विदेश में भारतीय संस्कृति का जलवा! चीनी लड़की ने भरतनाट्यम कर जीता सबका दिल, देखें वीडियो
Advertisement
trendingNow12896566
Hindi Newsजरा हटके

विदेश में भारतीय संस्कृति का जलवा! चीनी लड़की ने भरतनाट्यम कर जीता सबका दिल, देखें वीडियो

Bharatanatyam: चीन की 17 वर्षीय झांग जियायुआन ने भरतनाट्यम में अपना पहला अरंगेत्रम पेश कर सबका दिल जीत लिया. पांच साल की उम्र से प्रशिक्षण लेने वाली रिया ने बीजिंग में भारत के उप-राजदूत और प्रशिक्षकों की मौजूदगी में अपनी कला दिखाई. इससे चीन में भारतीय नृत्य की लोकप्रियता और बढ़ी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विदेश में भारतीय संस्कृति का जलवा! चीनी लड़की ने भरतनाट्यम कर जीता सबका दिल, देखें वीडियो

Indian Classical Dance Bharatanatyam: भारतीय संस्कृति का जादू अब विदेशों में भी छा रहा है. हाल ही में चीन की 17 वर्षीय किशोरी झांग जियायुआन ने प्राचीन भारतीय नृत्य शैली भरतनाट्यम की शानदार प्रस्तुति देकर सबका दिल जीत लिया. उसने बीजिंग के एक खचाखच भरे सभागार में अपना पहला बड़ा प्रदर्शन “अरंगेत्रम” पेश किया, जिसे देखने पहुंचे दर्शक उसकी अदाओं और नृत्य को देखकर दंग रह गए. यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह दूसरी चीनी छात्रा बनी हैं. यह नजारा साफ दिखाता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की लोकप्रियता सीमाओं को पार कर अब चीन जैसे देशों में भी तेजी से बढ़ रही है.

पांच साल की उम्र से सीखा भरतनाट्यम

रिया ने केवल पांच साल की उम्र में भरतनाट्यम सीखना शुरू किया. 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रसिद्ध चीनी भरतनाट्यम कलाकार जिन शान शान द्वारा संचालित एक विशेष नृत्य विद्यालय में प्रशिक्षण लिया. बीजिंग में हुए इस कार्यक्रम में भारत के उप-राजदूत अभिषेक शुक्ला और जिन शान शान स्वयं मौजूद रहे. उनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया. मंच पर रिया की अभिव्यक्ति, भाव और नृत्य की लय ने सबका दिल जीत लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

चीनी युवाओं में बढ़ रहा है जुनून

पिछले साल 13 वर्षीय लेई मुजी चीन में प्रशिक्षित पहली भरतनाट्यम नृत्यांगना बनी थीं. उन्होंने प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना लीला सैमसन के सामने अपनी प्रस्तुति दी थी. जिन शान शान ने स्वयं चेन्नई के कलाक्षेत्र फाउंडेशन में भारतीय शास्त्रीय नृत्य सीखा और अब चीन में इसे लोकप्रिय बनाने का काम कर रही हैं. आज कई युवा इस नृत्य को सीखने में रुचि दिखा रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं.

 

झांग जुन की प्रेरणा से बढ़ी लोकप्रियता

भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रति यह जुनून प्रख्यात चीनी नृत्यांगना झांग जुन (1933-2012) ने जगाया था. उन्होंने भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी को सीखने और चीन में लोकप्रिय बनाने के लिए जीवन समर्पित कर दिया. उनकी प्रेरणा और आज के कलाकारों की मेहनत ने मिलकर भारतीय संस्कृति को चीन में भी सम्मान दिलाया है. रिया की प्रस्तुति इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का सुंदर उदाहरण है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Bharatanatyam

Trending news

पति नहीं कर पाता खुश...शादी के 5 साल बाद हाई कोर्ट पहुंची महिला, जज ने दिया ये जवाब
impotency grounds for divorce
पति नहीं कर पाता खुश...शादी के 5 साल बाद हाई कोर्ट पहुंची महिला, जज ने दिया ये जवाब
सियाचिन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा चीन, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा
china
सियाचिन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा चीन, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा
क्या भारतीय मिसाइलों की मार झेल पाएगा चीन? ड्रैगन के एयर डिफेंस सिस्टम में कितना दम?
Agni-5 missile
क्या भारतीय मिसाइलों की मार झेल पाएगा चीन? ड्रैगन के एयर डिफेंस सिस्टम में कितना दम?
BMC चुनाव से पहले BJP ने सेट कर दी फील्डिंग, मुंबई में इस नेता को सौंपी कमान
mumbai
BMC चुनाव से पहले BJP ने सेट कर दी फील्डिंग, मुंबई में इस नेता को सौंपी कमान
ऑपरेशन सिंदूर के 'सुदर्शन चक्र' के साथ विघ्नहर्ता, गणेशोत्सव में दिखेगी देश की शक्ति
Hyderabad
ऑपरेशन सिंदूर के 'सुदर्शन चक्र' के साथ विघ्नहर्ता, गणेशोत्सव में दिखेगी देश की शक्ति
ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र
PM Modi
ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
Online Gaming Bill
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
uma bharti
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
Jammu and Kashmir
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
PM Modi
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
;