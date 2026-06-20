Indian Couple Relocates To Thailand: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बड़े शहरों के ट्रैफिक से हर कोई परेशान है. ऐसे में एक भारतीय कपल श्रेया और अमित ने कुछ अलग करने का फैसला किया. वे भारत से थाईलैंड शिफ्ट हो गए हैं. सोशल मीडिया पर उनकी एक पोस्ट खूब वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत हमेशा उनका घर रहेगा, लेकिन थाईलैंड आने के बाद उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का स्तर बहुत सुधर गया है. सबसे मजेदार बात यह है कि वे थाईलैंड में उतना ही किराया दे रहे हैं जितना भारत के किसी बड़े शहर में देना पड़ता है, लेकिन यहां की लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल चुकी है.
श्रेया और अमित के अनुसार, थाईलैंड में रहने का खर्च बहुत ज्यादा नहीं है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि वे यहां जितना किराया दे रहे हैं, उतना भारत के टियर 1 शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु में आम बात है. फर्क सिर्फ इतना है कि उतने ही पैसों में यहां जो लाइफस्टाइल मिल रही है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती. भारत में महंगे अपार्टमेंट में रहने के बाद भी बाहर निकलते ही ट्रैफिक और प्रदूषण का सामना करना पड़ता है, जबकि थाईलैंड में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है.
आजकल भारत के बड़े शहरों में 10 मिनट के अंदर सामान डिलीवर करने का चलन बहुत बढ़ गया है. कपल ने बताया कि थाईलैंड में ऐसी कोई 10 मिनट वाली डिलीवरी सर्विस नहीं है. लेकिन यहां इसकी जरूरत भी महसूस नहीं होती, क्योंकि हर कुछ सौ मीटर की दूरी पर एक '7-Eleven' स्टोर मौजूद है. आप जब चाहें पैदल जाकर अपनी जरूरत का सामान ले सकते हैं. इससे लोगों में पैदल चलने की आदत भी बनी रहती है और भागदौड़ कम होती है.
एक महिला के तौर पर श्रेया ने अपना बहुत ही जरूरी अनुभव शेयर किया. उनका कहना है कि थाईलैंड में महिलाओं की सुरक्षा का माहौल बहुत अच्छा है. रात में देर से घर लौटते समय उन्हें किसी भी तरह का डर या तनाव महसूस नहीं होता. भारत के कई बड़े शहरों में महिलाओं को रात में बाहर निकलते समय लगातार सतर्क रहना पड़ता है, लेकिन थाईलैंड की सड़कों पर चलते हुए कोई हिचकिचाहट या असुरक्षा की भावना नहीं होती.
कपल ने वहां के स्थानीय लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि थाईलैंड के लोग बहुत दयालु हैं. अजनबी लोग भी एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, दूसरों के लिए दरवाजा खुला रखते हैं और आपके निजी स्पेस का सम्मान करते हैं. यहां लोगों के बीच का रिश्ता केवल पैसों या काम से जुड़ा हुआ नहीं लगता, बल्कि उसमें एक इंसानी जुड़ाव महसूस होता है. यह छोटी-छोटी बातें मानसिक शांति के लिए बहुत मायने रखती हैं.
इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा समय की बचत है. कपल का कहना है कि भारत में जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ट्रैफिक जाम में फंसकर बर्बाद हो जाता है. थाईलैंड में आने के बाद उनका ट्रैवल टाइम बहुत कम हो गया है. अब वे अपना समय कैफे में बैठकर काम करने, सड़कों पर शांति से टहलने और एक-दूसरे के साथ बिताने में लगाते हैं. कम ट्रैफिक का मतलब है कम तनाव और जिंदगी जीने के लिए अधिक समय.