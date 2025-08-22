'हमारे घर में तो कट्टा निकल आता'... बेटा विदेश से लाया गर्लफ्रेंड तो इंडियन पेरेंट्स ने किया भव्य स्वागत, वीडियो हुआ वायरल

Indian Parents Welcomes Son's American Girlfriend: कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल हो जाते हैं जो दिल को छू लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों खूब चर्चाओं में है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. दरअसल यह कहानी है एक ऐसे परिवार की है, जहां बेटे की अमेरिकी गर्लफ्रेंड का घर में शानदार स्वागत हुआ. लोग वीडियो देखकर परिवार की काफी तारीफ कर रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो लोगों को खूब भा रहा है. वीडियो में विदेशी गर्लफ्रेंड का स्वागत देख यूजर्स काफी कमेंट्स कर रहे हैं. कई यूजर्स के कमेंट्स पढ़कर तो आप शायद ही अपनी हंसी रोक पाएंगे.

अमेरिकी गर्लफ्रेंड का स्वागत

वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि शख्स अमेरिकी गर्लफ्रेंड को अपने घर लेकर आया है. जैसे ही दोनों घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो शख्स के माता-पिता बेहद खुशी से उनका स्वागत करते हैं. उनके चेहरे पर बड़ी-सी मुस्कान है और आंखों में अपनेपन की चमक दिख रही है. ये नजारा वैसे किसी फिल्म सीन से कम नहीं लग रहा है. भारतीय परंपरा के अनुसार परिवार के लोग पहले दोनों के माथे पर तिलक लगाते हैं और फिर फूलों की बारिश करके उसे अंदर बुलाते हैं. अनोखे अंदाज में स्वागत से शख्स की विदेशी गर्लफ्रेंड बहुत खुश और हैरान दिखाई देती है. वह मुस्कुराते हुए परिवार से मिलती है और खुद को इस नए माहौल में बहुत सहज महसूस करती है.

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर लोगों ने जमकर कमेंट्स किए हैं. वायरल वीडियो को atulxclaire नाम के इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर किया है. जहां अब तक हजारों लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक शख्स मजाकिया अंदाज में लिखा- यही अगर इंडियन गर्लफ्रेंड होती तो घर वाले जान से मारने की कोशिश करते. दूसरे यूजर ने लिखा- हमारे घर में तो कट्टा निकलता अब तक. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- उसने बहुत प्यार से इंडियन कल्चर को अपनाया. इस तरह काफी संख्या में लोगों ने वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है.