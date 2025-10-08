Advertisement
trendingNow12953079
Hindi Newsजरा हटके

बच्चे को विदेश भेजने से पहले देख लें ये वीडियो, बाद में नहीं होगा पछतावा

Kuwait Me Job: बहुत सारे माता-पिता का सपना होता है कि हमारे बच्चे विदेश में नौकरी करें और खूब डॉलर कमाएं, लेकिन बच्चे को विदेश भेजने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, हो सकता है आपकी सोच बदल जाए.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 08, 2025, 04:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बच्चे को विदेश भेजने से पहले देख लें ये वीडियो, बाद में नहीं होगा पछतावा

Video Viral: बहुत सारे मां-बाप ये सोचते हैं कि बच्चे एक बार विदेश में सेटल हो जाएं तो सब कुछ सेट हो जाएगा. अगर कोई कमाने के लिए विदेश चला जाता है तो यही सोचा जाता है कि वहां तो खूब पैसा होगा, अच्छी जॉब होगी और सब कुछ बल्ले-बल्ले होगा, पर हकीकत कुछ और है. विदेश जाने का जैसा सपना दिखाया जाता है, सच उससे बिल्कुल अलग है. अगर आप भी अपने बच्चे को अरब कंट्री भेजना चाहते हैं तो एक बार ये वीडियो जरूर देखें.

कुवैत में नौकरी करने वाले ने दिखाया सच
फारस की खाड़ी के अधिकांश अन्य अरब राज्यों की तरह, कुवैत एक अमीरात है. कुवैत जाकर नौकरी करना कई लोगों का सपना होता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का कुवैत में नौकरी कर रहा है और अपना दुख बता रहा है. वो बताता है कि मैं कल से भूखा हूं, लेकिन माता-पिता का सपना था कि लड़का कुवैत में जाकर खूब डॉलर कमाए. उनका सपना पूरा हो गया भले ही बच्चा भूखा रहे. मां-बाप को सिर्फ पैसा चाहिए. इसके बाद वो दिखाता है कि जहां वो काम कर रहा है वहां 200 से 300 किलोमीटर तक कोई नहीं है. वहां सिर्फ धूल और रेत उड़ता दिखाई दे रहा है. इसके अलावा वो भावुक होकर कहता है, "यहां सिर्फ नाम का खाना पीना मिलता है और यहां ना पंखा है ना एसी है. मैं चाहे मरूं या जिंदा रहूं, बस मां-बाप का सपना पूरा होना चाहिए.
यह भी पढ़ें: इस भिखारी को मिलना चाहिए ऑस्कर अवॉर्ड, निकाल लिया भीख मांगने का यूनीक तरीका

 

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @bihari_nasim_10x नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई वीडियो देखकर अफसोस हुआ." दूसरे यूजर ने लिखा, "नहीं भाई मां-बाप को मत बोलो, मां बाप बस यही सोचते हैं कि हमारा बेटा कामयाबी हासिल कर लें." तीसरे यूजर ने लिखा, "भाई आपका चेहरा सच बयान कर रहा है."
यह भी पढ़ें: वफादारी की कहानी! कुत्ते ने मालिक की जान बचाने के लिए लगा दी खुद ही जान की बाजी और फिर...

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

social mediaKuwaitviraltrending

Trending news

कर्नाटक में बीजेपी के यूथ विंग लीडर की हत्या, कार से आए हमलावर और चाकुओं से गोद डाला
BJP Yuva morcha leader murdered
कर्नाटक में बीजेपी के यूथ विंग लीडर की हत्या, कार से आए हमलावर और चाकुओं से गोद डाला
नवी मुंबई एयरपोर्ट तैयार है, CSMIA से कितना बड़ा है, जुहू, बांद्रा से कितनी है दूरी
Navi Mumbai International Airport
नवी मुंबई एयरपोर्ट तैयार है, CSMIA से कितना बड़ा है, जुहू, बांद्रा से कितनी है दूरी
'हमारी क्या गलती है, मैं खुद जाऊंगी',... ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर वार
CM Mamata Banerjee
'हमारी क्या गलती है, मैं खुद जाऊंगी',... ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर वार
इलायची, लौंग, अदरक की चाय वाले हम भारतीय इतना सिरप क्यों पीते हैं?
syrup
इलायची, लौंग, अदरक की चाय वाले हम भारतीय इतना सिरप क्यों पीते हैं?
भारत में US के राजदूत होंगे सर्जियो गोर, ट्रंप बोले- किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता
us
भारत में US के राजदूत होंगे सर्जियो गोर, ट्रंप बोले- किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता
पीएम बनने के बाद पहली बार भारत पहुंचे ब्रिटिश पीएम, क्या हा यात्रा का मकसद?
Kier Starmer
पीएम बनने के बाद पहली बार भारत पहुंचे ब्रिटिश पीएम, क्या हा यात्रा का मकसद?
SIA ने कश्मीर में आतंकियों की जिंदगी बना दी जहन्नुम! तोड़ डाला आतंकी नेटवर्क
SIA
SIA ने कश्मीर में आतंकियों की जिंदगी बना दी जहन्नुम! तोड़ डाला आतंकी नेटवर्क
जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
Zuben Garg
जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
Smuggling
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
Lucknow
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं