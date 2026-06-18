वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ यूजर्स ने अमेरिका के वर्क कल्चर की तारीफ की और कहा कि वहां मेहनत करने वाले लोगों को बेहतर मौके मिलते हैं. एक यूजर ने लिखा कि हर काम की अपनी अहमियत होती है और यही चीज लोगों को समझनी चाहिए. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि यह सिर्फ कुछ लोगों का उदाहरण हो सकता है, इसे हर व्यक्ति की सच्चाई नहीं माना जा सकता. कई यूजर्स ने वीडियो पर सवाल भी उठाए. उनका कहना था कि अमेरिका में भी हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती. वहां भी महंगाई, टैक्स, किराया और दूसरे खर्च काफी ज्यादा हैं, जिनका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है.