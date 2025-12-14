Advertisement
trendingNow13040437
Hindi Newsजरा हटकेIndian coins: राजा या व्यापारी? कौन था वो शासक, जिसने भारत में शुरू किया था सिक्कों का चलन

Indian coins: राजा या व्यापारी? कौन था वो शासक, जिसने भारत में शुरू किया था सिक्कों का चलन

भारत में सिक्कों का इतिहास प्राचीन है. आहत सिक्कों से शुरुआत हुई, फिर इंडो ग्रीक और गुप्त काल में नाम, चित्र और प्रतीक जुड़े. सिक्कों ने व्यापार, टैक्स संग्रह, प्रशासन और वैश्विक व्यापार में व्यवस्था और स्थिरता लायी.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 14, 2025, 11:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indian coins: राजा या व्यापारी? कौन था वो शासक, जिसने भारत में शुरू किया था सिक्कों का चलन

भारत में सिक्कों का इतिहास बहुत पुराना है. आधुनिक मुद्राओं की तरह किसी एक कानून से नहीं, बल्कि धीरे-धीरे इसका विकास हुआ. पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि भारत उन शुरुआती सभ्यताओं में से था जिसने वस्तु विनियम प्रणाली छोड़कर धातु के पैसों का प्रयोग शुरू किया. इस कदम से व्यापार और समाज में आर्थिक व्यवस्थितता आई.

दरअसल, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल में आहत सिक्कों का चलन शुरू हुआ. ये आमतौर पर चांदी के होते थे और किसी शासक के नाम या चित्र नहीं होते थे, बल्कि सूरज, जानवर, पेड़ या पहाड़ जैसे प्रतीक बने होते थे. सिक्कों की जरूरत बढ़ती अर्थव्यवस्था, व्यापार और टैक्स संग्रह जैसी समस्याओं को हल करने के लिए पड़ी.

इंडो ग्रीक शासक और नाम वाले सिक्के

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इंडो ग्रीक शासकों ने सिक्कों पर राजा का नाम और चित्र शुरू किया. डेमेट्रियस प्रथम और मेनांडर के सिक्कों पर ग्रीक और खरोष्ठी लिपि में शिलालेख थे. इससे सिक्कों का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ा और भारतीय राजवंशों ने इसे जल्दी अपनाया.

सिक्कों के प्रतीक और प्रशासन

कुषाण और गुप्त काल में सिक्कों पर देवताओं, शाही उपाधियों और पवित्र प्रतीकों का चित्रण होने लगा. प्रशासनिक रूप से भी यह उपयोगी साबित हुआ. टैक्स संग्रह, सैनिकों को वेतन और व्यापार में मानकीकरण आसान हुआ.

आर्थिक संगठन और वैश्विक व्यापार

सिक्कों के इस्तेमाल ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को स्थिर किया. बाजार बढ़े, शहरी केंद्र विकसित हुए और भारत मध्य एशिया, भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़े वैश्विक व्यापार मार्गों का हिस्सा बन गया. सिक्कों ने आर्थिक नियंत्रण, सामाजिक संगठन और संस्कृति में गहरी छाप छोड़ी.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Indian Coinscoin historyMahajanapadapunch marked coins

Trending news

तो क्या सांस लेना बंद कर दें...दिल्ली-NCR के ये इलाके बने प्रदूषण के हॉटस्पॉट
delhi AQI
तो क्या सांस लेना बंद कर दें...दिल्ली-NCR के ये इलाके बने प्रदूषण के हॉटस्पॉट
वर्दी से वार्ड तक का सफर: केरल की पहली महिला IPS ने कैसे लेफ्ट का गढ़ ढहाया
kerala politics
वर्दी से वार्ड तक का सफर: केरल की पहली महिला IPS ने कैसे लेफ्ट का गढ़ ढहाया
पत्थर, धनुष-बाण और...गुस्साई भीड़ ने किया सर्वे अधिकारियों पर बोला हमला
Gujarat news
पत्थर, धनुष-बाण और...गुस्साई भीड़ ने किया सर्वे अधिकारियों पर बोला हमला
15 साल में बाप, 40 साल में दादा...बंगाल SIR जांच में बड़ा खुलासा, 1.67 करोड़ में...
West Bengal SIR anomalies
15 साल में बाप, 40 साल में दादा...बंगाल SIR जांच में बड़ा खुलासा, 1.67 करोड़ में...
SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?
West bengal elections
SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?
अयोध्या में 'फैजाबाद जिंदा है'... मनु के स्थान से सनातन की पहचान मिटाने की साजिश?
DNA
अयोध्या में 'फैजाबाद जिंदा है'... मनु के स्थान से सनातन की पहचान मिटाने की साजिश?
केरल में AAP ने मजबूती से बढ़ाए कदम, स्थानीय निकाय चुनाव में जीतीं 3 सीटें
kerala news in hindi
केरल में AAP ने मजबूती से बढ़ाए कदम, स्थानीय निकाय चुनाव में जीतीं 3 सीटें
ENBA अवॉर्ड्स में ZEE NEWS का जादू, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA समेत जीतीं 15 ट्रॉफी
ENBA AWARDS 2025
ENBA अवॉर्ड्स में ZEE NEWS का जादू, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA समेत जीतीं 15 ट्रॉफी
कांग्रेस को वोट मत देना वरना... गोवा में केजरीवाल का विरोधियों पर बड़ा हमला
Goa
कांग्रेस को वोट मत देना वरना... गोवा में केजरीवाल का विरोधियों पर बड़ा हमला
DNA Analysis: इंडिगो की उड़ान करना हुआ खतरनाक! रांची में फ्लाइट की हार्ड लैेंडिंग
DNA Analysis
DNA Analysis: इंडिगो की उड़ान करना हुआ खतरनाक! रांची में फ्लाइट की हार्ड लैेंडिंग