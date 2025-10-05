5,000 KM दूर से आया आशिक, सोचा हसीना से रातें होंगी रंगीन; लेकिन गेट पर ही उसने कर दिया ऐसा कांड कि रोते-रोते लौटा वापस!

Viral News: प्यार की दुनिया अक्सर अनजाने मोड़ों से भरी होती है और कभी-कभी ये मोड़ जिंदगी को हिला कर रख देते हैं. ऐसा ही वाकया भारत के एक ब्लॉगर के साथ हुआ. सोशल मीडिया पर बनी दोस्ती ने उसे इतना प्रभावित किया कि उसने इसे जीवन साथी का रिश्ता समझ लिया. इंडोनेशिया की एक युवती से ऑनलाइन बातचीत के बाद उसने 5000 किलोमीटर की यात्रा तय करने का फैसला किया. उसे यकीन था कि यह रिश्ता दोस्ती से बढ़कर है और अब शादी का रूप ले सकता है. लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली और यह सफर उसके लिए दर्दनाक याद बन गया.

सोशल मीडिया की दोस्ती से प्यार का ख्वाब

ब्लॉगर भारत का एक लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर है जो अपनी यात्राओं और जीवन की कहानियों को साझा करता है. कुछ महीने पहले उसकी दोस्ती इंडोनेशिया की एक युवती से सोशल मीडिया पर हुई थी. शुरुआत में बातचीत मैसेज और कॉल तक सीमित रही, लेकिन धीरे-धीरे यह रिश्ता गहराता चला गया. भाषा की बाधा को गूगल ट्रांसलेटर ने आसान बना दिया. हिंदी और इंडोनेशियाई भाषा के बीच यह ऐप पुल का काम करता, जिससे बातचीत और भी रोमांटिक लगने लगी. ब्लॉगर को विश्वास हो गया कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि सच्चा प्यार है और उसी प्यार की तलाश में वह इंडोनेशिया पहुंच गया.

इंडोनेशिया पहुंचकर किया प्रपोज, टूटा दिल

लड़की को बेहद पसंद करने के बाद ब्लॉगर ने शादी का प्रस्ताव देने का फैसला किया. एयरपोर्ट से सीधे वह युवती के गांव पहुंचा, जहां आउटर बादूय जनजाति के लोग रहते हैं. यहां के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं. मुलाकात में युवती ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया. ब्लॉगर ने हिम्मत जुटाकर रिंग निकाली और घुटनों पर बैठकर ‘विल यू मैरी मी?’ कहकर प्रपोज कर दिया. लेकिन जवाब ने उसका दिल तोड़ दिया. युवती ने मुस्कुराते हुए साफ कहा- “नो.” यह सुनते ही उसका सपना चकनाचूर हो गया.

समाज और परंपरा के बंधन

महिला ने बाद में समझाया कि वह उसे एक अच्छे दोस्त के रूप में मानती है, लेकिन शादी का विचार उसके समाज और परिवार के खिलाफ है. बदूय जनजाति में विवाह प्रायः समुदाय के अंदर ही होते हैं. ब्लॉगर ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह बेकार साबित हुई. आखिरकार टूटे दिल और आंखों में आंसू लिए, ब्लॉगर वापस लौट आया. सोशल मीडिया पर उसने यह कहानी साझा की, जिससे कई लोग हैरान रह गए.