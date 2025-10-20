Advertisement
trendingNow12968828
Hindi Newsजरा हटके

मां ने बेटी के बॉयफ्रेंड को भेजा ऐसा 'दिवाली गिफ्ट', सोच भी नहीं सकते आप; फिर भी बोला- वेरी सुंदर!

Irish Boyfriend Viral Video: एक आयरिश लड़के ने अपनी भारतीय गर्लफ्रेंड की मां से हिंदी में बात कर सबका दिल जीत लिया. दिवाली के पार्सल के लिए कहा गया शुक्रिया सोशल मीडिया पर इतना प्यारा लगा कि लोग बोले- अब ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए!

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 20, 2025, 10:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मां ने बेटी के बॉयफ्रेंड को भेजा ऐसा 'दिवाली गिफ्ट', सोच भी नहीं सकते आप; फिर भी बोला- वेरी सुंदर!

Social Media Love Story: प्यार की भाषा अगर दिल से बोली जाए तो उसे अनुवाद की जरूरत नहीं होती. हाल ही में एक आयरिश लड़के ने अपनी भारतीय गर्लफ्रेंड की मां से हिंदी में बात करके इंटरनेट का दिल जीत लिया. यह वीडियो वायरल होते ही लोगों ने उसे परफेक्ट बॉयफ्रेंड का दर्जा दे दिया.

क्यों बना यह वीडियो ‘परफेक्ट बॉयफ्रेंड’ मोमेंट?

वीडियो में दिखाया गया कि एक भारतीय कंटेंट क्रिएटर की मां को उसके आयरिश पार्टनर ने दिवाली का पार्सल मिलने पर फोन किया. बातचीत शुरू होती है बेहद प्यारे शब्दों से- कैसे हो? और फिर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, “आपके पार्सल मिला, शुक्रिया.” यह छोटी-सी कोशिश लोगों के दिलों में बड़ी जगह बना गई.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Indian Army ने तड़के सुबह भारत के लोगों को किया 'धमाकेदार' दिवाली विश, Video जारी कर लिखा- देश पहले है...

क्या कहा आयरिश लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड की मां से?

वीडियो में लड़का पहले हिंदी में बात करता है, फिर अंग्रेजी में कहता है – “एक बार फिर धन्यवाद, उपहार बहुत अच्छे थे.” उसकी आवाज और ईमानदारी ने सबका दिल छू लिया. गर्लफ्रेंड ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, “कुछ क्षणों को अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती.” यानी कुछ पलों को किसी भाषा की जरूरत नहीं होती.

सोशल मीडिया पर क्यों आ रहा है लोगों का इतना प्यार?

यह वीडियो वायरल होते ही हजारों लोगों ने इसे शेयर किया और कमेंट्स में तारीफों की बौछार कर दी. एक यूजर ने लिखा, “वह बहुत गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण है.” दूसरे ने लिखा, “यह तो आने वाले 10-15 साल की झलक है. मेरा पति भी मेरी मां से ‘मम्मी, बेसन लड्डू बहुत अच्छे थे’ कहकर बातें करता है.” इस वीडियो ने सबको याद दिलाया कि रिश्ते अगर सच्चे हों, तो भाषा कभी दीवार नहीं बनती.

 

 

यह भी पढ़ें: क्या ट्रेन में जूठे कंटेनर को धुलकर किया जा रहा था यूज? इस Video ने मचाई देशभर में सनसनी, जानिए रेलवे ने क्या दी सफाई

लोगों ने क्या कहा इस दिल छू लेने वाले जेस्चर पर?

कई यूजर्स ने लिखा, “वह बहुत प्रयास करता है और यह बहुत सुन्दर है.” वहीं कुछ ने कपल को प्यारो गोल्स बताया. कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी और दिवाली की शुभकामनाओं की भरमार हो गई. इंटरनेट ने इस जोड़ी को संस्कृतियों के बीच बने प्यार का सबसे खूबसूरत उदाहरण बताया. यह प्यारा जोड़ा एक जॉइंट इंस्टाग्राम अकाउंट चलाता है, जिसका बायो खुद उनकी कहानी कह देता है, “भारतीय-आयरिश कपल बेहतरीन जीवन की खोज में लगे हैं.” वे अपने वीडियोज में दोनों देशों की संस्कृति, त्योहार और प्यार की झलक दिखाते हैं. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

girlfriendDiwaliBoyfriendtrending

Trending news

एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
karnataka
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
West Bengal
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
diwali 2025
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
diwali 2025
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
cracker
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
AQI delhi
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप,
Raj Thackeray
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, "महाराष्ट्र में 96 लाख फेक वोटर्स किए शामिल"
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप,
West Bengal
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप, "डर के साये में जी रहे हैं हम"
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
Flood
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
Indresh Kumar
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश