जहां सांस भी जम जाए, वहां सैनिकों ने बनाई ‘कड़क चाय’... सियाचिन के वीडियो ने पूरे देश को रुला दिया

Indian Army Soldiers Make Tea: सियाचिन की बर्फिली ठंड में जहां दूध जम जाता है, वहीं भारतीय सैनिकों ने मुस्कुराते हुए ‘कड़क चाय’ बनाई. वायरल वीडियो ने पूरे देश को भावुक और गर्व से भर दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 12, 2025, 07:53 AM IST
Indian Army Soldiers Video: सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह वीडियो सियाचिन का बताया जा रहा है, जहां तापमान इतना कम होता है कि दूध तक जम जाता है. ऐसे माहौल में भारतीय सेना के जवानों को ‘कड़क चाय’ बनाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है. वीडियो में सैनिकों को जमे हुए दूध के पैकेट से चाय बनाते हुए देखा जा सकता है और फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान झलकती है.

कड़क चाय बनाने में क्या-क्या मुश्किलें आईं?

वीडियो में दिखा कि सियाचिन की ठंड में हर चीज बर्फ बन चुकी थी. यहां तक कि सांसें भी धुएं की तरह दिख रही थीं. फिर भी जवानों ने ठंड को मात देते हुए गैस जलाया, दूध पिघलाया और खुशी-खुशी चाय तैयार की. यह सिर्फ एक पेय नहीं था, बल्कि उनकी हिम्मत और जज्बे की मिसाल थी.

लोगों ने कैसे जताया अपना सम्मान?

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने भावनाओं की बौछार कर दी. किसी ने लिखा, “जहां हम आराम से बिस्तर में हैं, वहां ये हमारे लिए ठंड से लड़ रहे हैं.” एक यूजर ने कहा, “ये हमें भावुक करने के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए है कि वो वहां हमारे लिए हैं. जय हिंद!” यह सिर्फ ‘चाय’ नहीं थी, बल्कि उन जवानों की मेहनत और आत्मबल की कहानी थी जो हर मौसम में देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं. बर्फ़ से जमे दूध से चाय बनाना एक छोटी बात लग सकती है, लेकिन सियाचिन जैसे स्थान पर यह बहादुरी का प्रतीक है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वीडियो को लेकर क्या कहा गया?

‘INDIANS’ नामक इंस्टाग्राम पेज पर शेयर हुए इस वीडियो को अब तक 3 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. पोस्ट में लिखा, “जहां दूध जम जाए और सांस धुंए में बदल जाए, वहां ये हीरो हमारी नींद की रखवाली करते हैं.” यह पंक्तियां हर भारतीय के दिल को छू गईं. जी न्यूज इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय सैनिक सिर्फ सीमाओं के रक्षक नहीं, बल्कि देश की असली प्रेरणा हैं. जब हम आराम से ‘कड़क चाय’ पीते हैं, तब कहीं कोई सिपाही बर्फ़ीले मोर्चे पर हमारी शांति की पहरेदारी कर रहा होता है.

