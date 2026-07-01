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मैं इन्फ्लुएंसर हूं... वियतनाम के रेस्टोरेंट में भारतीय फैमिली का हंगामा! बच्चों की हरकत पर विवाद, CCTV वीडियो वायरल

वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में एक भारतीय फैमिली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दावा है कि रेस्टोरेंट में बच्चों को टिश्यू पेपर और सामान फेंकने से रोकने पर परिवार ने स्टाफ से बहस की और हंगामा कर दिया. CCTV फुटेज में बच्चों की हरकतों के बाद माता-पिता का गुस्सा दिख रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 01, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:36 AM IST
मैं इन्फ्लुएंसर हूं... वियतनाम के रेस्टोरेंट में भारतीय फैमिली का हंगामा! बच्चों की हरकत पर विवाद, CCTV वीडियो वायरल
Image Credit: Image credit: X/@BenarasiyaaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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