'वो काम कब करेगा?' इंडियन बॉस ने गिटार बजाने और मैराथन दौड़ने वाले कैंडिडेट को किया रिजेक्ट

Indian boss rejected candidate: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वर्क लाइफ बैलेंस और काम के घंटों को लेकर बहस छिड़ी हुई है. कुछ लोग जहां हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा घंटे काम करने की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ का मानना है कि इससे प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर पड़ता है. इसी बीच, अब एक बॉस की हरकत ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है.

दरअसल, सिंगापुर के एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) परमिंदर सिंह ने एक भारतीय बॉस के बारे में एक किस्सा साझा किया, जिसमें एक काबिल मार्केटिंग उम्मीदवार को सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं दी गई क्योंकि वह गिटार बजाता था और मैराथन दौड़ता था.

Once a candidate applied to my team for a marketing role in India. Besides being a capable marketer, his CV mentioned that he runs marathons and plays guitar. My boss didn’t let me hire him, saying, "Yeh aadmi yeh sab kuchh karta hai to kaam kab karega?" I thought such managers…

