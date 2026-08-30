/अमेरिका सड़क पर पैदल चलने वालों की क्या है वैल्यू? भारतीय लड़के के लाइव एक्सपेरिमेंट का वीडियो वायरल

भारत में सड़क पार करना कई लोगों के लिए रोज का ऐसा काम है, जिसमें हर कदम पर सावधानी रखनी पड़ती है. तेज रफ्तार गाड़ियां, ट्रैफिक और गलत जगह से सड़क पार करते लोग अक्सर परेशानी बढ़ा देते हैं. इसी फर्क को दिखाने के लिए अमेरिका में रह रहे राहुल मिश्रा ने एक वीडियो बनाया. उन्होंने अमेरिका की सड़क पर खड़े होकर कैमरे के सामने पूरा एक्सपेरिमेंट किया.
राहुल ने वीडियो की शुरुआत एक सवाल से की. उन्होंने कहा कि आज वह दिखाएंगे कि अमेरिका में पैदल सड़क पार करने वाले इंसान की जान की कितनी अहमियत है. जब तक पैदल यात्री सड़क पार नहीं कर लेता, कोई हॉर्न नहीं बजाता. अमेरिकी ट्रैफिक सिस्टम का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
वीडियो में राहुल ट्रैफिक सिग्नल के पास पहुंचते हैं. वहां पैदल यात्रियों के लिए एक बटन लगा दिखाई देता है. राहुल उस बटन को दबाते हैं और कुछ ही देर बाद ट्रैफिक सिग्नल का सिस्टम बदल जाता है. पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करने का रास्ता खुल जाता है और गाड़ियों को रुकना पड़ता है. राहुल के मुताबिक, पैदल यात्री के लिए करीब 30 सेकंड का समय मिलता है. इस दौरान वह आराम से सड़क पार कर सकता है. मतलब सड़क पार करने के लिए पैदल व्यक्ति को गाड़ियों के बीच से रास्ता निकालने या ड्राइवर से रास्ता देने की उम्मीद करने की जरूरत नहीं पड़ती.
राहुल ने इसी सिस्टम को लेकर एक बात कही, जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. उन्होंने कहा कि अगर आपने सड़क पार करने के लिए बटन दबा दिया है तो सामने कोई अरबपति बिजनेसमैन हो, कोई बड़ा अधिकारी हो या फिर राष्ट्रपति ही क्यों न हो, ट्रैफिक नियम के हिसाब से उसे रुकना पड़ेगा. उनकी बात का मकसद यह बताना था कि सड़क पर पैदल चलने वाले व्यक्ति की सुरक्षा को सिस्टम में प्राथमिकता दी गई है. हालांकि, वीडियो में दिखाई गई व्यवस्था हर अमेरिकी सड़क पर बिल्कुल एक जैसी हो, यह जरूरी नहीं है. अलग-अलग शहरों और सड़कों पर पैदल यात्रियों के सिग्नल और क्रॉसिंग सिस्टम अलग हो सकते हैं.
राहुल ने अपने वीडियो में अमेरिका के इस सिस्टम को दिखाते हुए लोगों से यह भी पूछा कि क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी पैदल यात्रियों के लिए ऐसी व्यवस्था है. लेकिन वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा चर्चा भारत की ही होने लगी. लोगों ने अमेरिका की व्यवस्था की तुलना भारत की सड़कों से करनी शुरू कर दी. कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि भारत में ऐसा सिस्टम लगाने से पहले यह देखना पड़ेगा कि बटन सुरक्षित भी रहेगा या नहीं. यही बात इस वायरल वीडियो को सिर्फ एक रोड एक्सपेरिमेंट से आगे ले गई.
राहुल मिश्रा की यह रील इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हुई. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'अमेरिका में पैदल चलने वाले इंसान की VALUE कितनी होती है?' करीब एक महीने से ज्यादा पुरानी इस रील को अब तक 1 करोड़ 88 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वहीं इसे 14 लाख से ज्यादा लाइक्स भी मिल चुके हैं. वीडियो देखने वाले लोगों ने अलग-अलग तरह से अपनी राय रखी. कुछ लोगों ने इसे बेहतर ट्रैफिक सिस्टम का उदाहरण बताया, जबकि कुछ ने भारत में ऐसी व्यवस्था लागू करने की जरूरत पर बात की.
वीडियो के कमेंट सेक्शन में भारतीय यूजर्स के मजेदार रिएक्शन भी खूब वायरल हो रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि भारत में ऐसा बटन लगा दिया जाए तो शायद बटन ही चोरी हो जाए. एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा कि 'मैं भारत से हूं भाई, यहां रोड ही बन जाए, वही बहुत है.' एक शख्स ने लिखा कि भारत में अगर ऐसा बटन लगाया भी गया तो लोग उसे उखाड़कर ले जाएंगे. इन कमेंट्स में मजाक जरूर था, लेकिन इनके पीछे भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक सिस्टम को लेकर लोगों की नाराजगी भी नजर आई.
राहुल के वीडियो में दिखाई गई व्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा सिर्फ वह बटन नहीं है. असली बात यह है कि पैदल यात्री के लिए अलग से क्रॉसिंग सिस्टम बनाया गया है और ट्रैफिक को उसके हिसाब से कंट्रोल किया जाता है. ऐसे सिस्टम में पैदल यात्री सड़क पार करने से पहले सिग्नल एक्टिवेट करता है. इसके बाद तय समय के लिए वाहनों को रुकने का सिग्नल मिलता है. इससे पैदल व्यक्ति को ट्रैफिक के बीच अपनी सुरक्षा के लिए खुद रास्ता तलाशने की जरूरत कम हो जाती है.
भारत के कई शहरों में पैदल यात्रियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग और फुटपाथ मौजूद हैं, लेकिन असली समस्या इनके इस्तेमाल और ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर आती है. कई जगहों पर वाहन जेब्रा क्रॉसिंग के आगे तक आकर खड़े हो जाते हैं. कुछ जगह फुटपाथ पर पार्किंग या दुकानों के कारण पैदल चलने वालों को सड़क पर उतरना पड़ता है. ट्रैफिक ज्यादा होने पर पैदल व्यक्ति को कई बार खुद ही गाड़ियों के बीच से रास्ता बनाकर सड़क पार करनी पड़ती है. यही वजह है कि अमेरिका के इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को देखकर भारतीय यूजर्स ने अपने रोजमर्रा के अनुभवों को कमेंट में शेयर करना शुरू कर दिया.
कुछ यूजर्स ने इस व्यवस्था को सिर्फ सड़क पार करने की सुविधा नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सिस्टम की सोच बताया. एक यूजर ने कहा कि ऐसी छोटी-छोटी सुविधाएं ही किसी देश में रहने वाले लोगों के जीवन को आसान बनाती हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा कि शायद यही वजह है कि अमेरिका जैसी जगहें लोगों को आकर्षित करती हैं, जहां सड़क पर चलने वाले आम इंसान के लिए भी नियम बनाए जाते हैं. हालांकि, अमेरिका में भी हर जगह ट्रैफिक सिस्टम एक जैसा नहीं है और वहां पैदल यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं. इसलिए एक वीडियो को पूरे देश की तस्वीर मानना सही नहीं होगा.
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