इंडियन बॉस और जापानी बॉस में अंतर! इम्प्लाई के छुट्टी मांगने पर कैसे देते हैं जवाब? खुद देख लें ये वायरल ई-मेल

Employee Leave Viral Post: एक वायरल पोस्ट ने भारतीय और जापानी बॉस के लीव अप्रूवल के तरीके की तुलना कर सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है. इस तुलना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कार्यसंस्कृति में फर्क इतना बड़ा क्यों है?

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 10, 2025, 07:08 AM IST
Indian Boss vs Japanese Boss: एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय और जापानी बॉस के छुट्टी मंजूरी देने के अंदाज़ की तुलना की गई. यह पोस्ट इतनी रिलेटेबल थी कि इंटरनेट पर देखते ही वायरल हो गई. यूजर ने रेडिट पर दो स्क्रीनशॉट शेयर किए और लिखा, “एक जापानी बॉस और एक भारतीय बॉस के बीच अंतर.” पहले स्क्रीनशॉट में जापानी मैनेजर ने लिखा, “शुभ दिन! ध्यान रखें. कृपया घर जाते समय सावधानी बरतें.” वहीं भारतीय मैनेजर का जवाब था, “स्वीकृत. कृपया टीम्स पर ऑनलाइन रहें और मेल करें.” दोनों ने छुट्टी मंजूर की, लेकिन लहजे का फर्क हर किसी का ध्यान खींच गया.

यह भी पढ़ें: धरती पर ही है दूसरी दुनिया! दरवाजा खुलते ही -62 डिग्री और खून जमा देने वाली ठंड, रूह कंपा देगा ये Video

क्या सिर्फ लहजा ही पूरी कहानी कह गया?

यूजर ने लिखा कि उसे निजी काम से घर जाना था और उसके पास 7 कैजुअल लीव बची थीं. दोनों मैनेजर्स ने छुट्टी तो दे दी, लेकिन भारतीय बॉस के टोन से ऐसा लगा मानो वह एहसान कर रहे हों. वहीं जापानी मैनेजर के मैसेज में अपनापन और सम्मान झलक रहा था. पोस्ट के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में लोग अपने अनुभव बताने लगे. एक यूजर ने लिखा, “मैंने भी जापानी क्लाइंट्स के साथ काम किया है, वे सच में बहुत विनम्र होते हैं.” एक और यूजर ने कहा, “भारत में वर्क पहले आता है, जबकि विदेशों में लाइफ को प्राथमिकता दी जाती है.”

यह भी पढ़ें: जिम ट्रेनर ने लिखी ऐसी ट्रेनिंग रूटीन, पढ़कर लाखों लोगों की हंसी ही कंट्रोल नहीं हुई! यूजर्स ने यूं लिए मजे

 

Difference between a Japanese Manager and an Indian Manager
byu/itidao inIndianWorkplace

 

लोगों ने इस पोस्ट पर क्या राय दी?

लोगों ने यह भी लिखा कि “Approved” कहना गलत नहीं है, पर उसका तरीका और भाव मायने रखता है. आखिरकार, एक साधारण ‘Take care’ या ‘Hope all is well’ भी कर्मचारी को इंसान समझे जाने का एहसास दिला सकता है. यही फर्क भारतीय और जापानी ऑफिस कल्चर के बीच की सबसे बड़ी सीख बन गया. इस पोस्ट ने ऑनलाइन एक गहरी चर्चा छेड़ दी. क्या हमारे वर्क कल्चर में मानवीय पहलू की कमी है? बहुतों ने कहा कि छोटे-छोटे शब्द भी यह दिखाते हैं कि किसी कंपनी में कर्मचारियों को कितना सम्मान और सहानुभूति दी जाती है. 

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

Indian BossJapanese Bossviraltrending

