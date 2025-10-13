अपना परिवार समझ बैठ गई बच्ची, ऑस्ट्रेलिया में लंच करते भारतीयों से ऐसे हुई दोस्ती, इंटरनेट पर झूमे लोग

Viral News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, इसमें एक छोटी बच्ची पार्क में एक ऑस्ट्रेलियाई परिवार को खूब परेशान करती है लेकिन वो परिवार बच्ची की इस शैतानी से खूब खुश होता है. ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में बेरी स्प्रिंग्स नेचर पार्क का है. इस वीडियो को बच्ची की मां ने शेयर किया है. जिसमें वो भारतीय परिवार के साथ बैठकर मस्ती करती हुई नजर आ रही है.

मस्ती करती दिखी बच्ची

वीडियो में साफतौर पर देखा जा रहा है कि बच्ची चटाई पर बैठकर एक भारतीय परिवार के साथ घर के बने खाने से भरपूर पिकनिक का आनंद ले रही है. इस बच्ची ने जब भारतीय परिवार को लंच करते हुए देखा तो बीच में ऐसे घुस गई जैसे वो उन्हें सालों से जानती हो, बच्ची की मां ने बताया कि उसकी बेटी उसे छोड़कर अकेले ही भारतीय परिवार में शामिल हो गई, उसने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक मिनट हम वहां से गुजर रहे थे, अगले ही मिनट गैया नए दोस्तों के साथ भारतीय दावत का आनंद ले रही थी. उन्होंने आगे कहा, बच्चे जहां भी जाते हैं, अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा जीते हैं.

जमकर कमेंट कर रहे हैं लोग

वीडियो में ऐसा लग रहा है गैया परिवार का हिस्सा लग रही है और अपनी डिस्पोजेबल प्लेट में खाने की चीजें दिखाने और बताने का निर्देश दे रही है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं. वीडियो को लगभग 80 लाख बार देखा जा चुका और काफी ज्यादा लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा किवे उसे खाना खिलाएंगे और बाद में खाने के लिए एक पैकेट घर भेज देंगे, जबकि दूसरे ने लिखा कि यहां मौजूद लोगों ने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूं, आप कभी भी किसी भारतीय, खासकर हिंदू, कार्यक्रम में खलल नहीं डालते, यह किसी के लिए भी खुला है.