Advertisement
trendingNow12968667
Hindi Newsजरा हटके

Indian Army ने तड़के सुबह भारत के लोगों को किया 'धमाकेदार' दिवाली विश, Video जारी कर लिखा- देश पहले है...

Indian Army: इंडियन आर्मी ने दिवाली के तड़के सुबह-सुबह एक वीडियो पोस्ट किया और इस पोस्ट में कई बम-गोले और बारूद के धमाकेदार गूंज सुनाई दे रही है जिन्हें खुद इंडियन आर्मी ने फायर किया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 20, 2025, 08:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indian Army ने तड़के सुबह भारत के लोगों को किया 'धमाकेदार' दिवाली विश, Video जारी कर लिखा- देश पहले है...

Indian Army Wishes Happy Diwali: दिवाली के मौके पर इंडियन आर्मी के सोशल मीडिया पर पोस्ट पर एक ऐसा दिवाली विश आया, जिसकी किसी ने भी नहीं उम्मीद की होगी. इंडियन आर्मी ने दिवाली के तड़के सुबह-सुबह एक वीडियो पोस्ट किया और इस पोस्ट में कई बम-गोले और बारूद के धमाकेदार गूंज सुनाई दे रही है जिन्हें खुद इंडियन आर्मी ने फायर किया था. हालांकि, ये वीडियो पुराना है और सिर्फ दिवाली के मौके पर रिलीज किया गया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए इंडियन आर्मी ने लिखा, "हैप्पी दिवाली." हैशटैग में इंडियन आर्मी का इस्तेमाल किया. इस वीडियो के आखिर में इंडियन आर्मी ने एक और मैसेज लिखा कि नेशन फर्स्ट यानी देश हमारे लिए पहले है.

यह भी पढ़ें: पति के सामने ही 7 दंरिंदों ने किया था गैंगरेप, फिर भी बीवी ने हार नहीं मानी और जी रही है ऐसी जिंदगी

इंडियन आर्मी के इस वीडियो में क्या है?

Add Zee News as a Preferred Source

इंडियन आर्मी द्वारा शेयर किए वीडियो में देखा जा सकता है कि कहीं तोप से गोले निकल रहे हैं तो कहीं आर्मी के जवान बंदूक से जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं. इतना ही नहीं, दिन और रात में भी हुए हमले के जवाब में हमारी आर्मी मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं. यह देखकर हजारों भारतीयों ने कमेंट्स में अपनी राय दी और गर्व महसूस किया. वीडियो पर अब तक 34 हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं और व्यूज लाखों में आ रहे हैं. इतना ही नहीं, कई लोगों ने दिवाली वाले दिन मिले विश पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीं. एक यूजर ने लिखा, "जय हिंद, जय हिन्द की सेना. आप हैं तो हमारी दीपावली है. देश के हर सैनिक को दिपावली की हार्दिक बधाई."

 

 

यह भी पढ़ें: एयर होस्टेस की शरीर प्लेन में नहीं होती थी फिट तो जॉब से निकाला, फिर बनीं ऐसी हुस्नपरी; अब है करोड़ों की मालकिन

भारतीयों ने इस पोस्ट पर क्या कहा?

एक अन्य यूजर ने लिखा, "हमारे बहादुर भारतीय सैनिकों को दिवाली की शुभकामनाएं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने घरों में शांतिपूर्वक दिवाली मना सकें." एक तीसरे यूजर ने लिखा, "आप सबको भारतवर्ष की तरफ से दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं हमारे आर्मी भाई." वहीं, एक ने मजाक में लिखा, "ए भैया, आज दिवाली के अवसर पर भिखारीस्तान में एक-दुठो ब्रह्मोस मिसाइल हो जाता तो मजा आ जाता." ऐसे ही कई सारे लोगों ने इंडियन आर्मी को बधाई दी. सोशल मीडिया पर इंडियन आर्मी द्वारा दिवाली की सुबह-सुबह किया गया यह पोस्ट भारतीयों को खूब भाया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Indian Army

Trending news

Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
diwali 2025
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
cracker
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
AQI delhi
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप,
Raj Thackeray
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, "महाराष्ट्र में 96 लाख फेक वोटर्स किए शामिल"
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप,
West Bengal
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप, "डर के साये में जी रहे हैं हम"
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
Flood
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
Indresh Kumar
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
Assam Rifles
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना