विदेश में भारतीय संस्कृति का जलवा! चीनी लड़की ने भरतनाट्यम कर जीता सबका दिल, देखें वीडियो

Indian Classical Dance Bharatanatyam: भारतीय संस्कृति का जादू अब विदेशों में भी छा रहा है. हाल ही में चीन की 17 वर्षीय किशोरी झांग जियायुआन ने प्राचीन भारतीय नृत्य शैली भरतनाट्यम की शानदार प्रस्तुति देकर सबका दिल जीत लिया. उसने बीजिंग के एक खचाखच भरे सभागार में अपना पहला बड़ा प्रदर्शन “अरंगेत्रम” पेश किया, जिसे देखने पहुंचे दर्शक उसकी अदाओं और नृत्य को देखकर दंग रह गए. यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह दूसरी चीनी छात्रा बनी हैं. यह नजारा साफ दिखाता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की लोकप्रियता सीमाओं को पार कर अब चीन जैसे देशों में भी तेजी से बढ़ रही है.

पांच साल की उम्र से सीखा भरतनाट्यम

रिया ने केवल पांच साल की उम्र में भरतनाट्यम सीखना शुरू किया. 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रसिद्ध चीनी भरतनाट्यम कलाकार जिन शान शान द्वारा संचालित एक विशेष नृत्य विद्यालय में प्रशिक्षण लिया. बीजिंग में हुए इस कार्यक्रम में भारत के उप-राजदूत अभिषेक शुक्ला और जिन शान शान स्वयं मौजूद रहे. उनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया. मंच पर रिया की अभिव्यक्ति, भाव और नृत्य की लय ने सबका दिल जीत लिया.

चीनी युवाओं में बढ़ रहा है जुनून

पिछले साल 13 वर्षीय लेई मुजी चीन में प्रशिक्षित पहली भरतनाट्यम नृत्यांगना बनी थीं. उन्होंने प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना लीला सैमसन के सामने अपनी प्रस्तुति दी थी. जिन शान शान ने स्वयं चेन्नई के कलाक्षेत्र फाउंडेशन में भारतीय शास्त्रीय नृत्य सीखा और अब चीन में इसे लोकप्रिय बनाने का काम कर रही हैं. आज कई युवा इस नृत्य को सीखने में रुचि दिखा रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं.

VIDEO | A 17-year-old Chinese student captivated the audience with her solo Bharatanatyam debut at a packed auditorium in Beijing (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/y1wDfrpNLG — Press Trust of India (@PTI_News) August 25, 2025

झांग जुन की प्रेरणा से बढ़ी लोकप्रियता

भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रति यह जुनून प्रख्यात चीनी नृत्यांगना झांग जुन (1933-2012) ने जगाया था. उन्होंने भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी को सीखने और चीन में लोकप्रिय बनाने के लिए जीवन समर्पित कर दिया. उनकी प्रेरणा और आज के कलाकारों की मेहनत ने मिलकर भारतीय संस्कृति को चीन में भी सम्मान दिलाया है. रिया की प्रस्तुति इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का सुंदर उदाहरण है.