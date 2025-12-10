Advertisement
भाईजान ऐसा न करें... धुरंधर के वीडियो देख पाकिस्तानियों ने मचाया हंगामा, बंदे ने बनाया ऐसा मजेदार क्लिप कि...

'भाईजान ऐसा न करें...' धुरंधर के वीडियो देख पाकिस्तानियों ने मचाया हंगामा, बंदे ने बनाया ऐसा मजेदार क्लिप कि...

धुरंधर फिल्म पर चंडीगढ़ के कॉमेडियन संचित पुलानी का पाकिस्तानी POV वीडियो वायरल हो गया है. वह मजाकिया अंदाज़ में फिल्म के सीन्स पर तंज कसते दिखते हैं. वीडियो पर लाखों व्यूज आ चुके हैं और यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 10, 2025, 11:32 PM IST
'भाईजान ऐसा न करें...' धुरंधर के वीडियो देख पाकिस्तानियों ने मचाया हंगामा, बंदे ने बनाया ऐसा मजेदार क्लिप कि...

आजकल सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जिसे देखकर लोग या तो हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते हैं या हैरानी में सिर पकड़ लेते हैं. फिल्मों पर रिएक्शन देने वाले कंटेंट क्रिएटर्स भी खूब छाए रहते हैं. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो धुरंधर फिल्म को लेकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक क्रिएटर पाकिस्तानी लोगों की तरह रिएक्शन देता नजर आता है. वीडियो में वह बड़े मजाकिया अंदाज़ में फिल्म में दिखाई गई चीजों पर सवाल उठाते हुए बार-बार कहता है, “भाईजान ऐसा न करें… ये सब हमारे पाकिस्तान में नहीं होता.” इस फनी अंदाज़ ने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वायरल हुआ मजेदार POV वीडियो

अदित्य धर द्वारा निर्देशित धुरंधर इन दिनों बॉक्स ऑफिस और सोशल मीडिया दोनों जगह छाई हुई है. फिल्म में 50 वर्षीय अक्षय खन्ना के ‘रहमान डकैत’ किरदार ने लोगों का दिल जीत लिया है, यहां तक कि कई लोग उनकी एक्टिंग को रणवीर सिंह से भी बेहतर बता रहे हैं. इसी बीच चंडीगढ़ के स्टैंडअप कॉमेडियन संचित पुलानी का एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें वह पाकिस्तानियों के नजरिए से फिल्म पर तंज कसते हैं. वह कहते हैं, “भाईजान मूवी में दिखाई गई हर चीज झूठ है!” यह लाइन सुनते ही सोशल मीडिया पर हंसी का तुफान आ जाता है.

सुपर बाइक और...

संचित अपने वीडियो में धुरंधर के कई सीन्स पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, “रणवीर सिंह को आपने सुपर बाइक चलाते दिखाया, भाईजान ऐसी बाइक हमारे मुल्क में होती ही नहीं… हम तो स्प्लेंडर को ही सुपर बाइक मानते हैं.” इसके बाद वह फिल्म में दिखाए गए करांची के अंडरपास पर भी मजेदार कमेंट करते हैं कि “हमारे मुल्क में अंडरपास है ही नहीं, वो तो बस इंडिया बॉर्डर पर बनाए हैं.” पीछे से आती आवाज ‘सच है’ वीडियो को और फनी बना देती है.

 वायरल Reel का मजेदार रिएक्शन

धुरंधर को लेकर लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है. फिल्म इंडियन स्पाई, पाकिस्तान की ISI और लोकल गैंग्स्टर की कहानी पर आधारित है, जिसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त की एक्टिंग को खूब सराहना मिल रही है. वहीं संचित पुलानी का यह POV वीडियो Instagram पर 19 लाख से ज्यादा व्यूज बटोर चुका है. लोग कमेंट करके मजेदार बातें लिख रहे हैं कि “कराची में नाइट क्लब? भाई यह किस वर्ल्ड में दिखाया.” एक यूजर बोला, “जो अंडरपास दिखाया है, वो तो चंडीगढ़ का है.” यूजर्स इस वीडियो को असली ‘कंटेंट गोल्ड’ बता रहे हैं.

