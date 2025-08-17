असली 'Korean-Drama' की कहानी! भारतीय लड़की को हुआ कोरियन लड़के से प्यार, ससुराल वालों ने भी दिया दिल जीत लेने वाला सम्मान
असली 'Korean-Drama' की कहानी! भारतीय लड़की को हुआ कोरियन लड़के से प्यार, ससुराल वालों ने भी दिया दिल जीत लेने वाला सम्मान

India Girl with Korean Boy: इंटरनेट की दुनिया में कई प्रेम कहानियां वायरल होती हैं. ऐसी ही एक कहानी भारतीय कंटेंट क्रिएटर पियूषा पाटिल की है, जिन्होंने अपने साउथ कोरियन बॉयफ्रेंड के परिवार के साथ समय बिताया. यह खास मौका तब और यादगार बन गया जब कोरियन परिवार ने अपनी भारतीय मेहमान का दिल खोलकर स्वागत किया. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 17, 2025, 09:48 PM IST
India Girl with Korean Boy: सोशल मीडिया पर भारतीय भारतीय कंटेंट क्रिएटर पियूषा पाटिल और उनके कोरियन बॉयफ्रेंड की कहानी खूब वायरल हो रही है. पियूषा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने बॉयफ्रेंड के परिवार के साथ दिख रही हैं. जहां वीडियो में पियूषा को कोरियन पारंपरिक व्यंजन 'मंडु त्तेओकगुक' (डंपलिंग राइस केक सूप) बनाने में मदद करते हुए दिखाया गया है. इस दौरान पूरे घर में हंसी-मजाक का माहौल बना रहा, जिससे पियूषा को बिल्कुल भी अजनबी महसूस नहीं हुआ.

भारतीय खाना भी हुआ शामिल
इस मिलन का सबसे भावुक पल तब आया जब पियूषा के बॉयफ्रेंड के पिता ने उनके लिए विशेष रूप से भारतीय स्वाद की चीजें जैसे कि दही, करी मिक्स और नान का इंतजाम किया. यह छोटा सा कदम यह साबित करता है कि प्यार और सम्मान की भावनाएं भाषा या संस्कृति की मोहताज नहीं होतीं. पियूषा ने बताया कि इस जेस्चर ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और उन्हें अपने घर की याद दिला दी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@piyuchino)

असली K-Drama​ जैसा
रात के खाने में पारंपरिक कोरियन व्यंजनों की भरमार थी, जिसमें मछली, झींगा, मीट और कई तरह की सब्जियां शामिल थीं. खाने के बाद परिवार के छोटे सदस्यों ने बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए झुककर प्रणाम किया. पियूषा भी इस परंपरा का हिस्सा बनीं और उन्होंने भी अपने बॉयफ्रेंड के माता-पिता को प्रणाम किया. बदले में उन्हें भी बच्चों की तरह मिठाई, चॉकलेट और पैसों वाला लिफाफा मिला, जो कोरियन संस्कृति का एक हिस्सा है. पियूषा ने इस अनुभव को 'असली के-ड्रामा' (K-Drama) जैसा बताया, जिसमें फिल्मों और सीरियल की तरह ही सब कुछ बहुत खूबसूरत और दिल को छूने वाला था.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया
यह वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दी. वीडियो पर अब तक 11 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. एक यूजर ने लिखा- कितना प्यारा है कि उनके पापा ने तुम्हारे लिए नान और करी लाई.  वहीं एक यूजर ने परिवार की तारीफ करते हुए लिखा- ये फैमिली वाकई बहुत स्वीट है. एक अन्य यूजर ने लिखा- दीदी तो K-ड्रामा वाली लाइफ जी रही हैं.

