाया चार्जिंग स्टेशन; VIDEO वायरल

कई बार मुश्किल वक्त में मिली छोटी-सी मदद भी जिंदगी भर याद रह जाती है. ऐसा ही कुछ एक महिला के साथ हुआ, जब उनकी इलेक्ट्रिक कार बीच रास्ते में बैटरी खत्म होने के कारण रुक गई. परेशान महिला को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए. तभी भारतीय सेना के एक जवान ने आगे बढ़कर उनकी मदद की. जवान ने न सिर्फ कार को चार्जिंग स्टेशन तक पहुंचाया, बल्कि बैटरी चार्ज होने और महिला के सुरक्षित आगे बढ़ने तक वहीं मौजूद रहे. उनकी इस इंसानियत की कहानी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
वीडियो में दीपिका ने बताया कि उन्होंने सुबह घर से निकलते समय कार को करीब 60 प्रतिशत तक चार्ज किया था. उन्हें लगा था कि इतनी बैटरी में उनका सफर आसानी से पूरा हो जाएगा. लेकिन रास्ते में बैटरी का अंदाजा लगाने में उनसे गलती हो गई. उन्होंने बताया कि कार में एयर कंडीशनर भी बंद कर दिया था, फिर भी बैटरी तेजी से कम होती चली गई. जब कार में सिर्फ 10 प्रतिशत बैटरी बची, तो उन्होंने आसपास चार्जिंग स्टेशन तलाशना शुरू कर दिया. लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उन्हें समय पर चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला. आखिरकार जब वह चार्जिंग स्टेशन के करीब पहुंचीं, तब तक बैटरी केवल 2 प्रतिशत रह गई थी. कुछ ही देर बाद कार पूरी तरह बंद हो गई.
कार रुकने के बाद दीपिका काफी परेशान हो गईं. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी गर्मी में वह क्या करें. इसी दौरान उन्होंने पास मौजूद भारतीय सेना के एक जवान से चार्जिंग स्टेशन का रास्ता पूछा. जवान नरेंद्र ने सिर्फ रास्ता बताकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, बल्कि उन्होंने खुद महिला की मदद करने का फैसला किया. दीपिका ने अपने वीडियो में बताया कि जवान उनके पास आए और उनसे कहा कि आप कार में बैठिए. इसके बाद वह कार को धक्का लगाकर उसे चार्जिंग स्टेशन तक पहुंचाने लगे. उन्होंने कहा कि इतनी गर्मी में भी जवान लगातार उनकी कार को धक्का देते रहे और उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाया.
पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड करते हुए दीपिका भावुक हो गईं. उन्होंने कहा कि आज के समय में जब कोई परेशानी में होता है, तो अक्सर लोग आगे बढ़कर मदद नहीं करते, लेकिन भारतीय सेना के जवान ने बिना किसी पहचान के उनकी मदद की. दीपिका ने कहा कि EV की बैटरी खत्म होना उनकी अपनी गलती थी, लेकिन मुश्किल समय में किसी अनजान व्यक्ति का साथ मिलना बहुत बड़ी बात है. उन्होंने जवान की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे लोग समाज में भरोसा कायम रखते हैं. उन्होंने भारतीय सेना को भी धन्यवाद दिया और कहा कि जवानों की बहादुरी सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बल्कि आम लोगों की मदद करने में भी दिखाई देती है.
भारतीय सेना के जवान की मदद सिर्फ कार को धक्का लगाने तक सीमित नहीं रही. दीपिका ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन पहुंचने के बाद भी जवान तुरंत वहां से नहीं गए. उन्होंने करीब आधे घंटे तक इंतजार किया, जब तक कार की बैटरी चार्ज नहीं हो गई. इसके बाद उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि दीपिका सुरक्षित तरीके से मुख्य सड़क तक पहुंच जाएं और आगे का सफर जारी रख सकें. दीपिका ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कुछ हीरो ऐसे होते हैं, जो किसी खास पहचान के मोहताज नहीं होते. वे अपनी वर्दी और अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत लेते हैं.
दीपिका का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने भारतीय सेना के जवान के इस व्यवहार की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि आखिर में भारतीय सेना ही सबकी मदद के लिए आगे आती है. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि ऐसे लोगों की वजह से दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है. कई लोगों ने लिखा कि एक अनजान व्यक्ति की मदद करना छोटी बात नहीं होती. खासकर तब, जब कोई व्यक्ति खुद गर्मी और परेशानी की परवाह किए बिना किसी दूसरे के लिए खड़ा हो जाए. एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि ऐसे जेंटलमैन को सलाम है.
भारतीय सेना के जवानों को अक्सर उनकी बहादुरी और देश सेवा के लिए जाना जाता है. लेकिन समय-समय पर ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं, जो दिखाती हैं कि सेना के जवान आम लोगों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं. दीपिका और नरेंद्र की यह कहानी सिर्फ एक EV को चार्जिंग स्टेशन तक पहुंचाने की नहीं है, बल्कि भरोसे और इंसानियत की मिसाल है. एक छोटी-सी मदद ने एक महिला के मुश्किल समय को आसान बना दिया और सोशल मीडिया पर हजारों लोगों को सकारात्मक संदेश दिया कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का साथ निभाते हैं.
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