तुम इंडियन्स मेरे देश से निकलो... अमेरिकी ने सड़क पर कपल को रोका, फिर दी गंदी-गंदी गालियां!

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Indian couple racism USA: विदेशों में भारतीय मूल के लोगों की सफलता की चर्चा तो हर तरफ होती है, लेकिन इसके साथ ही वहां रहने वाले भारतीयों को अक्सर नस्लवाद का सामना भी करना पड़ता है. हाल ही में अमेरिका से एक ऐसा ही परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक अमेरिकी शख्स एक भारतीय कपल के साथ सरेआम बदतमीजी करता और उन्हें अपने देश वापस जाने की धमकी देता नजर आ रहा है. इस घटना के बाद से अमेरिका में रह रहे एनआरआई कम्युनिटी और भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स में भारी गुस्सा देखा जा रहा है.
कार सवार ने कपल को रोका
यह घटना अमेरिका के किसी शहर की बताई जा रही है, जिसका वीडियो कई एनआरआई चैनल्स और भारतीय मूल के लोगों ने शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक अज्ञात शख्स, जो संभवतः अपनी कार में बैठा है, सड़क पर जा रहे एक भारतीय कपल को रोकता है. वह पहले उनसे पूछता है कि क्या वे भारतीय हैं. इसके बाद वह बहस शुरू कर देता है और उनसे पूछता है कि भारत बेहतर है या अमेरिका.
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'मेरे देश से बाहर निकलो'
भारतीय कपल ने बेहद शालीनता से इस बातचीत को जारी रखा. जब भारतीय पति ने समझाने की कोशिश की कि उनका परिवार भारत में रहता है, तो अमेरिकी शख्स भड़क गया. उसने पूछा, "अगर भारत इतना ही अच्छा है तो तुम लोग अमेरिका में क्या कर रहे हो?" इस पर भारतीय व्यक्ति ने जवाब दिया, "दुनिया घूमने के लिए." यह सुनते ही अमेरिकी शख्स ने गाली देते हुए कहा, "नहीं, हम तुम्हें यहां नहीं देखना चाहते. तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा. मेरे देश से बाहर निकल जाओ." इस पूरी घटना के दौरान भारतीय शख्स ने कोई आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी और शांत बना रहा. हालांकि, जाने से पहले उसने गंदी-गंदी गालिया भी दी.
**IMPORTANT**
Dear Indian Diaspora,
These kind of incidents are up in real world in North Texas. If it happens to you or anyone you know or in your vicinity - DO REPORT it to authorities. Have hate incident recorded on your side & give it to cops.
Inaction emboldens bullies!! pic.twitter.com/pp2wjHUnJ3
— Sravy G (@sravytweets) May 26, 2026
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बंट गए हैं. कई लोगों ने भारतीय कपल के धैर्य की तारीफ की कि उन्होंने नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया. वहीं, कुछ यूजर्स का मानना है कि भारतीयों का यह शांत स्वभाव ही उन्हें सॉफ्ट टारगेट बनाता है. एक यूजर ने लिखा, "इतने शांत और अनजान क्यों बने रहना? यह रवैया हमें और कमजोर बनाता है. नस्लवाद के खिलाफ आक्रामक होना जरूरी है." वहीं, नॉर्थ टेक्सस के कुछ लोगों ने चेतावनी दी है कि वहां ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए.
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मार्को रुबियो को किया गया टैग
गुस्साए इंटरनेट यूजर्स ने इस वीडियो पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को भी टैग किया है. दरअसल, रुबियो ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा था कि हर देश में बेवकूफ लोग होते हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसी नस्लवादी टिप्पणियां करते हैं. उन्होंने अमेरिका को एक स्वागत करने वाला देश बताया था. अब लोग उन्हें यह वीडियो दिखाकर जमीनी हकीकत से रूबरू करा रहे हैं.
इन्फ्लुएंसर्स भी कर रहे टारगेट
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका में एंटी-इण्डियन सेंटिमेंट का फायदा उठाने के लिए कुछ तथाकथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जानबूझकर भारतीयों को निशाना बना रहे हैं. यह खास वीडियो भी एक वेरिफाइड हैंडल (@AyTone4th) द्वारा पोस्ट किया गया था, जो खुद को म्यूजिक प्रोड्यूसर बताता है. बताया जा रहा है कि यह शख्स हाल ही में एक भारतीय रेस्टोरेंट के अंदर भी घुस गया था और वहां जाकर अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था.
I stopped by the local indian restaurant to ask if they served a certain classic indian meal. Wow, the smell inside of this place was absolutely disgusting! pic.twitter.com/s531s2qley
— tone (@AyTone4th) May 22, 2026
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