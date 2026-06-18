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इस देश में घास काटने वाले के पास है आलीशान Audi कार! महीने की सैलरी जान उड़ जाएंगे होश; देखें Video

America Lawn Worker Salary Viral: अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय कंटेंट क्रिएटर का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वह दावा कर रहे हैं कि अमेरिका में घास काटने वाला कर्मचारी 10 से 15 लाख रुपये तक कमा सकता है और लग्जरी कार से चलता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 18, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:27 AM IST
इस देश में घास काटने वाले के पास है आलीशान Audi कार! महीने की सैलरी जान उड़ जाएंगे होश; देखें Video
Image Credit: Image credit: instagram/@ishuyadav_rj02

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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