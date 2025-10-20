मां ने बेटी के बॉयफ्रेंड को भेजा ऐसा 'दिवाली गिफ्ट', सोच भी नहीं सकते आप; फिर भी बोला- वेरी सुंदर!

Social Media Love Story: प्यार की भाषा अगर दिल से बोली जाए तो उसे अनुवाद की जरूरत नहीं होती. हाल ही में एक आयरिश लड़के ने अपनी भारतीय गर्लफ्रेंड की मां से हिंदी में बात करके इंटरनेट का दिल जीत लिया. यह वीडियो वायरल होते ही लोगों ने उसे परफेक्ट बॉयफ्रेंड का दर्जा दे दिया.

क्यों बना यह वीडियो ‘परफेक्ट बॉयफ्रेंड’ मोमेंट?

वीडियो में दिखाया गया कि एक भारतीय कंटेंट क्रिएटर की मां को उसके आयरिश पार्टनर ने दिवाली का पार्सल मिलने पर फोन किया. बातचीत शुरू होती है बेहद प्यारे शब्दों से- कैसे हो? और फिर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, “आपके पार्सल मिला, शुक्रिया.” यह छोटी-सी कोशिश लोगों के दिलों में बड़ी जगह बना गई.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Indian Army ने तड़के सुबह भारत के लोगों को किया 'धमाकेदार' दिवाली विश, Video जारी कर लिखा- देश पहले है...

क्या कहा आयरिश लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड की मां से?

वीडियो में लड़का पहले हिंदी में बात करता है, फिर अंग्रेजी में कहता है – “एक बार फिर धन्यवाद, उपहार बहुत अच्छे थे.” उसकी आवाज और ईमानदारी ने सबका दिल छू लिया. गर्लफ्रेंड ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, “कुछ क्षणों को अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती.” यानी कुछ पलों को किसी भाषा की जरूरत नहीं होती.

सोशल मीडिया पर क्यों आ रहा है लोगों का इतना प्यार?

यह वीडियो वायरल होते ही हजारों लोगों ने इसे शेयर किया और कमेंट्स में तारीफों की बौछार कर दी. एक यूजर ने लिखा, “वह बहुत गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण है.” दूसरे ने लिखा, “यह तो आने वाले 10-15 साल की झलक है. मेरा पति भी मेरी मां से ‘मम्मी, बेसन लड्डू बहुत अच्छे थे’ कहकर बातें करता है.” इस वीडियो ने सबको याद दिलाया कि रिश्ते अगर सच्चे हों, तो भाषा कभी दीवार नहीं बनती.

यह भी पढ़ें: क्या ट्रेन में जूठे कंटेनर को धुलकर किया जा रहा था यूज? इस Video ने मचाई देशभर में सनसनी, जानिए रेलवे ने क्या दी सफाई

लोगों ने क्या कहा इस दिल छू लेने वाले जेस्चर पर?

कई यूजर्स ने लिखा, “वह बहुत प्रयास करता है और यह बहुत सुन्दर है.” वहीं कुछ ने कपल को प्यारो गोल्स बताया. कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी और दिवाली की शुभकामनाओं की भरमार हो गई. इंटरनेट ने इस जोड़ी को संस्कृतियों के बीच बने प्यार का सबसे खूबसूरत उदाहरण बताया. यह प्यारा जोड़ा एक जॉइंट इंस्टाग्राम अकाउंट चलाता है, जिसका बायो खुद उनकी कहानी कह देता है, “भारतीय-आयरिश कपल बेहतरीन जीवन की खोज में लगे हैं.” वे अपने वीडियोज में दोनों देशों की संस्कृति, त्योहार और प्यार की झलक दिखाते हैं.