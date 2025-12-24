बॉस, बॉस.. सांस लेने में तकलीफ हो रही.. एम्प्लाई को मिला ऐसा 'हार्ट अटैक' वाला जवाब, अटक गई सांसें! ऑफिस वाले हैरान

Viral Employee Post: एक भारतीय कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुए एक अनुभव को शेयर किया, जिसने देखते ही देखते बहस छेड़ दी. पोस्ट का टाइटल था, “मैंने बॉस से कहा कि मुझे सांस नहीं आ रही और उन्होंने कहा, लेकिन हमारे पास डेडलाइन है.” कर्मचारी ने बताया कि यह घटना शिफ्ट खत्म होने से महज पांच मिनट पहले की है, जब उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई.

कर्मचारी ने अपनी हालत को कैसे बताया?

कर्मचारी के मुताबिक, वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था और उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत थी. उसी वक्त एक सहयोगी आया और बोला कि काम की डेडलाइन पूरी करनी है. कर्मचारी ने साफ कहा कि वह यह काम नहीं कर सकता क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है और उसे मेडिकल मदद चाहिए. जब बात बॉस तक पहुंची तो उनका जवाब और भी ज्यादा निराशाजनक था. कर्मचारी के अनुसार, बॉस ने कहा, “लेकिन डेडलाइन है, थोड़ा आराम कर लो और सुबह जल्दी आकर काम कर लेना.” इस जवाब ने कर्मचारी को अंदर तक तोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि उसकी सेहत से ज्यादा अहमियत सिर्फ काम को दी जा रही है.

कर्मचारी को यह बात क्यों चुभ गई?

कर्मचारी ने लिखा कि कभी-कभी उसे लगता है कि उसका बॉस यह भूल जाता है कि कर्मचारी इंसान हैं, मशीन नहीं. वे सच में बीमार पड़ सकते हैं और हर वक्त एक जैसी क्षमता से काम नहीं कर सकते. इस अनुभव ने उसे यह एहसास कराया कि दफ्तर में समझदारी और संवेदनशीलता कितनी जरूरी है. पोस्ट में कर्मचारी ने यह भी लिखा कि जिन लोगों को समझदार और केयर करने वाले बॉस मिलते हैं, वे वाकई खुशकिस्मत होते हैं. उसने अफसोस जताया कि काश उसका बॉस भी कर्मचारियों की सेहत और भावनाओं को पहले समझता.

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या सलाह दी?

जैसे ही पोस्ट वायरल हुई, लोगों ने कर्मचारी के समर्थन में कमेंट्स किए. कई यूज़र्स ने कहा कि सेहत से बढ़कर कोई डेडलाइन नहीं होती. एक यूज़र ने लिखा कि ज्यादा सैलरी का कोई मतलब नहीं अगर आप स्वस्थ ही न रहें. कुछ लोगों ने कहा कि कॉरपोरेट दुनिया में हर चीज को अर्जेंट दिखाया जाता है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता. एक कमेंट में लिखा गया कि अगर सब कुछ इतना जरूरी होता, तो कंपनियां नए कर्मचारी को ट्रेन करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहतीं.