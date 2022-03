पाकिस्तान को हराकर उन्हीं के ड्रेसिंग रूम पहुंच गईं भारतीय क्रिकेटर्स, Video देख लोगों का पिघला दिल

भारत के 2022 महिला विश्व कप (Woman's World Cup) अभियान की रविवार को शानदार शुरुआत हुई. महिला क्रिकेट टीम (Women's Cricket Team) ने पाकिस्तान को 107 रनों से हरा दिया. खेल के बाद दोनों टीमों ने एक-दूसरे के संग दिल को छू लेने वाले पल शेयर किये. भारतीय महिला खिलाड़ियों का समूह पाकिस्तान की कप्तान बिस्माह मारूफ की सात महीने की बेटी फातिमा के आसपास इकट्ठा हो गया और उसे ढेर सारा प्यार दिया. बिस्माह के साथ भारत की मैत्रीपूर्ण बातचीत ने दोनों देशों के कई क्रिकेट कट्टरपंथियों का दिल जीत लिया है.

कुछ भारतीय खिलाड़ियों का फातिमा के साथ समय बिताने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) हैंडल द्वारा भी पोस्ट किया गया है. आईसीसी ने ट्विटर पर लिखा, 'नन्ही फातिमा का भारत और पाकिस्तान से क्रिकेट की भावना का पहला सबक.' इससे पहले रविवार को बे ओवल में 2022 आईसीसी महिला विश्व कप के अपने शुरुआती मैच में भारत ने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 107 रनों से हराया. इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने नाबाद रिकॉर्ड को कायम रखा. उन्होंने अब तक 11 मैच खेले हैं और सभी जीते हैं.

Little Fatima's first lesson in the spirit of cricket from India and Pakistan #CWC22

@TheRealPCB pic.twitter.com/ut2lCrGL1H

— ICC (@ICC) March 6, 2022