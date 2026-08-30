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अमेरिका सड़क पर पैदल चलने वालों की क्या है वैल्यू? भारतीय लड़के के लाइव एक्सपेरिमेंट का वीडियो वायरल

अमेरिका में सड़क पार करने के दौरान पैदल चलने वालों को मिलने वाली सुविधा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इंडियन कंटेंट क्रिएटर राहुल मिश्रा ने ट्रैफिक सिग्नल के पास लगे एक बटन को दबाकर दिखाया कि कैसे पैदल यात्री के लिए गाड़ियां रुक जाती हैं. वीडियो में करीब 30 सेकंड का क्रॉसिंग टाइम मिलता है. इस एक्सपेरिमेंट ने भारत के रोड सिस्टम को लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 30, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:56 AM IST
अमेरिका सड़क पर पैदल चलने वालों की क्या है वैल्यू? भारतीय लड़के के लाइव एक्सपेरिमेंट का वीडियो वायरल
Image Credit: अमेरिका में सड़क पार करने से पहले बस दबाया एक बटन और थम गया ट्रैफिक! Image credit: instagram/@namasteamericawithrahul

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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