बच्चे को विदेश भेजने से पहले देख लें ये वीडियो, बाद में नहीं होगा पछतावा

Video Viral: बहुत सारे मां-बाप ये सोचते हैं कि बच्चे एक बार विदेश में सेटल हो जाएं तो सब कुछ सेट हो जाएगा. अगर कोई कमाने के लिए विदेश चला जाता है तो यही सोचा जाता है कि वहां तो खूब पैसा होगा, अच्छी जॉब होगी और सब कुछ बल्ले-बल्ले होगा, पर हकीकत कुछ और है. विदेश जाने का जैसा सपना दिखाया जाता है, सच उससे बिल्कुल अलग है. अगर आप भी अपने बच्चे को अरब कंट्री भेजना चाहते हैं तो एक बार ये वीडियो जरूर देखें.

कुवैत में नौकरी करने वाले ने दिखाया सच

फारस की खाड़ी के अधिकांश अन्य अरब राज्यों की तरह, कुवैत एक अमीरात है. कुवैत जाकर नौकरी करना कई लोगों का सपना होता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का कुवैत में नौकरी कर रहा है और अपना दुख बता रहा है. वो बताता है कि मैं कल से भूखा हूं, लेकिन माता-पिता का सपना था कि लड़का कुवैत में जाकर खूब डॉलर कमाए. उनका सपना पूरा हो गया भले ही बच्चा भूखा रहे. मां-बाप को सिर्फ पैसा चाहिए. इसके बाद वो दिखाता है कि जहां वो काम कर रहा है वहां 200 से 300 किलोमीटर तक कोई नहीं है. वहां सिर्फ धूल और रेत उड़ता दिखाई दे रहा है. इसके अलावा वो भावुक होकर कहता है, "यहां सिर्फ नाम का खाना पीना मिलता है और यहां ना पंखा है ना एसी है. मैं चाहे मरूं या जिंदा रहूं, बस मां-बाप का सपना पूरा होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: इस भिखारी को मिलना चाहिए ऑस्कर अवॉर्ड, निकाल लिया भीख मांगने का यूनीक तरीका

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @bihari_nasim_10x नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई वीडियो देखकर अफसोस हुआ." दूसरे यूजर ने लिखा, "नहीं भाई मां-बाप को मत बोलो, मां बाप बस यही सोचते हैं कि हमारा बेटा कामयाबी हासिल कर लें." तीसरे यूजर ने लिखा, "भाई आपका चेहरा सच बयान कर रहा है."

यह भी पढ़ें: वफादारी की कहानी! कुत्ते ने मालिक की जान बचाने के लिए लगा दी खुद ही जान की बाजी और फिर...

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.