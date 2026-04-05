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Hindi Newsजरा हटकेरोटी काटने के लिए आरी लाना..., ग्लेशियर में मस्ती-मजाक के साथ खाना खा रहे सैनिक, लोग बोले- आप पर गर्व

'रोटी काटने के लिए आरी लाना...', ग्लेशियर में मस्ती-मजाक के साथ खाना खा रहे सैनिक, लोग बोले- आप पर गर्व

Indian Army Viral Video: सोशल मीडिया पर सैनिकों का एक शानदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ग्लेशियर में रोटी खा रहे हैं और मजाक-मस्ती कर रहे हैं. इन कठिन हालातों में भी हमारे सैनिक मस्ती के साथ देश की सेवा कर रहे हैं. वीडियो देख आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 05, 2026, 06:45 PM IST
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ग्लेशियर में रोटी खाते जवान. फोटो क्रेडिट: X Post @_vatsalasingh
ग्लेशियर में रोटी खाते जवान. फोटो क्रेडिट: X Post @_vatsalasingh

Glacier Viral Video: सोशल मीडिया पर लाखों वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहकर भी स्किप नहीं कर पाते हैं. खासतौर से अगर वो वीडियो सरहद से आया हों. जी हां, इन दिनों भारतीय सैनिकों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो ड्यूटी पर नजर आ रहे हैं और सब कुछ जमा देने वाली बर्फ के बीच खाना खाते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्लेशियर में रोटी की ऐसी हालत हो गई है कि वीडियो देखकर किसी के भी आंख में आंसू आ जाएंगे. वीडियो पर भारतीय खूब प्यार लुटा रहे हैं. वीडियो देख आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा.

आज अगर हम दो वक्त की रोटी घर में बैठकर चैन से खा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान सरहद पर हमारी सुरक्षा में खड़े सैनिकों का है. भारत के लाल सरहद की रखवाली करते हैं और कोई दुश्मन भारत माता की तरफ आंख भी दिखाए तो आंख निकालने में देर नहीं लगाते हैं. लेकिन क्या आपने सोचा है कि हम तो घर में आराम से रोटी खाते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा में ग्लेशियर पर तैनात जवान किन हालातों में रहते हैं और कैसी रोटी खाते हैं. इन दिनों सैनिकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसने सबको भावुक कर दिया है. वीडियो में दिखता है कि देश के लाल सरहद पर खाना खा रहे हैं. इस दौरान नजर आता है कि माइनस टेम्प्रेचर के चलते रोटी पूरी तरह से कड़क हो चुकी है. फौजी इस सिचुएशन में भी बड़े प्यार और हंसी-मजाक के साथ खाना खा रहे हैं.

ऐसे की मस्ती

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि 4 से 5 सैनिक एक स्थान पर बैठकर खाना खा रहे हैं. इनमें से एक सैनिक वीडियो बनाता है और इन हंसी-मजाक के पलों को कैमरे में कैद करता है. एक सैनिक 'चुप चुप के' फिल्म के 'बंड्या' की एक्टिंग कर रहा है और रोटी काटने के लिए अपने साथी से आरी मांगता है. इसके बाद दूसरा साथी कहता है कि बाकी दिनों से आज रोटी नर्म है. इसके बाद वीडियो में देखा जा सकता है कि कड़क रोटी को जवान जोर लगाकर तोड़ते है और तब खाते हैं. अब सैनिकों का इस परिस्थिति में भी ऐसा मजेदार अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: चिड़िया की पुकार समझ गया किसान, घोंसले के लिए छोड़ दी मेहनत की फसल, वीडियो ने किया इमोशनल

सोशल मीडिया पर वायरल

ये वीडियो एक्स पर @_vatsalasingh नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. कैप्शन में लिखा है, "ग्लेशियर में रोटी का हाल.. हमें आप पर गर्व है ‘जय हिन्द जय जवान जय किसान." लोग इस वीडियो को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इस पोस्ट पर 65 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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