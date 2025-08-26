विदेशी व्लॉगर ने दी ₹8500 की टिप, लेकिन भारतीय ड्राइवर ने ठुकरा दी मोटी रकम! जानिए क्यों कहा- मुझे नहीं चाहिए

Driver Viral Video: आजकल पैसे के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, लेकिन एक भारतीय ड्राइवर ने अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत लिया. अमेरिका के व्लॉगर Jaystreazy ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें ड्राइवर ने 7,000 रुपये से ज्यादा की टिप लेने से मना कर दिया. इस ईमानदारी और सादगी ने इंटरनेट पर हर किसी को प्रभावित कर दिया.

यह भी पढ़ें: गणेश बप्पा के 6 पैक एप्स, पीछे S-400 डिफेंस सिस्टम... कहां निकली ये अनोखी सवारी? जरूर देख लें ये Video

आखिर क्या हुआ वीडियो में?

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में दिखाया गया कि ड्राइवर और व्लॉगर बातचीत कर रहे थे. जब व्लॉगर ने उसके चार्ज के बारे में पूछा तो ड्राइवर ने बताया कि वह एक दिन के पूरे सफर के लिए करीब ₹1,250 लेता है. इसके बाद व्लॉगर ने उसे ₹8,500 दिए, लेकिन ड्राइवर ने तुरंत कह दिया, “मुझे नहीं चाहिए.”

ड्राइवर ने पैसे क्यों लौटाए?

ड्राइवर ने बार-बार समझाया कि यह रकम बहुत ज्यादा है और वह इसे लेने का हकदार नहीं है. उसने केवल उतना ही पैसा लिया जितना उसका असली चार्ज था और बाकी वापस करने की कोशिश की. इतना ही नहीं, ड्राइवर ने अपने पिता को भी फोन कर इस बारे में बात की. जब ड्राइवर बार-बार पैसे लेने से इंकार करता रहा तो व्लॉगर ने उससे कहा कि अगर वह चाहे तो यह रकम अपने माता-पिता को दे सकता है. इसके बाद जाकर ड्राइवर ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पैसे स्वीकार किए.

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोग ड्राइवर की तारीफ करने लगे. एक यूज़र ने लिखा, “इस लड़के के पास आत्म-सम्मान और नेक दिल है, आजकल ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है.” दूसरे ने कहा, “जब कोई इतनी बड़ी रकम ठुकरा देता है, तो समझ लो कि वह सचमुच उसका हकदार है.” तीसरे ने लिखा, “ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं.” वहीं किसी ने उसे “अच्छा बेटा” कहकर सम्मान दिया.

यह भी पढ़ें: पारले जी की कीमत 400 रुपये! आलू भुजिया, बिरयानी मसाला... विदेश में भारत के स्नैक्स इतने महंगे क्यों?

क्यों है यह कहानी खास?

यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि ईमानदारी और संस्कारों की है. भारत में मेहमान को भगवान माना जाता है और इसी सोच के साथ ड्राइवर ने दिखा दिया कि आत्म-सम्मान पैसे से कहीं ज्यादा बड़ा होता है. यही वजह है कि यह वीडियो हर किसी के दिल को छू गया.