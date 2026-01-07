Advertisement
trendingNow13066405
Hindi Newsजरा हटकेऑटो ड्राइवर ने विदेशी सवारी संग की तगड़ी आशिकी! फ्रांस से भागकर आई और बस गई इंडिया, दिल छू लेगी Love Story

ऑटो ड्राइवर ने विदेशी सवारी संग की तगड़ी आशिकी! फ्रांस से भागकर आई और बस गई इंडिया, दिल छू लेगी Love Story

India France Love Story: जयपुर की सड़कों पर ऑटो की पिछली सीट से शुरू हुई एक अनजान मुलाकात कैसे भारत और फ्रांस की सरहदें पार कर सच्चे प्यार की मिसाल बन गई, इस वायरल लव स्टोरी ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 07, 2026, 11:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑटो ड्राइवर ने विदेशी सवारी संग की तगड़ी आशिकी! फ्रांस से भागकर आई और बस गई इंडिया, दिल छू लेगी Love Story

Indian Auto Driver Love Story: सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस कहानी के मुताबिक, फ्रांस से भारत घूमने आई एक लड़की सारा की जिंदगी उस दिन बदल गई, जब वह जयपुर में एक लोकल ऑटो ड्राइवर के ऑटो में बैठी. शुरुआत एक सामान्य सफर और हल्की बातचीत से हुई, लेकिन जल्द ही यह बातचीत दोस्ती में बदल गई. भाषा अलग थी, देश अलग था, लेकिन भावनाओं की भाषा दोनों समझते थे. यही सादगी और अपनापन इस कहानी को खास बनाता है, जहां न शोहरत है और न दिखावा, सिर्फ इंसानी जुड़ाव है.

जयपुर की सड़कों पर कैसे पनपा यह रिश्ता?

वायरल वीडियो में बताया गया है कि सारा करीब दो हफ्तों तक जयपुर में रही और इसी दौरान वही ऑटो ड्राइवर उसे शहर घुमाता रहा. रोज की मुलाकातों ने भरोसा बढ़ाया और बातचीत गहरी होती चली गई. धीरे-धीरे दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया. भारत से लौटने के बाद सारा और उस युवक के बीच दूरी आ गई, लेकिन घंटों की रोजाना बातचीत ने उनके रिश्ते को कमजोर नहीं होने दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पहाड़ से 60 फीट नीचे गिरी, 7 घंटे की मौत में लड़की ने देखी ऐसी चीजें! जिंदा बची तो लोगों सुनाया असल किस्सा

दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन मुश्किलें यहीं से शुरू हुईं. सारा के परिवार ने युवक की पढ़ाई और पेशे को लेकर विरोध किया. वह दसवीं पास नहीं था और ऑटो चलाता था, जिसकी वजह से उसका फ्रांस वीजा कई बार रिजेक्ट हुआ. यह दौर उनके लिए सबसे कठिन साबित हुआ.

 

 

क्या समाज की सोच प्यार से बड़ी बाधा बन गई थी?

इस कहानी में समाज की वही पुरानी सोच सामने आती है, जहां प्यार से ज्यादा हैसियत और डिग्री को महत्व दिया जाता है. कई लोगों ने कहा कि यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा. कुछ ने भविष्य को लेकर सवाल उठाए. लेकिन इन सबके बीच दोनों ने धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ा. यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि संघर्ष और हिम्मत की भी मिसाल बन गई.

यह भी पढ़ें: इंडिया में अब भी है इस पाकिस्तानी नेता का आलीशान बंगला! 2.5 एकड़ में फैला खूबसूरत घर, बन गया खंडहर; देखें VIDEO

आखिर प्यार कैसे फ्रांस तक पहुंचा?

कई कोशिशों के बाद युवक को फ्रांस जाने का मौका मिला और दोनों ने शादी कर ली. आज यह कपल दीवाली और क्रिसमस दोनों साथ मनाता है. वीडियो में लड़का लिखता है कि लोगों ने कहा था वह छोड़कर चली जाएगी, लेकिन 13 साल बाद भी वह साथ है. आज उनके दो बच्चे हैं और एक खुशहाल परिवार है. यह कहानी जयपुर की सड़कों से शुरू होकर फ्रांस तक पहुंची और साबित कर गई कि जब प्यार सच्चा हो, तो रास्ते खुद बन जाते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

auto driverlove storyjaipurfrance

Trending news

ऐसा तो सोचा भी नहीं होगा! भाजपा और ओवैसी की पार्टी ने कर लिया गठबंधन
Maharastra News
ऐसा तो सोचा भी नहीं होगा! भाजपा और ओवैसी की पार्टी ने कर लिया गठबंधन
कर्नाटक में BJP की महिला कार्यकर्ता के साथ बर्बरता, पुलिस हिरासत में फाड़े गए कपड़े
Karnataka News
कर्नाटक में BJP की महिला कार्यकर्ता के साथ बर्बरता, पुलिस हिरासत में फाड़े गए कपड़े
जम्मू में जड़ से खत्म होगा आतंकवाद, CIK ने तोड़ी आतंकियों की कमर, थर्राए टेररिस्ट
jammu kashmir news
जम्मू में जड़ से खत्म होगा आतंकवाद, CIK ने तोड़ी आतंकियों की कमर, थर्राए टेररिस्ट
महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में छात्रा की रैगिंग, जबरन पढ़वाई नमाज
Maharashtra Ragging Case
महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में छात्रा की रैगिंग, जबरन पढ़वाई नमाज
250 साल पुरानी है वो मस्जिद, जिसके पास चला MCD का बुलडोजर, किसने बनवाई थी?
Faiz e Ilahi Masjid
250 साल पुरानी है वो मस्जिद, जिसके पास चला MCD का बुलडोजर, किसने बनवाई थी?
ऑपरेशन सिंदूर पर तब तो... अमेरिका के वेनेजुएला ऐक्शन पर खुलकर बोला भारत
US Venezuela Tension
ऑपरेशन सिंदूर पर तब तो... अमेरिका के वेनेजुएला ऐक्शन पर खुलकर बोला भारत
पैसा मंदिर का और 50 में 42 मुस्लिम छात्र! मंजूरी रद्द- अब MBBS के छात्रों का...?
MBBS
पैसा मंदिर का और 50 में 42 मुस्लिम छात्र! मंजूरी रद्द- अब MBBS के छात्रों का...?
अमीर हो तो सब खरीद थोड़ी लोगे! पैसे से सीधे नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट; CJI ने...
Supreme Court
अमीर हो तो सब खरीद थोड़ी लोगे! पैसे से सीधे नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट; CJI ने...
पाकिस्तान का झंडा फेसबुक पर शेयर किया था, कोर्ट ने 'देशद्रोह' पर जमानत कैसे दे दिया?
himachal high court news
पाकिस्तान का झंडा फेसबुक पर शेयर किया था, कोर्ट ने 'देशद्रोह' पर जमानत कैसे दे दिया?
गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
Jammu Kashmir
गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग