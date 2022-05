अगर आपके पास है पुराना एक रुपये का नोट, तो लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता; करना होगा ये काम

Earn Lakhs Of Rupees In Exchange Of 1 Rupee Note: अगर आप बिना काम किए जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए मौका है. हम आपको एक ऐसे अविश्वसनीय अवसर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप अपने घर से बाहर कदम रखे बिना लखपति बन सकते हैं. प्रत्येक नोट का अपना एक अलग और अनूठा मूल्य होता है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर 1 रुपये के नोट को छोड़कर देश में मौजूद बाकी नोटों के मूल्य के लिए जिम्मेदार होते हैं क्योंकि एक रुपये के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं.

ऑनलाइन ऐसे करें अपने यूनिक नोट की बिक्री

अगर आपके पास यह खास 1 रुपये का नोट है तो आप घर बैठे ही लाखों रुपये कमा सकते हैं. जब चीजें पुरानी हो जाती हैं, तो वे एंटीक कैटेगरी में आ जाती हैं, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाई डिमांड है और बहुत सारा पैसा मिलता है. कई वेबसाइट ऐसे रेयर नोट और सिक्कों की नीलामी का काम करती हैं. इसके लिए सबसे लोकप्रिय वेबसाइटों में से एक OLX है. आपको अपना लॉगिन आईडी बनाना होगा और अपने सिक्के की नीलामी करनी होगी. कोई भी indiamart.com पर अपनी आईडी बनाकर सिक्कों की नीलामी कर सकता है. नीलामी के लिए आपको अपने सिक्के की एक फोटो शेयर करनी होगी.

जिन पुराने नोटों की बात कर रहे हैं, वह आपके दादा-परदादा के जमाने को हो सकते हैं. यदि आप भाग्यशाली हैं, तो खरीदार सीधे आपके संपर्क में आएगा. वहां से आप भुगतान और डिलीवरी की शर्तों के अनुसार अपना सिक्का या नोट बेच सकते हैं.

उदाहरण के तौर पर स्टेप बाय स्टेप समझे:

स्टेप 1: www.olx.com पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर खुद को 'विक्रेता' के रूप में पंजीकृत करें. हालांकि, यदि आप प्लेटफॉर्म पर पहले से पंजीकृत विक्रेता हैं, तो आप सीधे लॉग इन कर सकते हैं.

स्टेप 3: लॉग इन करने पर, आपको नोट के लिए एक सूची बनानी होगी. आपको सूची में अपने नोट की एक स्पष्ट तस्वीर अपलोड करनी होगी ताकि आपके विज्ञापन वास्तविक दिखें. आपको वह कीमत भी सेट करनी होगी जिस पर आप नोट बेचना चाहते हैं.

स्टेप 4: एक बार जब आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी, तो पुराने नोट और सिक्के एकत्र करने के शौकीन लोग आपसे संपर्क करना शुरू कर देंगे.

स्टेप 5: आप अपने सिक्के को मनचाहे मूल्य पर बेचने के लिए खरीदारों के साथ बातचीत कर सकते हैं.

1 रुपये का पहला नोट कब छपा था?

गौरतलब है कि 1 रुपये का पहला नोट 30 नवंबर 1917 को छपा था, और उस नोट पर किंग जॉर्ज पंचम की एक तस्वीर थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1926 में 1 रुपये के नोट की छपाई बंद कर दी गई थी, लेकिन 1940 में इसे फिर से शुरू किया गया था. वहीं, एक रुपये के नोट की छपाई 1994 में एक बार बंद कर दी गई थी लेकिन 1 जनवरी 2015 को फिर से छपाई शुरू हुई.