4900000000000 का मालिक, फिर भी दुबई के लोकल बस... भारतीय अरबपति की सादगी ने जीता दिल

दुबई में लुलु ग्रुप के चेयरमैन एम.ए. यूसुफ अली का सार्वजनिक बस में सादा अंदाज वाला वीडियो वायरल हुआ. ड्राइवर और यात्रियों से सहज बातचीत ने लोगों का दिल जीता, सोशल मीडिया पर उनकी सादगी की जमकर तारीफ हो रही है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 14, 2025, 09:33 AM IST
दुनिया के बड़े उद्योगपतियों की जिंदगी अक्सर लग्जरी कार, प्राइवेट जेट और कड़ी सुरक्षा के बीच सिमटी नजर आती है. लेकिन जब कोई अरबपति आम लोगों की तरह सार्वजनिक बस में सफर करता दिख जाए, तो चर्चा होना तय है. दुबई से सामने आया ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें भारत के जाने-माने उद्योगपति और लुलु ग्रुप के चेयरमैन एम.ए. यूसुफ अली एक आम बस में चढ़ते नजर आते हैं. ड्राइवर से हाथ मिलाकर हाल-चाल पूछना और यात्रियों से सहज बातचीत करना लोगों का दिल जीत रहा है. यही वजह है कि लोग उन्हें “सबसे ज़मीन से जुड़ा अरबपति” कह रहे हैं.

दुबई की बस में दिखा अरबपति का सादा अंदाज

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एम.ए. यूसुफ अली दुबई की एक सार्वजनिक बस में चढ़ते हैं. वह सबसे पहले बस ड्राइवर से हाथ मिलाते हैं और हिंदी में पूछते हैं, “कैसे हो? ठीक हो?” इसके बाद वह बस में मौजूद अन्य यात्रियों से भी मुस्कुराकर बातचीत करते नजर आते हैं. न कोई दिखावा, न कोई सुरक्षा घेरा. यही सादगी लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. यह वीडियो सबसे पहले टिकटॉक यूजर सज्जाद फरदीस ने पोस्ट किया था, जो बाद में दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया.

सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने यूसुफ अली को “सबसे डाउन-टू-अर्थ इंसान” बताया, तो कुछ ने कहा कि यही असली अमीरी की पहचान है. लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि अरबों की संपत्ति के बावजूद वह आम लोगों की तरह सार्वजनिक साधन का इस्तेमाल करते हैं. कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि ऐसे उदाहरण समाज में सादगी और इंसानियत का संदेश देते हैं. यही वजह है कि यह छोटा-सा वीडियो इंटरनेट पर बड़ी चर्चा का विषय बन गया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शेख मोहम्मद से मिले सम्मान और...

 वीडियो यूसुफ अली के जीवन के एक और खास पल के बाद सामने आया है. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें उन्हें दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की किताब Lessons from Life: Part I की साइन की हुई कॉपी मिली. यूसुफ अली ने इसे अपने लिए सम्मान बताया और शेख मोहम्मद का आभार जताया. किताब के अंदर शेख मोहम्मद का उनके नाम लिखा संदेश भी था, जिसे उन्होंने बेहद प्रेरणादायक बताया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कौन हैं एम.ए. यूसुफ अली?

एम.ए. यूसुफ अली लुलु ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. उनका लुलु हाइपरमार्केट नेटवर्क खाड़ी देशों और भारत समेत कई देशों में फैला हुआ है. वह 256 से ज्यादा हाइपरमार्केट और मॉल्स का संचालन करते हैं. फोर्ब्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 5.9 अरब डॉलर से ज्यादा है. हालांकि उनकी जिंदगी में दुखद मोड़ भी आए, जब 2001 में एक सड़क हादसे में उन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया. बिज़नेस के साथ-साथ वह सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं.

