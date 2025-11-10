इंडियन बॉस और जापानी बॉस में अंतर! इम्प्लाई के छुट्टी मांगने पर कैसे देते हैं जवाब? खुद देख लें ये वायरल ई-मेल

Trending Photos
Indian Boss vs Japanese Boss: एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय और जापानी बॉस के छुट्टी मंजूरी देने के अंदाज़ की तुलना की गई. यह पोस्ट इतनी रिलेटेबल थी कि इंटरनेट पर देखते ही वायरल हो गई. यूजर ने रेडिट पर दो स्क्रीनशॉट शेयर किए और लिखा, “एक जापानी बॉस और एक भारतीय बॉस के बीच अंतर.” पहले स्क्रीनशॉट में जापानी मैनेजर ने लिखा, “शुभ दिन! ध्यान रखें. कृपया घर जाते समय सावधानी बरतें.” वहीं भारतीय मैनेजर का जवाब था, “स्वीकृत. कृपया टीम्स पर ऑनलाइन रहें और मेल करें.” दोनों ने छुट्टी मंजूर की, लेकिन लहजे का फर्क हर किसी का ध्यान खींच गया.
क्या सिर्फ लहजा ही पूरी कहानी कह गया?
यूजर ने लिखा कि उसे निजी काम से घर जाना था और उसके पास 7 कैजुअल लीव बची थीं. दोनों मैनेजर्स ने छुट्टी तो दे दी, लेकिन भारतीय बॉस के टोन से ऐसा लगा मानो वह एहसान कर रहे हों. वहीं जापानी मैनेजर के मैसेज में अपनापन और सम्मान झलक रहा था. पोस्ट के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में लोग अपने अनुभव बताने लगे. एक यूजर ने लिखा, “मैंने भी जापानी क्लाइंट्स के साथ काम किया है, वे सच में बहुत विनम्र होते हैं.” एक और यूजर ने कहा, “भारत में वर्क पहले आता है, जबकि विदेशों में लाइफ को प्राथमिकता दी जाती है.”
लोगों ने इस पोस्ट पर क्या राय दी?
लोगों ने यह भी लिखा कि “Approved” कहना गलत नहीं है, पर उसका तरीका और भाव मायने रखता है. आखिरकार, एक साधारण ‘Take care’ या ‘Hope all is well’ भी कर्मचारी को इंसान समझे जाने का एहसास दिला सकता है. यही फर्क भारतीय और जापानी ऑफिस कल्चर के बीच की सबसे बड़ी सीख बन गया. इस पोस्ट ने ऑनलाइन एक गहरी चर्चा छेड़ दी. क्या हमारे वर्क कल्चर में मानवीय पहलू की कमी है? बहुतों ने कहा कि छोटे-छोटे शब्द भी यह दिखाते हैं कि किसी कंपनी में कर्मचारियों को कितना सम्मान और सहानुभूति दी जाती है.