America Lawn Worker Salary Viral: आज के समय में दुनिया के अलग-अलग देशों में काम और सैलरी को लेकर काफी अंतर देखने को मिलता है. भारत में जहां कई बार कुछ कामों को छोटा समझ लिया जाता है, वहीं कई देशों में हर तरह के काम को सम्मान और अच्छी कमाई से जोड़ा जाता है. इसी मुद्दे को लेकर अमेरिका से एक भारतीय कंटेंट क्रिएटर का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है.
वीडियो में भारतीय कंटेंट क्रिएटर ईश्वर यादव अमेरिका के वर्क कल्चर के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका में ब्लू-कॉलर जॉब यानी ऐसे काम जिनमें हाथ से मेहनत करनी पड़ती है, उनमें भी अच्छी कमाई होती है. उन्होंने उदाहरण के तौर पर एक घास काटने वाले कर्मचारी की कहानी बताई, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया.
वायरल वीडियो में ईश्वर यादव एक सड़क किनारे खड़ी आलीशान Audi कार दिखाते हैं और बताते हैं कि यह एक ऐसे व्यक्ति की कार है, जो लॉन काटने का काम करता है. उनके अनुसार, अमेरिका में इस तरह के काम करने वाले लोग अच्छी कमाई करते हैं और अपनी मेहनत से अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं. उन्होंने दावा किया कि जिस शख्स से उनकी बातचीत हुई, उसकी कमाई करीब 10 लाख से 15 लाख रुपये तक हो सकती है. इतनी कमाई की वजह से वह ऑडी जैसी लग्जरी कार चला पा रहा है. हालांकि, यह आंकड़ा उन्होंने अपने अनुभव और बातचीत के आधार पर बताया है. वीडियो में किसी आधिकारिक कमाई के कागज या रिकॉर्ड की जानकारी नहीं दी गई है.
ईश्वर यादव ने अपने वीडियो में कहा कि अमेरिका में किसी भी काम को छोटा नहीं माना जाता. चाहे लॉन की देखभाल करना हो, सफाई का काम हो या फिर मेंटेनेंस से जुड़ा काम, मेहनत करने वाले लोगों को सम्मान मिलता है. उन्होंने बताया कि वहां कई लोग घंटे के हिसाब से काम करते हैं और उनकी कमाई उनके काम के समय और स्किल पर निर्भर करती है. उनका कहना था कि वहां मेहनत और टैलेंट को महत्व दिया जाता है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि यह किसी देश की तुलना करने की बात नहीं है, बल्कि अलग-अलग जगहों पर काम को देखने के नजरिए को समझने की बात है.
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ यूजर्स ने अमेरिका के वर्क कल्चर की तारीफ की और कहा कि वहां मेहनत करने वाले लोगों को बेहतर मौके मिलते हैं. एक यूजर ने लिखा कि हर काम की अपनी अहमियत होती है और यही चीज लोगों को समझनी चाहिए. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि यह सिर्फ कुछ लोगों का उदाहरण हो सकता है, इसे हर व्यक्ति की सच्चाई नहीं माना जा सकता. कई यूजर्स ने वीडियो पर सवाल भी उठाए. उनका कहना था कि अमेरिका में भी हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती. वहां भी महंगाई, टैक्स, किराया और दूसरे खर्च काफी ज्यादा हैं, जिनका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है.
सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि किसी एक व्यक्ति की कमाई देखकर पूरे देश की तस्वीर नहीं समझी जा सकती. अमेरिका में जहां कुछ स्किल्ड वर्कर्स अच्छी कमाई करते हैं, वहीं कई लोग कम आय और बढ़ते खर्चों से भी जूझते हैं. यूजर्स का कहना था कि हर देश में अलग-अलग तरह के अवसर और चुनौतियां होती हैं. इसलिए सिर्फ सैलरी के आंकड़े से पूरी स्थिति को नहीं समझा जा सकता.
आपको बता दें कि ईश्वर यादव अमेरिका में रहते हैं और सोशल मीडिया पर वहां की लाइफस्टाइल, करियर, वर्क कल्चर और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े वीडियो शेयर करते रहते हैं. उनके वीडियो में अक्सर अमेरिका और भारत के बीच अंतर को दिखाया जाता है. इस बार उनका घास काटने वाले कर्मचारी की कमाई वाला वीडियो वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. फिलहाल, यह वीडियो एक बार फिर इस बात को सामने लाता है कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में काम को लेकर सोच और सिस्टम काफी अलग हो सकते हैं. कुछ लोगों को इसमें प्रेरणा दिख रही है, तो कुछ लोग इसे अधूरी तस्वीर बता रहे हैं.
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