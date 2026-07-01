/मैं इन्फ्लुएंसर हूं... वियतनाम के रेस्टोरेंट में भारतीय फैमिली का हंगामा! बच्चों की हरकत पर विवाद, CCTV वीडियो वायरल

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस घटना पर जमकर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने बच्चों के व्यवहार के लिए माता-पिता को जिम्मेदार ठहराया. यूजर्स का कहना था कि बच्चों को छोटी उम्र से ही दूसरों का सम्मान करना और सार्वजनिक जगहों पर सही व्यवहार करना सिखाना चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि बच्चे वही सीखते हैं, जो वे अपने घर में देखते हैं. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल गलत है. कई लोगों ने इसे 'सिविक सेंस' की कमी बताया और कहा कि पढ़ाई या स्टेटस से ज्यादा जरूरी इंसान का व्यवहार होता है.