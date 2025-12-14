Indian coins: राजा या व्यापारी? कौन था वो शासक, जिसने भारत में शुरू किया था सिक्कों का चलन

भारत में सिक्कों का इतिहास बहुत पुराना है. आधुनिक मुद्राओं की तरह किसी एक कानून से नहीं, बल्कि धीरे-धीरे इसका विकास हुआ. पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि भारत उन शुरुआती सभ्यताओं में से था जिसने वस्तु विनियम प्रणाली छोड़कर धातु के पैसों का प्रयोग शुरू किया. इस कदम से व्यापार और समाज में आर्थिक व्यवस्थितता आई.

दरअसल, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल में आहत सिक्कों का चलन शुरू हुआ. ये आमतौर पर चांदी के होते थे और किसी शासक के नाम या चित्र नहीं होते थे, बल्कि सूरज, जानवर, पेड़ या पहाड़ जैसे प्रतीक बने होते थे. सिक्कों की जरूरत बढ़ती अर्थव्यवस्था, व्यापार और टैक्स संग्रह जैसी समस्याओं को हल करने के लिए पड़ी.

इंडो ग्रीक शासक और नाम वाले सिक्के

दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इंडो ग्रीक शासकों ने सिक्कों पर राजा का नाम और चित्र शुरू किया. डेमेट्रियस प्रथम और मेनांडर के सिक्कों पर ग्रीक और खरोष्ठी लिपि में शिलालेख थे. इससे सिक्कों का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ा और भारतीय राजवंशों ने इसे जल्दी अपनाया.

सिक्कों के प्रतीक और प्रशासन

कुषाण और गुप्त काल में सिक्कों पर देवताओं, शाही उपाधियों और पवित्र प्रतीकों का चित्रण होने लगा. प्रशासनिक रूप से भी यह उपयोगी साबित हुआ. टैक्स संग्रह, सैनिकों को वेतन और व्यापार में मानकीकरण आसान हुआ.

आर्थिक संगठन और वैश्विक व्यापार

सिक्कों के इस्तेमाल ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को स्थिर किया. बाजार बढ़े, शहरी केंद्र विकसित हुए और भारत मध्य एशिया, भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़े वैश्विक व्यापार मार्गों का हिस्सा बन गया. सिक्कों ने आर्थिक नियंत्रण, सामाजिक संगठन और संस्कृति में गहरी छाप छोड़ी.