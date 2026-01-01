दुल्हन ने शादी वाले दिन क्यों मुंडवा दिया सिर? दूल्हे ने भी खुशी-खुशी लिए फेरे! जानें क्या थी वजह

Indian Bride Viral Video: जब महिमा घई अपनी शादी की रस्मों में पहुंचीं, तो उन्होंने न विग पहनी थी, न हेयर एक्सटेंशन और न ही बालों से चेहरा ढका था. उनका सिर मुंडा हुआ था और चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी. भारतीय शादियों में जहां दुल्हन की खूबसूरती एक तय ढांचे में बंधी होती है, वहां महिमा का यह फैसला लोगों को चौंका गया. महिमा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि उन्होंने खुद से प्यार करना सीखने से पहले अपने बाल खो दिए थे. एलोपेसिया की वजह से उनका जीवन दर्द, इलाज, फुसफुसाहटों और शर्म के दौर से गुजरा. यह सिर्फ बाल झड़ने की कहानी नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास के टूटने की भी कहानी थी.

सिर मुंडवाना बगावत था या राहत का फैसला?

महिमा का सफर किसी एक दिन में नहीं बदला. उन्होंने लिखा कि यह एक धीमी और इमोशनल यात्रा थी, जिसमें दिल टूटना, खुद से सवाल करना और आखिरकार खुद को स्वीकार करना शामिल था. उन्होंने कहा कि एक दिन उन्होंने छुपना और खुद से माफी मांगना बंद कर दिया और सिर मुंडवाने का फैसला किया. महिमा के लिए सिर मुंडवाना किसी को चौंकाने का तरीका नहीं था. यह उनके लिए राहत का कदम था. सालों तक समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश के बाद उन्होंने खुद को चुनना सीखा. शादी के मंडप में बिना बालों के खड़े होकर उन्होंने यह दिखाया कि दुल्हन कैसी दिख सकती है.

शादी की तस्वीरों में क्या खास नजर आया?

शादी की तस्वीरों में महिमा लाल रंग के खूबसूरत कढ़ाई वाले लहंगे में नजर आईं. कई तस्वीरों में उन्होंने पारंपरिक घूंघट भी ओढ़ा, लेकिन सिर पर बाल नहीं थे. सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत इस बात को नोटिस किया और उनकी हिम्मत की तारीफ की. कई लोगों ने कहा कि महिमा ने यह साबित कर दिया कि बाल ही नारीत्व या दुल्हन की खूबसूरती की पहचान नहीं हैं. बहुत सी महिलाओं ने अपने बाल झड़ने, बीमारी और बॉडी इमेज से जुड़े अनुभव साझा किए और कहा कि इस फैसले से उन्हें खुद को स्वीकार करने की ताकत मिली.

महिमा ने विग पहनने से इनकार क्यों किया?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, महिमा ने जानबूझकर विग न पहनने का फैसला किया. वह अपनी जिंदगी के सबसे अहम दिन पर किसी और की तरह दिखने का नाटक नहीं करना चाहती थीं. वह जैसी हैं, वैसी ही शादी करना चाहती थीं. उनकी पोस्ट की आखिरी लाइन, “मैं दुल्हन के रूप में गंजे सिर के साथ खड़ी थी, पूरी, प्यार से भरी.” लोगों के दिल को छू गई. एक यूजर ने लिखा कि यह सबसे खूबसूरत दुल्हन है जो उन्होंने देखी है. किसी ने कहा कि एलोपेसिया से जूझते हुए यह देखकर आंखें भर आईं.