Indian Army ने तड़के सुबह भारत के लोगों को किया 'धमाकेदार' दिवाली विश, Video जारी कर लिखा- देश पहले है...

Indian Army Wishes Happy Diwali: दिवाली के मौके पर इंडियन आर्मी के सोशल मीडिया पर पोस्ट पर एक ऐसा दिवाली विश आया, जिसकी किसी ने भी नहीं उम्मीद की होगी. इंडियन आर्मी ने दिवाली के तड़के सुबह-सुबह एक वीडियो पोस्ट किया और इस पोस्ट में कई बम-गोले और बारूद के धमाकेदार गूंज सुनाई दे रही है जिन्हें खुद इंडियन आर्मी ने फायर किया था. हालांकि, ये वीडियो पुराना है और सिर्फ दिवाली के मौके पर रिलीज किया गया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए इंडियन आर्मी ने लिखा, "हैप्पी दिवाली." हैशटैग में इंडियन आर्मी का इस्तेमाल किया. इस वीडियो के आखिर में इंडियन आर्मी ने एक और मैसेज लिखा कि नेशन फर्स्ट यानी देश हमारे लिए पहले है.

यह भी पढ़ें: पति के सामने ही 7 दंरिंदों ने किया था गैंगरेप, फिर भी बीवी ने हार नहीं मानी और जी रही है ऐसी जिंदगी

इंडियन आर्मी के इस वीडियो में क्या है?

Add Zee News as a Preferred Source

इंडियन आर्मी द्वारा शेयर किए वीडियो में देखा जा सकता है कि कहीं तोप से गोले निकल रहे हैं तो कहीं आर्मी के जवान बंदूक से जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं. इतना ही नहीं, दिन और रात में भी हुए हमले के जवाब में हमारी आर्मी मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं. यह देखकर हजारों भारतीयों ने कमेंट्स में अपनी राय दी और गर्व महसूस किया. वीडियो पर अब तक 34 हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं और व्यूज लाखों में आ रहे हैं. इतना ही नहीं, कई लोगों ने दिवाली वाले दिन मिले विश पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीं. एक यूजर ने लिखा, "जय हिंद, जय हिन्द की सेना. आप हैं तो हमारी दीपावली है. देश के हर सैनिक को दिपावली की हार्दिक बधाई."

यह भी पढ़ें: एयर होस्टेस की शरीर प्लेन में नहीं होती थी फिट तो जॉब से निकाला, फिर बनीं ऐसी हुस्नपरी; अब है करोड़ों की मालकिन

भारतीयों ने इस पोस्ट पर क्या कहा?

एक अन्य यूजर ने लिखा, "हमारे बहादुर भारतीय सैनिकों को दिवाली की शुभकामनाएं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने घरों में शांतिपूर्वक दिवाली मना सकें." एक तीसरे यूजर ने लिखा, "आप सबको भारतवर्ष की तरफ से दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं हमारे आर्मी भाई." वहीं, एक ने मजाक में लिखा, "ए भैया, आज दिवाली के अवसर पर भिखारीस्तान में एक-दुठो ब्रह्मोस मिसाइल हो जाता तो मजा आ जाता." ऐसे ही कई सारे लोगों ने इंडियन आर्मी को बधाई दी. सोशल मीडिया पर इंडियन आर्मी द्वारा दिवाली की सुबह-सुबह किया गया यह पोस्ट भारतीयों को खूब भाया.