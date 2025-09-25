इंडियन कॉमेडियन ने बताया कैसे जर्मन कॉर्पोरेट कल्चर पर होते हैं हंसी-मजाक? मजेदार Video हुआ वायरल

Indian Comedian Akshay: भारतीय-जर्मन कॉमेडियन अक्षय ने जर्मनी के कॉर्पोरेट कल्चर पर अपनी तीखी और मजेदार कमेंट्स के चलते सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. उनके लेटेस्ट वीडियो ने दर्शकों का दिल जीत लिया और हजारों व्यूज हासिल किए. उनका ह्यूमर खास तौर पर इमिग्रेंट कर्मचारी के नजरिए से कॉर्पोरेट माहौल की आलोचना करता है.

जर्मन ऑफिस में दोस्ती कैसे होती है?

वीडियो में अक्षय मजाक करते हैं, “जर्मन कॉर्पोरेट वह जगह है जहां इमिग्रेंट जर्मनों से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं और जर्मन भी जर्मनों से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं.” यह व्यंग दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देता है और इमिग्रेंट्स की असहज स्थितियों को उजागर करता है. अक्षय ने लंच के दौरान छोटे बातचीत की कमी पर मजाक किया. उन्होंने कहा, “वे अपना खाना माइक्रोवेव में गरम करते हैं और आपका आत्मसम्मान भी.” इस चुटकुले ने व्यंगपूर्ण तरीके से जर्मन ऑफिस कल्चर की गंभीरता को दर्शाया.

आम ऑफिस काम में क्या चुनौतियां हैं?

अक्षय बताते हैं, “जर्मन ऑफिस में प्रिंटआउट लेने के लिए आपको धैर्य, पीड़ा, जन्म प्रमाण पत्र और आईटी सपोर्ट के पांच चरणों की आवश्यकता होती है.” यह दर्शाता है कि जर्मन ऑफिस में सामान्य कार्य भी कितना जटिल और फॉर्मल हो सकता है. एक व्यक्तिगत अनुभव शेयर करते हुए अक्षय कहते हैं, “मैंने टीम मीटिंग में एक बार मजाक किया. उन्होंने टोन और प्रोफेशनलिज़्म पर एक सेशन शेड्यूल कर दिया.” दर्शक इस चुटकुले पर खूब हंसे क्योंकि यह वास्तविकता से जुड़ा हुआ है. उनका सबसे हिट पंचलाइन था, “क्रिसमस पार्टी में मुझसे पूछा गया कि क्या मैं नया इंटर्न हूं. मैं वहां तीन साल से काम कर रहा था.”

दर्शकों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी मजेदार रही. एक यूज़र ने लिखा, “वे अपना खाना माइक्रोवेव में गरम करते हैं और आपका आत्मसम्मान भी... यह बिल्कुल सही है.” दूसरे ने साझा किया, “हमारी टीम में अकेला इमिग्रेंट होने के नाते मैंने इमिग्रेंट्स पर मज़ाक किया… और ऑनलाइन ट्रेनिंग ‘ब्रेक द बायस’ जीत ली. इमिग्रेंट मैं ही था.” तीसरे यूज़र ने कहा, “अगर आप इमिग्रेंट नहीं भी हैं, जर्मन कॉर्पोरेट्स में काम करना उदास और बोरिंग है. मैं जर्मन हूँ और 20 साल बड़े संस्थानों में काम किया.”